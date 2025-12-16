Oana Ungureanu nu o cruță pe senatoarea POT: “I-a promis soțul o acadea”. Războiul din instanță continuă!

Războiul dintre Oana Ungureanu și senatoarea POT este departe de final. Valentina Aldea a contestat decizia autorităților și își dorește în continuare un ordin de protecție împotriva femeii, iar astăzi are loc un nou termen în proces. CANCAN.RO a stat de vorbă cu soția bărbatului pe care politiciana l-a numit “un simplu prieten”.

Înainte de a intra în sala de judecată, Oana Ungureanu a vorbit deschis despre situația tensionată în care se află, după ce femeia pe care o acuză că a intervenit în familia sa a contestat decizia instanței și insistă pentru obținerea unui ordin de protecție. Potrivit Oanei Ungureanu, cererea este una paradoxală, în condițiile în care spune că senatoarea POT ar fi fost prezentă, în mod repetat, chiar la domiciliile familiei Ungureanu.

Oana Ungureanu afirmă că deține inclusiv dovezi foto, primite de la persoane din complexul respectiv, care ar confirma prezența senatoarei la domiciliul familiei. Ea respinge categoric acuzațiile conform cărora ar fi un pericol sau că ar fi amenințat pe cineva vreodată și susține că, în instanță, Valentina Aldea nu ar fi reușit să explice concret de ce se teme de ea.

Oana Ungureanu face acuzații explozive înainte de audieri

Oana Ungureanu: Ne întâlnim la cererea acestei individe. S-a întâmplat ce trebuia să se întâmple data trecută la judecătoria sectorului 6, dar a contestat decizia și își dorește în continuare acest ordin de protecție.

Înțeleg că sunt un pericol real pentru ea și e un paradox ce se întâmplă, nu-mi vine să cred că îndrăznește, dar asta e, mergem înainte. Această individă cere ordin de protecție împotriva mea, explicând că sunt un pericol, în condițiile în care o să vă dau un singur exemplu, nu mai multe, deși am mai multe. În ajun de Moș Nicolae, de exemplu, se afla la unul din domiciliile familiei Ungureanu.

Nu am înțeles de ce. Când ceri ordin de protecție împotriva unui membru al unei familiei, nu te duci în casa acelui om. Ea era de Moș Nicolae prezentă la domiciliu unde locuiește soțul meu.

Înaintea copilului meu, probabil că-i promisese soțul o acadea ceva, nu știu exact de ce s-a dus acolo. Eu fi scăzut glicemia, nu înțelegem exact motivul. Poate ni-l explică dacă l-are scris, că am văzut că liber nu prea reușește să vorbească.

Dar mă gândesc că poate a intuit această întrebare pe care poate o să o adresați. Ce căutai în ajun de Moș Nicolae la un bărbat însurat? Că dacă ești homeless, puteai să ne rogi, puneam mână de la mână, încropeam de un coteț de ceva.

Mă gândesc că românii în prag de sărbători sunt oameni cu suflet mare și i-ar fi asigurat și ei un acoperiș. Nu știu ce să zic. Dar ca să umbli pe la bărbați însurați, în ajun de Moș Nicolae, când băiatul meu adolescent putea oricând să se urce într-o mașină și să se ducă la tatălui, să-l viziteze, să-și ia cadou, habar nu am.

Ce explicații dădeai tu, această neprihănită, care plângi pe la televizor că nu distrugi familii și că tu nu ai absolut nicio implicare în familia Ungureanu, fix la domiciliu familiei Ungureanu? De ce te duci acolo? De ce mă chemi acum și vrei ordin de protecție în continuare? Ce-ți fac eu când tu ești acolo, prezentă, în permanență? Mă rog, se întâmplă niște lucruri. Se vor rezolva, nu-i asta problema. Doar că am vrut să subliniez că minte în continuare, se preface în continuare și e alegerea ei.

CANCAN: De unde aveți dumneavoastră aceste informații, că a fost la domiciliu?

Oana Ungureanu: Pentru că acest caz a fost atât de mediatizat, eu primesc foarte multe informații de la foarte multă lume. Am observat în ultima perioadă că este foarte iubită, între ghilimele, și că mulți oameni au multe informații despre aia pe care eu le primesc.

Poze cu ea acolo am primit de la cineva de acolo, din complex. Nu o urmărește nimeni, nu caută nimeni, dar oamenii sunt șocați. Când o văd acolo, cu atâta tupeu, în continuare, prezentă în viața familiei mele, ca și cum nimic nu s-a întâmplat, în continuare cerând ordin de protecție, ca și când o atacă cineva sau urmărește cineva, nu urmărește nimeni și nu caută nimeni.

Și 200 de ani, dacă primesc ordin de protecție, 200 de ani nu o căută oricum nimeni. Adică nu se pune problema că m-aș fi dus vreodată să… Ce să fac eu? N-am ce să caut în prezența ei.

Oana Ungureanu: „Divorțul nu există”

CANCAN: De ce vă consideră un pericol? Ați amenințat cum vreun fel?

Oana Ungureanu: Ferească Dumnezeu! Nu am amenințat pe nimeni niciodată și… Nu știu ce probleme are, nu înțeleg ce trăire are.

Astea trebuie să vi le spună ea. Nu aș știu să zică nici în sala de judecată exact. A fost întrebată.

Îmi pare rău că nu pot să vă dau stenogramele ca ați fi râs mult. A fost întrebat care-i pericolul și ce se întâmplă de e atât de temătoare în privința mea. N-a reușit, n-a avut un răspuns.

CANCAN: Deci episodul cu ranga nu s-a întâmplat din parcare?

Oana Ungureanu: Nu există ranga, în primul rând. Ranga nu există, nici nu știu cum arată o rangă. Am încercat să caut pe internet după.

Era un profil de fereastră din PVC pe care eu îl luasem într-adevăr ca să distrug mașina. Nu avea legătură cu ea. Ea a apărut acolo, chemată de soțul meu. Iarăși nu știm de ce a chemat-o. Nu ne-a explicat nici până în ziua de azi de ce a chemat-o acolo. Care era scopul ei acolo? Că eu nu aveam nicio treabă cu ea.

Nu mă gândisem că mă întâlnesc cu ea. Sub nicio formă nu s-a pus problema așa. Și această rangă, acest profil de fereastră era într-adevăr în mâna mea, că mă îndreptam spre mașină.

Ea când a venit înspre mine și a avut loc confruntarea din ambele direcții, că nu am atacat-o eu sau ea pe mine, pur și simplu au fost confruntare. Așa s-a întâmplat pe moment. N-a premeditat nimeni nimic. N-am apucat să folosesc acel profil. Doar am atins-o pe braț într-adevăr și mi-a smuls soțul meu sau cumnatul meu, nu mai știu cine, profilul din mână. Deci nu a fost nicio rangă și nu a bătut-o nimeni cu nicio rangă.

Faptele ei din următoarea perioadă demonstrează că se comportă exact cum bănuiam. Adică ea e în continuare în familia mea, în domiciliile familiei noastre. Nu știu ce caută. I-o fi fost sete, i-o fi fost foame, putea să ne zică că o ajutam. Nu e asta o problemă. Noi ajutăm foarte mulți oameni în general.

Dar să te duci așa în ajun de Moș Nicolae, înaintea copilului, să îți iei tu cadoul, o acadea sau ce a fost ea, că nu știm exact încă, dar poate ne explică, mi se pare foarte, foarte, foarte mult. Mult prea mult.

CANCAN: Dar cu soțul dumneavoastră ați discutat în ultima perioadă? Și ce v-ați zis, dacă da?

Oana Ungureanu: Cu soțul nu am discutat. Soțul discută cu simpla prietenă, să ne aducem aminte, că ei sunt simpli și prieteni. Împreună sunt simpli prieteni, deci n-am discutat. Nu știu de ce nu discută.

Probabil nu o consideră necesar. Discută cu foarte mulți alți oameni, în schimb. Observ că contactează diverse personaje. Aștept să văd care e scopul. Nu știu încă.

CANCAN: Deci, din câte înțeleg dumneavoastră, ați încercat să vorbiți cu dumnealui, însă el preferă să evite.

Oana Ungureanu: Nu e vorba că am încercat. Noi suntem, în primul rând, părinți. Adică avem multe alte lucruri de discutat.

Individa asta e un subiect vechi între noi. Nu pot să zic că ar fi fost necesar să mai vorbim, că n-avem ce să mai spunem nou în privința ei. Văd că lucrurile merg în continuare, așa cum știu și eu de trei ani.

Dar am putea să discutăm multe alte lucruri legate de băiatul nostru, legate de alte chestiuni. Nu dorește nici eu nu insist, pentru că mie, în general, nu prea-mi place să deranjez apropo de faptul că mi se cere ordine. Nu, eu sunt omul care stau în banca mea, la locul meu și nu insist.

Probabil va veni o vreme în care mă va căuta. Va trebui să discutăm anumite aspecte și mă aștept acel moment. Că e anul ăsta, că e la anul, că e peste cinci ani. Cum dorește, așa face. Nu pot să-l oblig și nici să-l forțez. Adică nu forțez eu lucrurile. Când vrea, atunci o să se întâmple.

CANCAN: Deci divorțul este o certitudine sau nu?

Oana Ungureanu: Divorțul nu există, nu ne-am lămurit încă. Încă nu există. Înțeleg din diverse surse că el se laudă că a intentat acest divorț deja. Nu știu unde, nu știu. Povestește oamenilor, nu mie.

