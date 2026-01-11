Știai că a existat gumă de mestecat cu gust de broccoli? Află cine a creat-o și ce succes a avut

Sună ca o invenție respinsă din fabrica lui Willy Wonka, dar este cât se poate de real: gumă de mestecat cu gust de broccoli. A fost creată de McDonald’s într-o încercare disperată – și sinceră – de a-i convinge pe copii să mănânce mai sănătos. Rezultatul? Un experiment care a intrat rapid în categoria „idei bune pe hârtie, dezastru la gust”.

De ce a creat McDonald’s broccoli cu gust de gumă de mestecat

Ideea broccoliului cu aromă de bubble gum a fost dezvăluită public în 2014, de Don Thompson, pe atunci director executiv al McDonald’s. Potrivit declarațiilor făcute la un eveniment și citate ulterior de CBS News, scopul era cât se poate de clar: găsirea unei metode prin care copiii să accepte legumele mai ușor în meniu.

La momentul respectiv, McDonald’s se afla sub o presiune tot mai mare din partea publicului și a autorităților pentru a oferi opțiuni mai sănătoase în meniurile sale, în special în celebrul Happy Meal. În același timp, consumatorii începeau să se orienteze către lanțuri considerate mai curate, precum Chipotle, care promovau ingrediente organice și locale. În acest context, ideea de a masca gustul legumelor cu o aromă dulce iubită de copii părea, la prima vedere, o soluție ingenioasă.

Doar că realitatea a fost alta. Copiii care au participat la testele interne nu au fost încântați, ci mai degrabă derutați. Potrivit lui Thompson, micii degustători au fost încurcaț de gust. Dulceața artificială a gumei nu a făcut broccoliul mai atractiv, ci a creat un conflict total între așteptare și realitate. Practic, nici broccoliul nu mai părea broccoli, nici guma nu mai era gumă.

Ce succes a avut experimentul și ce a învățat McDonald’s din el

Răspunsul scurt, aproape niciun succes comercial. Broccoliul cu gust de bubble gum nu a ajuns niciodată în restaurantele McDonald’s și nu a fost lansat oficial. Compania a recunoscut ulterior că îndulcirea legumelor nu este soluția magică pentru a-i face pe copii să mănânce sănătos.

Într-un răspuns transmis către CBS MoneyWatch, McDonald’s a declarat că „este mereu în căutare de noi inovații alimentare și rețete care să placă clienților”, însă a refuzat să ofere detalii despre modul în care a fost obținut gustul de gumă sau dacă există alte experimente similare în lucru. Cert este că ideea nu a fost reluată.

În schimb, compania a ales o abordare mai pragmatică: reducerea porțiilor de cartofi prăjiți, introducerea iaurtului cu conținut scăzut de grăsimi în Happy Meal și simplificarea meniului. Toate aceste măsuri făceau parte dintr-o strategie mai amplă de repoziționare, menită să oprească scăderea vânzărilor și să recâștige încrederea consumatorilor.

Interesant este că, în ciuda experimentului eșuat cu broccoliul aromatizat, McDonald’s a raportat ulterior vânzări mai bune decât estimările analiștilor, semn că ajustările mai discrete au avut un impact mai mare decât ideile spectaculoase, dar neinspirate.

Astăzi, broccoliul cu gust de gumă de mestecat a rămas o curiozitate din istoria fast-food-ului: un exemplu perfect al faptului că nu orice problemă alimentară poate fi rezolvată cu zahăr și arome artificiale. Uneori, copiii pur și simplu nu vor broccoli. Iar guma de mestecat ar trebui să rămână gumă de mestecat, cu mentă, măr, pepene, zahăr, orice dar nu broccoli sau castraveți murați.

