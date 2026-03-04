Guvernul acordă burse de 925 de lei. Cine beneficiază, de fapt

Guvernul a transmis o veste bună studenților! Ministerul Educației va oferi burse care vor depăși suma de 900 de lei cursanților din medii defavorizate, iar numărul acestora este de aproape 40.000 de persoane. Motivul deciziei este combaterea abandonului școlar și reducerea cifrei studenților care aleg să nu își mai continue studiile. Programul de depunere a actelor necesare va lua sfârșit pe 6 martie.

Chiar dacă fondul național de burse a scăzut de la 1,7 miliarde de lei la 1,2 miliarde de lei, vicepreședintele Parlamentului European, Nicu Ștefănuță, a reușit să facă toate demersurile necesare pentru a asigura studenților din întreaga țară șansa la educație. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, împreună cu Ministerul Educației și Cercetării se ocupă de selecția universităților de stat acreditate.

Studenții vor lua mai mulți bani

Proiectul îi vizează strict pe cei care provin din medii sărace, iar 39.000 de studenți vor primi lunar o sumă de 925 de lei, în perioada ianuarie-iulie 2026. Ministerul Educației a transmis că centrele universitare se vor ocupa de examinarea dosarelor, care pot fi depuse până vineri, 6 martie, la ora 16:00. Instituțiile vor identifica studenții care se încadrează, vor efectua plata burselor, transmiterea documentelor justificative și validarea datelor pe site în concordanță cu perioada de timp menționată.

Fac un apel către toate universităţile din ţară să aplice până pe 6 martie! Studenţii au nevoie urgentă de acest sprijin! Pentru mulţi, această sumă va face diferenţa dintre a continua studiile sau a renunţa înainte de finalul anului universitar. A fi student nu ar trebui să fie un lux, iar aceste burse sunt esenţiale pentru foarte mulţi tineri, a declarat Nicu Ștefănuță.

Universitățile vor trimite aplicațiile la adresa bursesociale@uefiscdi.ro. Cererea trebuie să conțină detaliile studentului înscris, dar și linkul regulamentului intern de acordare al burselor.

Pentru a intensifica populația studențească, Universitățile vor implementa activitatea 16 – acordarea burselor sociale pentru studenții din medii dezavantajate, care face parte din proiectul „Intervenții pentru învățământ terțiar”, cod SIMS 322473, finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

„Peste 39.000 de studenți ce provin din medii dezavantajate vor putea beneficia de burse sociale. Măsura are drept scop prevenirea și reducerea abandonului școlar”, a transmis Ministerul Educației.

Citește și:

Elevii din România care riscă să rămână fără burse. Noi sancțiuni impuse de școli

Înapoi în 2006–2007: anul în care exmatriculările au șocat România. De ce situația este și mai gravă azi