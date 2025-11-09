Ce dramă ascunde Irina Rimes: i-a schimbat viața pentru totdeauna! ”A fost un an greu, cu multe schimbări”

2025 a fost un an care i-a dat viața peste cap Irinei Rimes, după cum chiar ea ne-a recunoscut. Artista vorbește despre greutățile prin care a trecut, dar evită să dezvăluie detalii prea multe, lăsând impresia că au existat momente cu adevărat dureroase. Schimbările din acest an i-au zdruncinat rutina și i-au pus la încercare cariera, dar Irina rămâne optimistă și așteaptă ca anul viitor să aducă recompensele ”promise” de provocările prin care a trecut.

De sărbători, fanii o vor putea vedea în acțiune: Crăciun la Chișinău, pe scena Zdob și Zdub, și Revelion în Brașov. În ciuda programului infernal, artista spune că nu simte că muncește, iar pasiunea pentru muzică îi face fiecare moment să pară magie.

CANCAN.RO: Irina, ne apropiem de final de an. Cum a fost 2025?

Irina Rimes: A fost un an greu, dar a fost un an interesant. A fost un an cu foarte multe schimbări, dar experiența m-a învățat că orice schimbare duce la ceva bun, așa că eu abia aștept să vină lucrurile alea bune, după schimbările care s-au produs…

Și sper că anul viitor să fie cel puțin la fel de bun, poate nu atât de greu ca anul ăsta, dar cel puțin la fel de bun.

Se întoarce acasă de Crăciun, la Chișinău

CANCAN.RO: Unde te va surprinde Crăciunul și Revelionul? Știm ca în noaptea dintre ani, fanii te pot urmari la Protevelion cu câteva momente de excepție, așa cum se întâmplă în fiecare an, la această petrecere.

Irina Rimes: Habar n-am, pentru că până acum aveam o rutină de Crăciun, dar anul ăsta s-a produs o extorsiune a unui degajament și s-a schimbat schimbarea.

Cred că de Crăciun o să fiu la Chișinău, o să cânt la concertul celor de la Zdob si Zdub, și de Revelion cel mai probabil o să în Brașov.

Deci de Crăciun și Revelion, pentru că sunt artist, sunt mereu prinsă între concerte. Iar familia o să fie probabil între Crăciun și Revelion.

CANCAN.RO: Vei munci si de Craciun, si de Revelion?

Irina Rimes: Da, doar ca la mine nu se numește muncă, pentru că mie îmi place ce fac.

