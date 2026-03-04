Greșeala care te poate costa 1.500 de lei primăvara și toamna! Unde nu ai voie să arunci crengile

Odată cu sosirea primăverii și în plin sezon de toamnă, mii de gospodării din România se confruntă cu activități uzuale precum tăierea pomilor fructiferi și curățenia generală a grădinilor. În urma acestor lucrări, însă, apare o provocare frecvent ignorată: ce se întâmplă cu resturile vegetale, cum ar fi crengile, frunzele uscate sau alte deșeuri organice rezultate din grădinărit?

Crengile, frunzele și alte resturi vegetale fac parte din categoria deșeurilor biodegradabile, care necesită colectare separată. În momentul în care acestea sunt aruncate alături de deșeurile menajere obișnuite, ele determină creșterea costurilor de transport și depozitare și reduc eficiența procesului de reciclare.

Ce amenzi se dau dacă arunci crengile copacilor la gunoi

Legislația în vigoare nu permite depozitarea acestor resturi în pubelele pentru gunoi menajer, iar nerespectarea regulilor poate atrage amenzi semnificative, care în unele situații pot ajunge până la 1.500 de lei. Măsurile au fost concepute pentru a reduce presiunea asupra sistemului public de salubritate și pentru a încuraja valorificarea ecologică a materialelor biodegradabile.

Autoritățile locale au inclus explicit aceste materiale vegetale în lista de deșeuri care nu pot fi amestecate cu resturile menajere. Încălcarea acestor reguli poate fi sancționată, iar scopul acestor restricții nu este doar preventiv, ci și ecologic, prin încurajarea valorificării materialelor organice prin compostare sau alte metode similare.

Primul pas pentru a evita sancțiunile este informarea în legătură cu reglementările locale. Majoritatea primăriilor și operatorilor de salubritate organizează campanii sezoniere de colectare a deșeurilor vegetale, de regulă primăvara și toamna. Acestea presupun ridicarea crengilor și a frunzelor în zile stabilite și, în anumite situații, necesită notificarea prealabilă a cantităților mari.

În plus, multe localități pun la dispoziție puncte de colectare temporare sau permanente, unde proprietarii pot lăsa resturile vegetale în mod organizat. Această abordare contribuie la reducerea cantității de deșeuri transportate către gropile de gunoi și permite valorificarea ecologică a materialului vegetal.

O alternativă practică și sustenabilă este compostarea la domiciliu. Prin această metodă, frunzele, crengile tocate și alte resturi organice pot fi transformate într-un îngrășământ natural, care contribuie la fertilitatea solului și reduce necesitatea utilizării chimicalelor. Această practică este tot mai des adoptată de grădinarii amatori, fiind o modalitate eficientă de a închide ciclul resurselor organice în gospodărie.

Sancțiunile pentru nerespectarea colectării separate variază în funcție de regulamentul fiecărei localități. În general, persoanele fizice pot primi amenzi între 400 și 800 de lei, iar în cazul în care cantitatea depozitată ilegal este considerabilă sau afectează funcționarea sistemului public de salubritate, amenda poate ajunge până la 1.500 de lei.

