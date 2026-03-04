Unde și când va fi înmormântată Andreea Aniță: „Durerea e prea mare”

Trecerea în neființă a Andreei Aniță a îndurerat întreaga țară. Diagnosticată cu o formă de cancer încă de la vârsta de 16 ani, tânăra urma să fie operată, însă soarta a avut alt plan. După ce familia a reușit să strângă 2,3 milioane de dolari din donații, după o lungă suferință, Andreea s-a stins din viață. Apropiații se pregătesc acum să o conducă pe ultimul drum. Când și unde va fi înmormântată, de fapt?

Povestea de viață a Andreei Aniță a făcut înconjurul țării. Încă de la vârsta de 16 ani a fost diagnosticată cu o formă rară și agresivă de cancer, care a debutat la nivelul genunchiului, iar de atunci a trăit mai mult prin spitale. A fost operată de mai multe ori în clinici atât din țară, cât și în străinătate, însă toate speranțele erau legate de un tratament extrem de costisitor pe care îl putea efectua în Statele Unite ale Americii.

Când va fi înmormântată Andreea Aniță

Costul tratamentului din SUA a fost estimat la 2,3 milioane de dolari, sumă pe care familia nu avea cum să o susțină din propriile economii. Povestea tinerei a înduioșat un număr impresionant de oameni, iar într-un timp relativ scurt s-au strâns banii necesari pentru tratament. Din păcate, în tot acest timp, starea de sănătate a tinerei se degrada de la o zi la alta, însă nimeni nu se aștepta la un astfel de deznodământ. Andreea a murit chiar de ziua mamei ei.

Dani Cek, omul din spatele campaniei de donații pentru Andreea, a transmis informații despre când și unde va avea loc înmormântarea tinerei. Sicriul cu trupul neînsuflețit al Andreei a fost depus la Biserica Ortodoxă pe Stil Vechi „Sfântul Dumitru” din Țarna Mare-Fălticeni. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 7 martie, începând cu ora 10:30-11:00.

„În această seară, Andreea ajunge pentru ultima dată acasă, la Biserica Ortodoxă pe Stil Vechi „Sfântul Dumitru” din Țarna Mare-Fălticeni. Vă rog din toată inima, pe fiecare dintre voi care ați cunoscut-o, care i-ați auzit râsul, care i-ați simțit bunătatea sau i-ați fost aproape în orice fel, să mergeti să-i fiți alături.

Are nevoie de rugăciunile noastre, iar noi avem nevoie unii de alții în aceste clipe cumplite. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 7 martie, începând cu ora 10:30–11:00. Haideți să o conducem pe ultimul drum în liniște, cu lumânări aprinse și cu dragoste.

Durerea e prea mare pentru cuvinte. Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată. Dar putem arăta cât de mult a însemnat pentru noi, fiind acolo”, a transmis Dani Cek, în numele familiei, pe Facebook.

Ce s-a întâmplat cu cei 2,3 milioane de dolari strânși pentru Andreea Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer

Ultimul mesaj trimis de Andreea Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer. Ți se rupe sufletul!