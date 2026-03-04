Acasă » Teste IQ » TEST IQ | Găsiți singurele două numere diferite de 36, în această poză inversată

De: Andreea Stăncescu 04/03/2026 | 17:19
Tu poți rezolva testul de mai jos?

Dacă îți plac provocările care îți pun mintea la treabă, acest test de observație este perfect pentru tine. Puzzle-ul prezintă o serie de numere 36 scrise invers, aranjate astfel încât, la prima vedere, toate par identice. Totuși, printre ele se ascund două numere diferite. Crezi că le poți descoperi în doar 17 secunde?

Acest tip de exercițiu este mai mult decât un simplu joc. Testele vizuale de acest fel îți pot antrena atenția, îți pot îmbunătăți concentrarea și îți pot dezvolta gândirea logică. În plus, ele sunt o metodă distractivă de a-ți pune la încercare rapiditatea cu care observi detalii.

Privind imaginea, vei vedea numărul 36 întors invers de mai multe ori. Modelul pare repetitiv și uniform, iar acest lucru face ca elementele diferite să fie mult mai greu de observat. Tocmai aici intervine provocarea: trebuie să identifici numerele care nu se potrivesc cu restul.

Tu poți să rezolvi testul de atenție?

Pentru a face jocul și mai interesant, îți oferim un mic indiciu. În această serie există două numere diferite, iar ambele sunt scrise tot în format invers. Dacă te uiți cu atenție și analizezi fiecare rând, s-ar putea să le observi mai repede decât crezi.

Al doilea indiciu: numerele pe care le cauți sunt 88 și 89. Chiar dacă știi deja care sunt, nu este deloc ușor să le găsești într-un model atât de repetitiv. Așadar, setează un cronometru pentru 17 secunde și încearcă să le identifici înainte ca timpul să expire.

Rezolvarea testului iq

Dacă ai reușit să găsești numerele 88 și 89 în timpul stabilit, felicitări! Ai o capacitate excelentă de observație și o gândire rapidă. Dacă nu le-ai descoperit încă, nu te descuraja. Astfel de puzzle-uri devin mai ușoare pe măsură ce le exersezi.

Numărul 88 se află pe al treilea rând de sus, al treilea element din stânga, iar numărul 89 apare pe al treilea rând de jos, al doilea element din partea dreaptă.

