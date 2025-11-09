Acasă » Exclusiv » Ce dramă ascunde Irina Rimes: i-a schimbat viața pentru totdeauna! ”A fost un an greu, cu multe schimbări”

Ce dramă ascunde Irina Rimes: i-a schimbat viața pentru totdeauna! ”A fost un an greu, cu multe schimbări”

De: Elisa Morandi 09/11/2025 | 19:39
Ce dramă ascunde Irina Rimes: i-a schimbat viața pentru totdeauna! ”A fost un an greu, cu multe schimbări”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

2025 a fost un an care i-a dat viața peste cap Irinei Rimes, după cum chiar ea ne-a recunoscut. Artista vorbește despre greutățile prin care a trecut, dar evită să dezvăluie detalii prea multe, lăsând impresia că au existat momente cu adevărat dureroase. Schimbările din acest an i-au zdruncinat rutina și i-au pus la încercare cariera, dar Irina rămâne optimistă și așteaptă ca anul viitor să aducă recompensele ”promise” de provocările prin care a trecut.

De sărbători, fanii o vor putea vedea în acțiune: Crăciun la Chișinău, pe scena Zdob și Zdub, și Revelion în Brașov. În ciuda programului infernal, artista spune că nu simte că muncește, iar pasiunea pentru muzică îi face fiecare moment să pară magie.

CANCAN.RO: Irina, ne apropiem de final de an. Cum a fost 2025?

Irina Rimes: A fost un an greu, dar a fost un an interesant. A fost un an cu foarte multe schimbări, dar experiența m-a învățat că orice schimbare duce la ceva bun, așa că eu abia aștept să vină lucrurile alea bune, după schimbările care s-au produs…

Și sper că anul viitor să fie cel puțin la fel de bun, poate nu atât de greu ca anul ăsta, dar cel puțin la fel de bun.

Irina Rimes și iubitul ei/ Sursa foto: Instagram

Se întoarce acasă de Crăciun, la Chișinău

CANCAN.RO: Unde te va surprinde Crăciunul și Revelionul? Știm ca în noaptea dintre ani, fanii te pot urmari la Protevelion cu câteva momente de excepție, așa cum se întâmplă în fiecare an, la această petrecere.

Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente
Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii....
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Irina Rimes: Habar n-am, pentru că până acum aveam o rutină de Crăciun, dar anul ăsta s-a produs o extorsiune a unui degajament și s-a schimbat schimbarea.

Cred că de Crăciun o să fiu la Chișinău, o să cânt la concertul celor de la Zdob si Zdub, și de Revelion cel mai probabil o să în Brașov.

Deci de Crăciun și Revelion, pentru că sunt artist, sunt mereu prinsă între concerte. Iar familia o să fie probabil între Crăciun și Revelion.

CANCAN.RO: Vei munci si de Craciun, si de Revelion?

Irina Rimes: Da, doar ca la mine nu se numește muncă, pentru că mie îmi place ce fac.

Citește și: Cum se înțeleg acum Irina Rimes și Tudor Chirilă, de fapt. Cei doi jurați de la Vocea României s-au certat în urmă cu un an

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul după despărțire: „Îl iubesc din toată inima”
Exclusiv
Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul…
Cum se apără ex-ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, după imaginile apărute pe o aplicație de dating pentru bărbați: “Nu mă expuneam în asemenea hal”
Exclusiv
Cum se apără ex-ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, după imaginile apărute pe o aplicație de dating pentru bărbați: “Nu…
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
Mediafax
Trump desemnează un emisar special pentru Belarus și cere eliberarea mai multor deținuți
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
„Cel mai prost SUV pe care nu ar trebui să-l cumperi”. Dezvăluirile făcute de un celebru mecanic auto
Adevarul
„Cel mai prost SUV pe care nu ar trebui să-l cumperi”. Dezvăluirile făcute...
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră,...
Proiect de lege: În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele din timpul căsătoriei
Mediafax
Proiect de lege: În cazul unui divorț, soția își va putea păstra numele...
Parteneri
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece printr-o transformare radicală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile din satelit despre baza militară Lop Nur
Digi 24
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile...
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | ”De ce umbli, domnule, cu umbrela?”
BANC | ”De ce umbli, domnule, cu umbrela?”
Doliu în lumea teatrului! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani
Doliu în lumea teatrului! Actorul Cristian Nicolaie a murit la 66 de ani
Prima reacție a lui Carmen de la Sălciua, după ce a fost felicitată pentru sarcină: „Corpul meu ...
Prima reacție a lui Carmen de la Sălciua, după ce a fost felicitată pentru sarcină: „Corpul meu se adaptează”
Incendiu devastator la o pensiune din Gura Humorului! O turistă a rămas prinsă în interior și a ...
Incendiu devastator la o pensiune din Gura Humorului! O turistă a rămas prinsă în interior și a murit
Tragedie în lumea medicală! A murit după ce a primit supradoză. Cine era medicul
Tragedie în lumea medicală! A murit după ce a primit supradoză. Cine era medicul
Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul ...
Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul după despărțire: „Îl iubesc din toată inima”
Vezi toate știrile
×