Mihai Trăstariu, captivat de Bianca Drăgușanu. A văzut-o în realitate și a rămas mut de uimire: "E și isteață!"

De: Denisa Crăciun 04/03/2026 | 17:57
Mihai Trăstariu, captivat de Bianca Drăgușanu. A văzut-o în realitate și a rămas mut de uimire: ”E și isteață!”
Mihai Trăistariu susține că are o dependență de bani / Sursă foto: Captură video

Mihai Trăistariu a povestit recent, în cadrul unui podcast la care a fost invitat, că a rămas impresionat de Bianca Drăgușanu. El a fost deschis atunci când a vorbit despre ea și a mărturisit că nu doar frumusețea este elementul care l-a captivat pe artist.

Bianca Drăgușanu este în continuare una dintre cele mai urmărite persoane publice pe rețelele de socializare. Ea oferă mereu fanilor ei imagini cu ea și cu activitățile pe care le desfășoară.

Cel care a vorbit de data aceasta despre divă este chiar artistul Mihai Trăistariu. El a fost invitat de curând la un podcast, iar acolo a vorbit despre Bianca. Chiar dacă Trăistariu este cunoscut pentru sinceritatea și criticile pe care le-a adus în trecut femeilor din spațiul public, acum el a declarat că a rămas plăcut impresionat de vedetă.

Ce a spus Mihai Trăistariu despre Bianca Drăgușanu

În timpul podcastului la care a fost chemat, „Perfect Uman cu Alexandru Darian” a povestit despre nimeni alta decât Bianca Drăgușanu. El a spus că a fost fermecat de frumusețea Biancăi și nu numai. Chiar dacă vedeta a fost mereu criticată pentru felul în care arată după ce și-a pus silicoane și botox, artistul a văzut mai departe de aspectul fizic. Ce l-a impresionat cu adevărat pe Mihai Trăistariu a fost inteligența!

De exemplu, Bianca Drăgușanu. Este o tipă destul de contestată pe partea asta de operații, dar dacă mă întrebi pe mine, mie îmi place foarte mult cum arată. Acum o să îmi săriți în cap. Foarte mult. Eu am văzut-o în realitate. Când am văzut-o, înaltă și cu un cap de păpușă, chiar dacă ea e operată, ce și-a făcut ea pe acolo, botox, nu știu ce, mie mi se pare o fată foarte frumoasă. Îi merge și mintea, e isteață. Și zic, măi, ce o avea lumea cu ea? Sunt invidioase, cred că femeile sunt invidioase. Deci oricât ați avea ceva împotriva ei, că e botoxată, la ea sunt reușite operațiile estetice și or mai fi fete ca ea. Mie îmi place ce a ieșit la ea, pentru că eu o știu de la Din dragoste sau unde a fost ea cu Mircea Radu acum 20 de ani și când o vezi așa umflățică, o fată normală, blonduță, spălăcită, așa, păi acum când o vezi, este o bombă sexy, a relatat cântărețul.

