Acasă » Știri » Horia Brenciu s-a întors în țară fără familie! Soția și copiii artistului au rămas blocați în Kuala Lumpur

De: Anca Chihaie 04/03/2026 | 13:28
Sursă foto: Instagram horiabrenciu/ alicedumitrescubrenciu

Juratul de la „Vocea României”, Horia Brenciu, și familia sa au rămas blocați în Kuala Lumpur, Malaezia, din cauza restricțiilor impuse de companiile aeriene și a situației internaționale tensionate. Planurile inițiale ale artistului și familiei sale au fost perturbate după ce rutele aeriene au fost afectate de restricții de zbor legate de conflictele din anumite regiuni. În aceste condiții, Brenciu a luat decizia de a căuta o soluție independentă pentru a-și continua angajamentele profesionale din România.

Soția și cei patru copii, se află în prezent într-un hotel din capitala Malaeziei, unde au găsit condiții decente pentru șederea lor temporară. Familia a reușit să se adapteze la mediul urban local, iar copiii au început să exploreze împrejurimile, parcurile și clădirile înalte ale orașului. Între timp, soția artistului s-a bucurat de facilități moderne din hotel, cum ar fi o mașină de spălat, care a devenit esențială pentru gestionarea șederii prelungite.

Inițial, grupul a fost invitat să călătorească către Singapore, însă companiile aeriene implicate au anulat rutele care ar fi trecut peste spațiile afectate de conflicte, ceea ce ar fi făcut călătoria inutilă. În consecință, a fost necesară reorganizarea planurilor și identificarea unor alternative sigure pentru deplasarea către România. În contextul restricțiilor, coordonarea unui zbor pentru opt persoane, cu escale multiple, ar fi fost dificilă și cu riscuri semnificative de amânare.

„Cu 4 zile in urmă am declinat oferta liniilor malaeziene de a ne îmbarca spre Singapore și am avut dreptate. Qatar, linia principală, prin care am luat biletele inițiale a anulat, de acolo, orice rută care survolează spațiul afectat de război. Am fi făcut un zbor degeaba… Și mă opresc aici cu comentariile despre asumarea unui transport din partea unei companii aeriene. În Kuala Lumpur oamenii sunt prietenoși, iar blocurile astea înalte sunt extrem de șarmante din punct de vedere arhitectural. N-aveți voie să fumați pe stradă. Consecința e drastică. Plătiți o amendă usturătoare sau beneficiați până la 2 ani de închisoare.

Asta am mai prins eu în ultima perioadă, de când stau aici cu toată familia mea, soția, cei 4 copii și nașii lui Toma, Ovidiu și Pompi. Asadar, cu 4 zile în urmă am fost nevoiți să găsim altă variantă și ne-am luat destinul în propriile mâini. Ne-am mutat la un hotel din Kuala Lumpur, cu prețuri decente. Soția mea s-a bucurat când a găsit în cameră o mașină de spălat. Descoperirea a fost vitală… schimburile se terminaseră demult. Sunt ceva diferențe față de un hotel similar din România. Copiii s-au acomodat și încercă în fiecare zi să își croiască drumuri printre toate clădirile și parcurile de pe aici… ”, a transmis Horia Brenciu.

În urma unei analize a situației, s-a decis că cea mai eficientă soluție este ca Horia Brenciu să se întoarcă singur în România, urmând ca familia să i se alăture ulterior, atunci când condițiile de călătorie vor permite. Această strategie permite artistului să-și onoreze concertele programate în perioada următoare, fără a pune în dificultate organizatorii sau spectatorii care și-au achiziționat bilete în avans.

