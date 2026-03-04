Acasă » Știri » Biletele de tren vor fi suspendate temporar! Aplicația CFR Călători va fi inaccesibilă

Biletele de tren vor fi suspendate temporar! Aplicația CFR Călători va fi inaccesibilă

De: Anca Chihaie 04/03/2026 | 11:46
În noaptea dintre 4 și 5 martie 2026, aplicația online a CFR Călători va fi temporar inaccesibilă, ca urmare a unor lucrări de întreținere și modernizare a infrastructurii digitale. Blocarea serviciului va avea loc între orele 22:00 și 03:00, perioadă în care cumpărarea biletelor de tren prin intermediul platformei digitale nu va fi posibilă.

Această întrerupere face parte dintr-un program mai amplu de consolidare a rețelei informatice a companiei, ce urmărește creșterea performanței sistemului, optimizarea conectivității și întărirea securității cibernetice. Lucrările includ înlocuirea echipamentelor esențiale pentru funcționarea stabilă a aplicației și reducerea riscurilor tehnice care pot afecta procesul de achiziție online.

În perioada de nefuncționare a aplicației, pasagerii care au deja bilete achiziționate pentru călătoriile planificate în intervalul respectiv nu vor fi afectați de această întrerupere. Biletele obținute anterior rămân valabile, iar călătorii pot folosi fie versiunea digitală, fie cea printată a biletului. Astfel, cei care au descărcat deja biletul în format PDF sau l-au primit prin e-mail pot călători fără restricții, chiar dacă achiziția a fost realizată înainte de oprirea temporară a sistemului.

„Urmare notificării SC Informatică Feroviară SA privind efectuarea lucrărilor de înlocuire a echipamentelor esențiale privind asigurarea conectivității și funcționării optime a rețelei ce au ca obiectiv consolidarea infrastructurii și îmbunătățirea nivelului de securitate cibernetică, CFR Călători informează că aplicația de cumpărare online a biletelor nu va funcționa în noaptea de 4/5 martie 2026, în intervalul orar 22:00 – 03:00.

Pasagerii care au achiziționat bilete online pentru efectuarea călătoriei în data și intervalul orar menționat mai sus vor putea călători prezentând în tren, digital sau fizic, biletul format pdf primit prin mail sau descărcat din aplicație înainte de ora 22:00 a zilei de 4 martie 2026. De asemenea, călătorii care au cumpărate bilete online și care doresc modificarea/renunțarea călătoriei o pot face în afara acestui interval de întrerupere.Pentru orice problemă legată de acest aspect călătorii pot scrie la bileteonline@cfrcalatori.ro”, a transmis CFR.

Pentru cei care doresc să modifice sau să anuleze călătoria, aceste operațiuni pot fi efectuate doar în afara intervalului în care aplicația nu funcționează. În consecință, planificarea din timp a achizițiilor și eventualelor ajustări de itinerariu este esențială, pentru a evita inconvenientele generate de nefuncționarea temporară a platformei.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice biletul și să îl descarce înainte de ora 22:00 a zilei de 4 martie, astfel încât să fie pregătiți pentru călătoria programată. În plus, în cazul în care apar probleme sau neclarități privind biletele achiziționate anterior, călătorii pot solicita asistență prin intermediul adresei de e-mail dedicate serviciului online, unde personalul companiei poate oferi suport în mod direct.

×