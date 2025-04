Marina Almășan face dezvăluiri tulburătoare din relația cu Georgică Cornu: ”Mi-am asumat riscurile, suport consecințele!” Cum a cucerit-o afaceristul, dar ce lovitură a primit

Decizia Marinei Almășan de a se despărți de Georgică Cornu, după o relație de 12 ani, a făcut-o, fără voia sa, protagonista unui nou spectacol, total diferit de cele pe care le prezintă pe scenă. Vedeta s-a temut pentru viața sa, motiv pentru care a cerut și a obținut ordin de restricție, iar apoi și prelungirea acestuia. Recent, fostul partener a dechis proces pentru recuperarea unor sume de bani pe care le-a cheltuit cu ea! Mai mult, potrivit mărturisirilor făcute de Marina Almășan într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, și familia sa a fost afectată de relația pe care ea a avut-o cu omul de afaceri timișorean.

Marina Almășan dezvăluie că în ultimii șase ani ai relației pe care a avut-o cu Georgică Cornu, acesta a avut interzis să mai intre în casa părinților săi. Mai mult, fiica ei nu a dorit sub nicio formă să-l cunoască pe afaceristul timișorean.

Vedeta TV a adăugat că-n niciuna dintre cele două căsnicii anterioare, cea cu tatăl fiicei sale și cea cu Victor Socaciu, nu a avut parte de așa ceva. În același timp, cunoscuta prezentatoare vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cum poate fi recunoscut un bărbat abuzator și vine și cu un sfat pentru toate femeile care au parte de așa ceva.

Marina Almășan: „Eu nu sunt un exemplu de urmat”

CANCAN.RO: Bună ziua. Suntem la un eveniment ce are ca temă victimele abuzului psihologic. Te-ai aflat și tu în situația asta?

Marina Almășan: Sună descurajant, dar asta e. Foarte multe femei sunt în situația aceasta, dar nu își dau seama. Și tocmai de aceea, noi, un grup de femei mai curajoase, am fost de acord să venim și să vorbim despre asta pentru ca cele ce se recunosc în situații similare, pentru că ele nu recunosc public, să știe ce pericole le pasc dacă se complac în această stare și cum să iasă din asta.

CANCAN.RO: Cum poți ieși dintr-o asemenea situație?

Marina Almășan: Eu nu sunt un exemplu. Dacă lumea se uită cum am ieșit eu, va spune: decât să trec prin ce a trecut Marina, mai bine rabd până la moarte. Se poate ieși în funcție de fostul partener, mai ușor sau mai greu. Dacă e un om civilizat și despărțirea poate fi civilizată. Dacă nu, urmează circul de rigoare. Ideea e că trebuie să ieși dintr-o astfel de situație cu orice preț, pentru că relațiile neproductive nu pot produce fericirea. Iar noi ce ne dorim de la viață? Să fim fericite.

Marina Almășan, despre masca pe care o poartă un bărbat abuzator

CANCAN.RO: E ușor de recunoscut un bărbat abuzator?

Marina Almășan: Dacă ar fi fost ușor de recunoscut, poate n-am fi fost noi, gâștele, atât de prostuțe să mergem cu astfel de bărbați. Nu, pentru că ei la început sunt mascați de niște oameni cuceritori, galanți, care-ți vor demonstra cât de mult te iubesc și-ți vor repeta, la nesfârșit, că fără ei nu poți reuși în viață. Și așa, încet, încet, demonstrându-ți sub diverse forme că ei sunt centrul universului tău, ajungi să crezi că nu poți nimic fără acel bărbat. Și uite așa devine abuz emotional și ei te controlează. Culmea, se întâmplă asta și femeilor puternice. Am întâlnit femei care deși credeam că pot conduce lumea, au ajuns și ele în situația asta.

„Mi-a fost inoculată lipsa de încredere în mine”

CANCAN.RO: Ți s-a întâmplat ceva asemănător și-n căsnicia cu Victor Socaciu?

Marina Almășan: Acolo am fost o echipă, nimeni nu a abuzat de nimeni. Bine, după ce s-a îmbolnăvit Victor, eu am fost ca o ciocănitoare abuzatoare pentru că eram tot timpul cu gura pe el. Acum eu glumesc, acesta nu e un abuz, ci poate doar o grijă exagerată a omului care iubește. Nu a fost cazul. N-am trăit așa ceva, nici în prima, nici în a doua căsnicie. Pentru mine a fost ceva nou. De aceea, nici nu am recunoscut de la început semnele acestui abuz. Am simțit doar că ceva nu este în regulă. Că merg pe un drum care nu e de mine și trebuie să mă opresc.

Nu am avut curajul, din varii motive, și din milă, și din teamă, să fac asta. Și poate și din lipsa de încredere pe care am avut-o în mine, care mi-a fost inoculată. La un moment dat însă, am luat taurul de coarne și am zis gata, până aici. Ce fac eu cu viața mea?

„Acum suport consecințele”

CANCAN.RO: Te consideri vinovată că nu ai ieșit mai repede din această ultimă relație?

Marina Almășan: A venit momentul să spun stop. Mi-am dat seama că drumul pe care merg nu duce nicăieri și, asumându-mi toate riscurile, am pus punct, iar acum suport consecințele. Nu știu cât va dura această agonie. Zic că până la final deznodământul va fi unul bun. Important e că eu îmi recapăt încet, încet, încrederea în mine, în ceea ce sunt, în ceea ce pot, în ceea ce-mi doresc de la viață.

CANCAN.RO: Cât de mult au avut de suferit și cei dragi ție?

Marina Almășan: Ei mă vedeau zâmbind la televizor, iar când veneam acasă, eram tot timpul posacă. Fără să le spun de ce. Pentru că eu sunt genul de om care se exteriorizează mai greu și simte că nu-i cazul să-i împovăreze pe cei dragi cu propriile probleme. Încet, încet, au înțeles. Eu am avut câteva tentative de despărțire, de care ai mei au știut. Din păcate, nu le-am dus până la capăt și aici, iarăși, a fost o slăbiciune a mea.

„A avut interdicție să intre în casa părinților mei”

CANCAN.RO: Când au aflat, de fapt, ceea ce ți se întâmpla?

Marina Almășan: Acum vreo cinci-șase ani. Din acel moment, mama nu a mai vrut să-l vadă în ochi. A avut interdicție de intrare în casa părinților mei. Fata mea nu a vrut să-l cunoască niciodată. Se pare că ea a avut un simț în plus față de mine. Mi-a zis de la început că ea nu are ce căuta în anturajul acestui om. Victor a fost mai maleabil. El tot sperând ca mie să-mi fie bine, a acceptat deciziile mele.

CANCAN.RO: Ce sfat i-ai da fiicei tale pentru a nu trece printr-o situație asemănătoare?

Marina Almășan: Nu doar fiicei mele, ci tuturor femeilor. Să caște ochii! Iar dacă simt că ceva nu e bine, să nu meargă înainte. Să se oprească sau să ceară ajutorul unei prietene sau a unui psiholog, să citească. Eu nu am citit, nu am avut timp. Acesta e defectul femeilor puternice. Ești prins în atâtea activități încât nu ai timp să-ți analizezi propria viață și ceea ce ți se întâmplă. Dar șansa a fost că noi am stat la distanță, iar eu am avut relaxarea dintre întâlniri, ca să mă liniștesc, să mă restartez. Dar apoi venea din nou următoarea întâlnire și-mi dădeam seama că nu e ceea ce trebuie.

