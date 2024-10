Senzațional! Radu Ștefan Bănică și-a cunoscut iubita ca în filme: „Aveam un prieten care o plăcea, dar...”

Radu Ștefan Bănică, fiul cunoscutului artist Ștefan Bănică, trăiește o poveste de dragoste plină de provocări alături de Ioana Văllimărescu, o tânără talentată care își urmează visul de a studia la Universitatea de Arte din Londra. Iată cum s-au cunoscut cei doi!

Deși distanța dintre cei doi este una considerabilă, relația lor pare să fie mai puternică pe zi ce trece, iar iubirea dintre ei reușește să treacă peste orice obstacol. De mai bine de un an, Radu și Ioana sunt împreună, iar conexiunea lor este din ce în ce mai solidă, în ciuda faptului că ambii duc vieți foarte diferite în locuri diferite.

Într-un interviu recent, Radu a împărtășit detalii despre începutul relației lor și cum a decurs prima lor întâlnire. Potrivit acestuia, a fost dragoste la prima vedere, iar el a fost cel care a făcut primul pas. Relația lor s-a consolidat rapid, chiar dacă au fost nevoiți să se adapteze unei dinamici mai complicate, impuse de distanță. Radu, un romantic înnăscut, nu a ezitat să dezvăluie că îi place să o surprindă pe Ioana cu gesturi mici, dar semnificative, cum ar fi să îi trimită flori des, chiar și atunci când nu se află împreună.

„Un an și… chiar! Ne știam de mai înainte, cu vreun an înainte să fim împreună. E o poveste destul de amuzantă. Aveam un prieten care o plăcea, dar îi era rușine să o abordeze, așa că am intrat eu în vorbă cu ea în numele lui. Iar când am mers cu el să o vadă, am cunoscut-o și eu. Nu am știut de la început că e fata potrivită pentru mine. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, dar sigur a fost atracție la prima vedere, da. Iar primul pas l-am făcut eu, evident”, a mărturisit Radu Ștefan Bănică pentru Viva.