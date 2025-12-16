Unde a fost găsit George Dan, românul dispărut în urmă cu 4 luni? Bărbatul lucra în Spania

George Dan Romilă, românul care a fost dat dispărut după ce a plecat să muncească în Spania, a fost găsit. Din păcate, cele mai negre gânduri ale familie sale s-au adeverit. Unde i-a fost descoperit trupul neînsuflețit, de fapt?

George Dan Romilă a fost dat dispărut în luna august a acestui an în provincia Palencia. În vârstă de 46 de ani, românul plecase în Spania în urmă cu 28 de ani în căutarea unui trai mai bun, însă nimeni nu avea să prevadă ce a urmat.

În ziua dispariției, românul era așteptat să ajungă la locul de muncă, însă de atunci nimeni nu a mai știut nimic de el. Imediat după ce nu a mai putut fi contactat la telefon, autoritățile i-au găsit mașina parcată în fața casei sale, însă nici urmă de el. George Dan trăia de la 18 ani în Spania și era angajat al unei fabrici de hârtie din provincia Palencia.

Unde a fost găsit George Dan Romilă, românul dispărut în Spania

Din august și până acum, Garda Civilă a demarat mai multe operațiuni de căutare, care au acoperit zone urbane, rurale și cursuri de apă. La căutări au participat patrule ale Unității de Securitate Cetățenească (USESIC), agenți ai Serviciului pentru Protecția Naturii (SEPRONA), drone ale Echipei Pegaso, câini de căutare, scadandri din cadrul Grupului Special de Activități Subacvatice (GEAS) și elicoptere ale Serviciului Aerian. De asemenea, la căutări s-a alăturat și Poliția locală din Venta Banos.

Din nefericire, după patru luni de incertitudine, dumică, 14 decembrie, în jurul orei 12:30, un trecător a observat cadavrul românului și a alertat imediat autoritățile. Trupul neînsuflețit a fost descoperit într-o zonă împădurită, la intersecția autostrăzilor A-62 și A-67 din Spania.

Din primele verificări ale anchetatorilor, hainele și documentele găsite asupra cadavrului corespund cu ale lui George Dan Romilă. O autopsie va stabili cauzele exacte ale decesului, în timp ce Garda Civilă continuă investigația pentru a vedea ce s-a întâmplat.

