De: David Ioan 04/03/2026 | 14:52
Motivul pentru care Kylian Mbappe și-a luat permisul abia la 27 de ani. Cine l-a încurajat. Foto: Instagram

La câteva luni după împlinirea vârstei de 27 de ani, Kylian Mbappé, atacantul francez al lui Real Madrid, a obținut permisul de conducere.

Fotbalistul a fost surprins la intrarea în complexul Ciudad Real Madrid conducând un BMW i7 xDrive 60, vehicul primit cadou din partea producătorului german.

În 2025, mama sa l-a încurajat să urmeze cursuri de șofat pentru a deveni mai autonom, iar perioada de recuperare după accidentarea la genunchi i-a oferit timp pentru a se concentra pe acest obiectiv.

Mbappé a urmat lecțiile la o școală de șoferi din Alcorcón, Spania, în timp ce își continua programul de recuperare, accidentarea punându-i în pericol participarea la Cupa Mondială.

Trecerea de la mașina cu șofer la propriul volan marchează o schimbare vizibilă în rutina sa zilnică. Deși este cunoscut pentru pasiunea sa pentru Ferrari, în ultimii ani s-a obișnuit să circule în modele BMW, producător care este partener oficial al clubului madrilen din 2022.

Modelul ales de Mbappé, BMW i7 xDrive 60, este o limuzină electrică de 5.391 mm lungime, capabilă să accelereze de la 0 la 100 km/h în 4,7 secunde. Vehiculul atinge o viteză maximă de 240 km/h datorită motorului de 544 CP și cuplului de 745 Nm, fiind echipat cu o transmisie automată cu o singură treaptă.

