Fiul lui Ștefan Bănică Jr. e îndrăgostit lulea de iubita lui! ”Navetist” de lux! ”Nu trec două săptămâni și…”

Radu Ștefan Bănică este implicat de aproape 2 ani într-o relație cu Ioana Văllimărescu, femeia de care este îndrăgostit lulea. Chiar dacă ea este la master la Londra, iar el îmbină armonios muzica și actoria la București, cei doi și-au făcut obiceiul să se urce în avion și să se vadă la maximum 2 săptămâni. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, fiul lui Bănică Je ne-a oferit detalii despre rolul său din cel mai nou serial semnat de Ruxandra Ion – “Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, dar și despre povestea de dragoste cu Ioana, împreună cu care va petrece al doilea Crăciun.

Zilele trecute, la evenimentul de lansare a serialului “Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” a cărui premieră va avea loc la Antena 1 pe 9 ianuarie, a fost prezent și Radu Ștefan Bănică. Actorul ne-a povestit cum a ajuns să îl interpreteze pe Ducu, dar și cine au fost primele persoane care au aflat vestea că va juca în cea mai nouă producție pe care și-a pus amprenta Ruxandra Ion.

Radu Ștefan Bănică, din ianuarie în noul serial de la Antena 1

CANCAN.RO: Unul dintre visurile tale era să joci într-un serial, iar în 2025 te vom vedea pe micul ecran. Cum s-au legat lucrurile?

Radu Ștefan Bănică: S-au legat printr-un telefon dacă aș vrea să vin la un casting și am fost la casting. M-a sunat directorul de casting probabil prin doamna Ruxandra, evident și s-a ajuns unde s-a ajuns.

CANCAN.RO: Câte ore ai petrecut la casting?

Radu Ștefan Bănică: Am stat câteva ore, dar am fost pe repede înainte pentru că aveam spectacol. A fost un proces lung. În general gestionez emoțiile pe moment, nu îmi dau seama, nu am o rețetă.

CANCAN.RO: Te-a ajutat foarte mult facultatea.

Radu Ștefan Bănică: Facultatea, experiența pe care am acumulat-o de la 16 ani încoace.

CANCAN.RO: Ce personaj interpretezi în serialul “Ana, mi-a fost scrisă în ADN”? Ce puncte comune ai cu el?

Radu Ștefan Bănică: E un tânăr student la Politehnică, deci aici nu e un punct comun. Dar punctul comun este că aspiră la muzică și mă regăsesc. Este un băiat foarte blând, nu a provocat multe probleme încă și este foarte visător, îmi place de el.

CANCAN.RO: După casting, pe cine ai sunat prima oară să împărtășești vestea că vei juca într-un serial?

Radu Ștefan Bănică: Nu mai știu, se face anul de când am dat casting. Probabil cred că eram în mașină cu colegii mei din piesa “O noapte furtunoasă” – mergeam la un spectacol și le-am zis că am dat casting și cred că tot cu ei am fost când am primit și vestea.

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru sărbători? Unde te prind?

Radu Ștefan Bănică: Le petrec cu familia și după înapoi la treabă.

CANCAN.RO: Vreau să vorbim și despre Ioana, jumătatea ta. Cum vă organizați? Știu că ea face mai multe drumuri în afară…

Radu Ștefan Bănică: De sărbători e în țară și e al doilea Crăciun împreună. Ne împărțim, mergem și la familia mea și la familia ei.

Radu Ștefan Bănică: „Mereu când pot mă urc în avion și mereu când poate ea se urcă în avion, dar nu trec mai mult de două săptămâni fără să ne vedem”

CANCAN.RO: Cum a fost prima întâlnire cu părinții ei? Ai avut emoții?

Radu Ștefan Bănică: Nu, a fost de mult. Nu am avut emoții. Eram chiar nerăbdător să-i cunosc, sunt niște persoane foarte frumoase și drăguțe.

CANCAN.RO: Cum funcționează relația asta la distanță? Cât de des faceți naveta? Te întreb în ideea că tu ai proiecte și trebuie să te împarți între ele și Ioana.

Radu Ștefan Bănică: Mereu când pot mă urc în avion și mereu când poate ea se urcă în avion, dar nu trec mai mult de două săptămâni fără să ne vedem. Adică avem norocul să ne putem vedea foarte des.

CANCAN.RO: Ați purtat și negocieri să te muți tu sau să se mute ea aici?

Radu Ștefan Bănică: Nu, când e vorba de studii, când e vorba de muncă, fiecare e înțelegător. Nu aș putea să îi cer eu să se mute din Anglia, cum nici ea nu ar putea să îmi ceară mie să mă mut din România momentan. Adică nici nu știm unde ne duce viața, poate peste un an o să fim într-un serial în Franța! Poate peste doi ani o să fiu altundeva, la fel și ea! Trăim în prezent, asta e important! Ioana studiază Art Direction – este un master la universitate din Londra. Practic și ea este în domeniu.

CANCAN.RO: Este un punct forte pentru că reușiți să vă înțelegi mult mai ușor. Cum gestionați gelozia?

Radu Ștefan Bănică: Nu există gelozie. Atâta timp cât relația este bazată pe încredere și tot ce trebuie, gelozia nu își are locul. Ești gelos în momentul în care nu ești sigur pe relația ta, după părerea mea.

