Acasă » Știri » Guvernul acordă burse de 925 de lei. Cine beneficiază, de fapt

Guvernul acordă burse de 925 de lei. Cine beneficiază, de fapt

De: Iancu Tatiana 04/03/2026 | 16:01
Guvernul acordă burse de 925 de lei. Cine beneficiază, de fapt

Guvernul a transmis o veste bună studenților! Ministerul Educației va oferi burse care vor depăși suma de 900 de lei cursanților din medii defavorizate, iar numărul acestora este de aproape 40.000 de persoane. Motivul deciziei este combaterea abandonului școlar și reducerea cifrei studenților care aleg să nu își mai continue studiile. Programul de depunere a actelor necesare va lua sfârșit pe 6 martie.

Chiar dacă fondul național de burse a scăzut de la 1,7 miliarde de lei la 1,2 miliarde de lei, vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a reușit să facă toate demersurile necesare pentru a asigura studenților din întreaga țară șansa la educație. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării se ocupă de selecția universităților de stat acreditate.

Studenții vor lua mai mulți bani

Proiectul îi vizează strict pe cei care provin din medii sărace, iar 39.000 de studenți vor primi lunar o sumă de 925 de lei, în perioada ianuarie-iulie 2026. Ministerul Educației a transmis că centrele universitare se vor ocupa de examinarea dosarelor, care pot fi depuse până vineri, 6 martie, la ora 16:00. Instituțiile vor identifica studenții care se încadrează, vor efectua plata burselor, transmiterea documentelor justificative și validarea datelor pe site în concordanță cu perioada de timp menționată.

Fac un apel către toate universităţile din ţară să aplice până pe 6 martie! Studenţii au nevoie urgentă de acest sprijin! Pentru mulţi, această sumă va face diferenţa dintre a continua studiile sau a renunţa înainte de finalul anului universitar. A fi student nu ar trebui să fie un lux, iar aceste burse sunt esenţiale pentru foarte mulţi tineri, a declarat Nicu Ștefănuță.

Universitățile vor trimite aplicațiile la adresa bursesociale@uefiscdi.ro. Cererea trebuie să conțină detaliile studentului înscris, dar și linkul regulamentului intern de acordare al burselor.

Copiii care primesc burse de 300 și 450 de lei. Sursă: Pixabay
Sursă: Pixabay

Pentru a intensifica populația studențească, Universitățile vor implementa activitatea 16 – acordarea burselor sociale pentru studenții din medii dezavantajate, care face parte din proiectul „Intervenții pentru învățământ terțiar”, cod SIMS 322473, finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

„Peste 39.000 de studenți ce provin din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale. Măsura are drept scop prevenirea și reducerea abandonului școlar”, a transmis Ministerul Educației.

Citește și:

Elevii din România care riscă să rămână fără burse. Noi sancțiuni impuse de școli

Înapoi în 2006–2007: anul în care exmatriculările au șocat România. De ce situația este și mai gravă azi

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Neti Sandu anunță o mărire de salariu pentru această zodie, în luna martie 2026
Știri
Neti Sandu anunță o mărire de salariu pentru această zodie, în luna martie 2026
Decizie de ultimă oră în cazul lui Mario Iorgulescu! ÎCCJ a luat hotărarea
Știri
Decizie de ultimă oră în cazul lui Mario Iorgulescu! ÎCCJ a luat hotărarea
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
Mediafax
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din...
Supermarketul din România în care 1 kg de cotlet de porc costă doar 9.99 lei. Reacția APC
Gandul.ro
Supermarketul din România în care 1 kg de cotlet de porc costă doar...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din creierul copilului
Adevarul
Doar 15 minute pe zi: cum lectura cu voce tare rescrie conexiunile din...
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
Digi24
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii...
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile privind războiul din Iran
Mediafax
„Trump, uns de Iisus”: Acuzațiile a peste 200 de militari americani despre briefingurile...
Parteneri
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Click.ro
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului...
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
Digi 24
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Digi24
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor comerciale
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Bizar: O dronă ucraineană a revenit la bază cu un „pasager” surpriză
go4it.ro
Bizar: O dronă ucraineană a revenit la bază cu un „pasager” surpriză
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Supermarketul din România în care 1 kg de cotlet de porc costă doar 9.99 lei. Reacția APC
Gandul.ro
Supermarketul din România în care 1 kg de cotlet de porc costă doar 9.99 lei....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Neti Sandu anunță o mărire de salariu pentru această zodie, în luna martie 2026
Neti Sandu anunță o mărire de salariu pentru această zodie, în luna martie 2026
Decizie de ultimă oră în cazul lui Mario Iorgulescu! ÎCCJ a luat hotărarea
Decizie de ultimă oră în cazul lui Mario Iorgulescu! ÎCCJ a luat hotărarea
Cine este și cu ce se mai ocupă Teodora Tompea, noua prezentatoare de la Observator. Și-a început ...
Cine este și cu ce se mai ocupă Teodora Tompea, noua prezentatoare de la Observator. Și-a început cariera în urmă cu 17 ani
Ruxandra Luca, primele declarații după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie ...
Ruxandra Luca, primele declarații după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală: ”Nu sunt un om perfect!”
Pescobar și Codin Maticiuc o caută pe Ioana! Imaginile care au făcut înconjurul internetului: ”Mesajul ...
Pescobar și Codin Maticiuc o caută pe Ioana! Imaginile care au făcut înconjurul internetului: ”Mesajul este să-l ierți!”
Atac în apropiere de Maldive: o navă iraniană a fost distrusă, zeci de victime dispărute
Atac în apropiere de Maldive: o navă iraniană a fost distrusă, zeci de victime dispărute
Vezi toate știrile
×