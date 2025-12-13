Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia

Un accident tragic a avut loc sâmbătă, la stația de metrou Crângași din București. O femeie în vârstă de 36 de ani a coborât pe șine exact în momentul în care un tren se apropia, fiind lovită de garnitura aflată în mișcare. Din nefericire, impactul a fost fatal și nu s-a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

După câteva ore, trupul neînsuflețit al femeii a fost scos de sub garnitură, iar zona a fost securizată de polițiști și reprezentanți ai Metrorex. Momentan, poliția investighează circumstanțele exacte ale tragediei pentru a stabili dacă a fost vorba despre un accident sau o acțiune intenționată