Tragedie în Dolj! Un tânăr de 19 ani și-a pierdut viața într-un accident violent, iar o adolescentă de 16 ani este grav rănită

Un tragic accident rutier a avut loc în noaptea de duminică spre luni pe Drumul Național DN55 A, în apropierea localității Poiana Mare, județul Dolj, soldându-se cu moartea unui tânăr de 19 ani și rănirea gravă a unei adolescente de 16 ani.

Conform primelor informații obținute de autorități, autoturismul condus de tânăr a pierdut controlul în timpul deplasării și a intrat violent în gardul unei locuințe, provocând distrugeri materiale semnificative și urmări tragice pentru pasageri.

Accident mortal în Dolj

Incidentul a avut loc în orele târzii ale nopții, în condiții care urmează să fie stabilite de anchetatori. Din primele date, se pare că tânărul nu a reușit să mențină controlul volanului, iar autoturismul a derapat și s-a izbit de un cap de pod, continuând apoi traiectoria până a ajuns în gardul unei proprietăți. Impactul a fost suficient de puternic încât vehiculul să fie avariat grav, iar cei aflați în interior să sufere consecințe severe.

Tânărul șofer și-a pierdut viața în urma coliziunii, în timp ce pasagera de 16 ani a fost rănită grav și a necesitat transportul de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Starea acesteia este considerată serioasă, iar personalul medical continuă să monitorizeze evoluția stării sale de sănătate. Echipajele de poliție și ambulanță au intervenit la fața locului, însă pentru tânărul șofer nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Polițiștii rutieri au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Ancheta include cercetarea traseului parcurs de autoturism, analiza eventualelor defecțiuni tehnice ale vehiculului, precum și verificarea condițiilor de drum și a vitezei de deplasare. În plus, autoritățile vor analiza dacă factorii externi, cum ar fi starea carosabilului sau iluminatul stradal, au contribuit la producerea tragediei.

