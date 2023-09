Stop vacanțe de lux! Bianca Drăgușanu rupe tăcerea, pentru CANCAN.RO! A blocat-o Bădălău: ”E adevărat!”

Bianca Drăgușanu a renunțat la sejururile peste hotare, în diverse destinații de lux. Suprinzător, vedeta și-a petrecut vacanța de vară numai pe litoralul românesc. Nu că așa și-ar fi dorit, probabil, ci pentru că iubitul său, Gabi Bădălău, nu poate părăsi încă țara, din cauza restricțiilor judiciare pe care le are. Mai mult, blondina n-a mai ajuns nici măcar în Dubai, deși trebuie să-și ia în primire apartamentul pe care l-a achiziționat în urmă cu mai bine de un an. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău sunt împreună de aproximativ trei ani. În prezent, cei doi sunt mai apropiați ca niciodată. Au renunțat la certurile de odinioară și sunt nedespărțiți. Mai mult, blondina îi este alături în această perioadă nefastă pentru el, date fiind dosarele pe care le are familia sa.

Bianca îi dă dovada dragostei pe care i-o poartă de fiecare dată când are ocazia. Fană a sejururilor de lux peste hotare, fosta asistentă TV a făcut un gest suprem de iubire față de partenerul său. Mai precis, întrucât iubitul său are interdicția de a părăsi țara, aceasta a renunțat să mai plece în vacanțe în afara granițelor. Astfel că, Bianca și-a petrecut cam toată vara pe litoralul românesc. Evident, de fiecare dată alături de Gabi Bădălău.

„Da, este adevărat. Bu am mai fost plecată în vacanță peste hotare. Dar nici nu simt lipsa. În nicio vară nu am fost atât de des la mare, la noi”, a declarat Bianca Drăgușanu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

8.000 de euro fără să facă nimic

Fosta asistentă TV n-a mai ajuns nici măcar în Dubai, deși trebuie să-și ia în primire apartamentul pe care l-a achiziționat în urmă cu mai bine de un an. Va fi nevoită totuși să facă un drum până acolo. Mai ales că ea trebuie să rezolve problema noii sale proprietăți. Bianca vrea să o închirieze, în momentul în care va fi gata.

„Va trebui să ajung în Dubai. Văd eu când. Vreau să închiriez acel apartament. Nu-mi strică să iau 8000 de euro fără să fac nimic”, ne-a mai spus aceasta.

Are venituri consistente

Bianca Drăgușanu câștigă nu mai puțin de 10.000 de euro lunar. Veniturile sale provin din contractele de imagine, dar și de la atelierul său de rochii. Printre altele, ea se află sub contract și cu un club de videochat, care-i aduce 100.000 de euro pe an, precum și pe cel cu o casă de pariuri sportive și, periodic, se alege și cu altele noi. Diva este conștientă că doar o imagine impecabilă o poate menține în top, motiv pentru care este gata să apeleze la medicul estetician de fiecare dată când consideră ea că-i necesar. Până în prezent, fosta asistentă TV a trecut prin mai multe etape de injectare a buzelor. A făcut și rinoplastie, și-a pus silicoane de două ori, a apelat și la liftingul facial și la alte proceduri la nivelul feței

