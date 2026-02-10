Alimentul pe care Bianca Drăgușanu îl consumă zilnic pentru un păr sănătos: ”Se vede ce frumos și strălucitor e”

Bianca Drăgușanu, una dintre cele mai cunoscute vedete din România, continuă să atragă atenția nu doar prin aparițiile sale spectaculoase, ci și prin grija constantă pentru aspectul fizic și pentru sănătatea părului. Chiar dacă vedeta este deseori surprinsă purtând extensii, părul ei natural rămâne unul vizibil sănătos și strălucitor, ceea ce sugerează o atenție deosebită acordată rutinei zilnice și alimentației.

Specialiștii în îngrijirea părului subliniază că alimentația are un impact major asupra calității și creșterii părului, iar Bianca Drăgușanu pare să urmeze această recomandare cu strictețe. Dieta ei zilnică este concepută astfel încât să asigure un aport constant de proteine și nutrienți esențiali, elemente fundamentale pentru regenerarea și menținerea sănătății firelor de păr. Sursele proteice sunt, de fapt, baza meniului ei, iar această abordare este completată de un stil de viață activ și echilibrat.

Alimentul pe care Bianca Drăgușanu îl consumă zilnic pentru un păr sănătos

În ultimii ani, vedeta a investit mult timp și resurse pentru a înțelege mecanismele creșterii și regenerării părului, aprofundând aspecte legate de nutriție, suplimente și tratamente capilare. Această preocupare nu se limitează doar la propria persoană, Bianca fiind interesată să împărtășească cunoștințele acumulate și prin cursuri specializate pe care intenționează să le organizeze în viitor.

Pe lângă atenția acordată alimentației, rutina de îngrijire a părului include și activitatea fizică regulată. Recent, Bianca a început să practice Pilates, alegând această disciplină pentru efectele benefice asupra posturii, flexibilității și tonusului muscular. Activitatea fizică este, de altfel, un element important în menținerea sănătății generale și a aspectului fizic, completând eforturile dedicate nutriției și îngrijirii personale.

„Eu mănânc proteine, în fiecare zi, în primul rând pentru păr. Se vede ce frumos și strălucitor e. Acesta e părul meu fără extensii. Studiez de câțiva ani creșterea și regenerarea părului, cred că o să dau și cursuri în curând, am investit foarte mult timp și bani în asta. Mănânc în primul rând pentru părul meu. Eu mănânc orice, dar recomand să mâncați echilibrat. Eu mănânc și cartofi prăjiți cu brânză, de exemplu!”, a spus Bianca pentru Click.

De-a lungul carierei, vedeta a fost supusă criticilor din partea publicului, legate atât de kilogramele în plus din trecut, cât și de silueta ei actuală. Această fluctuație în percepția publicului a determinat-o să adopte un stil de viață sănătos și să acorde o atenție deosebită alimentației și exercițiilor fizice. Experiența personală a transformat astfel criticile într-un motor pentru menținerea disciplinei și a echilibrului între sănătatea fizică și cea mentală.

