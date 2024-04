O româncă din Spania a devenit virală pe TikTok gătind cu alimente găsite în gunoi

O româncă care locuiește în Spania a devenit virală pe TikTok datorită videoclipurilor ei în care oferă o perspectivă inedită asupra gătitului și a utilizării alimentelor. Prin explorarea containerele de gunoi ale comercianților locali, ea descoperă „comori” culinare și le transformă în delicii gastronomice.

Femeia a devenit o senzație pe TikTok, atrăgând atenția internauților din online prin videoclipurile în care împărtășește preparatele culinare pe care le pregătește folosind alimentele descoperite în containerele de gunoi ale comercianților dintr-o piață locală.

În videoclipurile încărcate, românca explorează containerele de gunoi și dezvăluie o varietate de alimente care altfel ar fi fost abandonate. Printre descoperirile ei se numără ciuperci, anghinare, broccoli, căpșuni, pătrunjel, ardei, morcov, roșii și alte legume și fructe.

„Am trecut pe lângă un târg și tocmai închideau și uite ce am găsit: am găsit ciuperci, și eu aseară am cumpărat ciuperci, anghinare, broccoli, o grămadă de căpșuni, pătrunjel – și vă aduceți aminte cât am alergat după oferte – ardei, morcov, roșie, ceapă, alte căpșuni, dovlecei, uite cât pătrunjel. Am găsit varză roșie, o grămadă, o grămadă… Vai, mi-am făcut de lucru singură. Să vedeți ce de gem fac eu. Mă duc acum să le spăl, să le fac frumoase. Aleg și eu ce e bun, ce nu e bun. Vă țin la curent cu ce reușesc să fac eu din toate minunile astea”, a spus femeia.