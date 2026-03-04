Acasă » Altceva Podcast » Irina Rimes, acuzată de furt! Artista din România a făcut totul public: „Am zis să vorbesc”

De: Iancu Tatiana 04/03/2026 | 18:57
Irina Rimes, out de la Vocea României /Foto: Social media
Irina Rimes a fost trasă la răspundere în mod public, după ce a postat un teaser dintr-o viitoare melodie. Fanii altei cântărețe au observat că seamănă izbitor cu cea pe care ea a produs-o! În mediul online este mare zarvă, după ce oamenii au susținut că piesele par identice. Acest lucru ar putea zdruncina lumea muzicii, iar afirmațiile că renumita artistă ar fi „furat” o creație a unei colege vor avea repercusiuni pentru imaginea sa.

După ce Irina Rimes a publicat o mică parte dintr-o viitoare piesă, o altă cântăreață s-a sesizat și a dat de înțeles că ea a fost prima care a lansat ceva asemănător. Anca Petianu, Kaira, pe numele ei de scenă, este artista din România care a făcut afirmații, potrivit cărora următoarea creație a Irinei Rimes pare să semene cu a ei, după ce fanii au răbufnit.

Ce se întâmplă

Kaira a declarat, printr-un videoclip de 8 minute, pe pagina sa de Instagram, că mulți urmăritori au sesizat o asemănare izbitoare între fragmentul pe care Irina Rimes l-a urcat pe TikTok și ultima sa melodie lansată. A motivat, totodată, că acest lucru se poate întâmpla oricui testează terenul. Artiștii care vor să vadă dacă și cât de rapid se viralizează o melodie folosesc, în general, multiple sample-uri:

Piesa mea e lansată pe 10 februarie, iar teaser-ul ei este pus pe 18 februarie. Dacă tot am lansat prima piesă, am zis să preiau cuvântul și să vorbesc. Nu plănuiam neapărat, dar am văzut etichetări și mesaje. Nu vreau să alimentez direcția în care se duce toată treaba asta. Eu am învățat de câțiva ani să fac producție. Mă ajut foarte mult de o bază de date cu diverse sample-uri. Cu ajutorul lor, tu îți poți construi un instrumental. Acolo, tu poți plăti un abonament, inclusiv artiștii independenți. Sample-urile alea nu sunt exclusive, ca drept dovadă, de foarte multe ori când mi-am urcat piesele pe TikTok ca să le testez, ceea ce a făcut și Irina, îmi și apar alți artiști care au folosit același sample ca și mine. Deci, nefiind o treabă exclusivă, acest lucru se poate întâmpla, a spus Kaira pe pagina ei de Instagram.

