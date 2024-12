Reacția lui Ștefan Bănică Jr., după ce a aflat că fiul lui joacă într-un serial TV. Radu Bănică a făcut dezvăluirea!

Radu Bănică, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr. se bucură de o carieră artistică în plină ascensiune. Tânărul artist îi calcă pe urme tatălui sau, iar de curând a acceptat un rol într-un serial TV. Cum a reacționat Bănică Jr. atunci când a primit vestea?

Radu Bănică a acceptat să facă parte din cea mai nouă producție de la Antena 1. Serialul ”Ana, Mi-ai fost scrisă în ADM” va avea premiera pe 9 ianuarie, iar fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr. îl va interpreta personajul Ducu, un tânăr haios, sufletist cu aspirații de muzician. Vezi și: Ștefan Bănică Jr. i-a luat fața fiului său! Radu și-a strigat revolta în mediul online. Gestul care l-a supărat

Radu Bănică nu a stat nicio clipă pe gânduri atunci când a primit propunerea de a participa într-un serial TV. Deși are doar 22 de ani, fiul lui Ștefan Bănică Jr. are o carieră muzicală și actoricească în plină ascensiune. Se spune că ”așchia nu sare departe de trunchi”, iar în acest caz tânărul chiar îi calcă pe urme tatălui său – moștenind talentul artistic atât de la tată, cât și de la bunicul său.

Cât despre Ducu, personajul pe care Radu Bănică îl va interpreta în producția de la Antena 1, artistul susține că nu se aștepta niciodată să facă parte din acest serial, însă toată aventura a început cu un simplu telefon. Citește și: Senzațional! Radu Ștefan Bănică și-a cunoscut iubita ca în filme: „Aveam un prieten care o plăcea, dar…”

”Nu mi-am propus, n-am știut. Am primit un telefon dacă vreau să particip la o probă, am zis cum să nu, am participat, iar de acolo istorie. Ducu e un tânăr haios, un băiat foarte sufletist, e student la Politehnică și aspiră să fie muzician. Are de toate acest băiat, e un pic naiv, părerea mea, dar are timp să se redreseze, iar pe parcursul serialului vom vedea că viața îl pune la multe încercări. E o gură de aer pentru clasa socială”, a spus Radu Ștefan Bănică despre personajul pe care îl va interpreta în „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN””, a spus Radu Bănică.