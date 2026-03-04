Acasă » Altceva Podcast » Cu ce se ocupă acum Cătălina Ponor. Ce a ajuns să facă fosta campioană la gimnastică

Cu ce se ocupă acum Cătălina Ponor. Ce a ajuns să facă fosta campioană la gimnastică

De: Iancu Tatiana 04/03/2026 | 18:44
Una dintre cele mai cunoscute gimnaste din România, Cătălina Ponor, s-a reprofilat după retragerea din lumea sportului în 2017. Chiar dacă nu mai este cea care execută exercițiile, fosta sportivă se gândește la cele care activează în universul sportiv și a dezvoltat o afacere dedicată lor. Producția are loc în România și sunt folosite materiale premium, de înaltă calitate.

Cătălina Ponor a obținut peste 20 de medalii în cadrul Olimpiadelor, Mondialelor și Europenelor. În 2004, fosta gimnastă a reușit să câștige 3 medalii de aur la Atena, acolo unde s-au desfășurat Jocurile Olimpice, iar aceasta a fost desemnată campioană olimpică la trei probe: cu echipa, la bârnă și la sol.

Cu ce se ocupă acum

Renumita campioană iubește ceea ce face și se bucură că poate să le ofere confort celor care vor să devină gimnaste de succes. Hainele pe care aceasta le vinde sunt destinate pentru fetele care se află la început de drum în acest sport:

Îmi doresc ca fiecare fetiță să își poată trăi bucuria gimnasticii fără griji, a spus Cătălina, potrivit site-ului de haine.

Ce a spus Cătălina Ponor / Sursa foto: Facebook

Produsele puse la vânzare vizează vârsta de maximum 12 ani. Brand-ul oferă o paletă diversificată de culori pentru body-uri de gimnastică artistică și costume. În plus, părinții le pot achiziționa copilelor și îmbrăcăminte pentru activitățile din viața de zi cu zi, precum tricouri și treninguri.

Astăzi am fost în sala de gimnastică. Aici, unde a început totul. Printre copii, energie, emoție și visuri mari. Dar azi e o zi specială. Pentru că visul meu merge mai departe. Am lansat oficial site-ul. Un brand născut din disciplină, performanță și dragoste pentru sport. Tot ce am învățat pe saltea, în ani de muncă, am pus acum într-un proiect al meu. Pentru voi. Pentru generația care vine. Pentru toți cei care cred în puterea sportului, a declarat Cătălina Ponor.

Aceasta consideră că a inițiat „un proiect de suflet”, conform site-ului.

×