Vedeta care se topește pe picioare! Oamenii sunt îngrijorați: „Se pare că a slăbit cel puțin 34 kg”

Bridget Fonda, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la Hollywood din anii ’90, a revenit recent în atenția publicului cu o apariție care a uimit pe toată lumea. După mulți ani petrecuți departe de viața mondenă, vedeta a fost surprinsă într-o formă fizică nouă, semn că a trecut printr-o transformare impresionantă care îi îngijorează pe fanii săi.

Bridget Fonda a reușit să surprindă pe toată lumea încă de la începutul acestui an, când a apărut complet transformată, cu o siluetă spectaculoasă. După o perioadă îndelungată în care s-a ferit de lumina reflectoarelor, actrița a slăbit considerabil și au apărut multe discuții în mediul online, printre fanii ei.

Bridget Fonda a slăbit enorm

Unii au speculat că vedeta ar fi urmat un tratament cu un medicament foarte popular, folosit în principal pentru controlul diabetului, dar devenit faimos la Hollywood pentru efectele sale de pierdere în greutate. Potrivit unui specialist în nutriție, actrița din „Nașul” ar fi dat jos cel puțin 34 de kilograme.

„Se pare că a slăbit cel puțin 34 kg în ultimii ani, ceea ce nu este un lucru ușor de făcut după vârsta de 50 de ani. Fonda ar fi putut lua medicamentul pentru diabet, care ar fi putut-o ajuta în procesul de slăbire (…) Dar dacă ar fi făcut-o fără medicamente, există multe căi pe care le-ar fi putut urma”, declara nutriționista Monica Partier.

Bridget Fonda s-a retras din televiziune în anul 2002

În trecut, Bridget a vorbit deschis despre nesiguranțele care i-au afectat cariera și despre presiunea de a se conforma anumitor standarde de imagine impuse la Hollywood.

Bridget Fonda s-a bucurat de o carieră strălucitoare la sfârșitul anilor ’80 și pe parcursul anilor ’90, fiind una dintre cele mai apreciate interprete ale generației sale. A jucat în filme celebre precum Scandal, Nașul III, Single White Female, Point of No Return, Jackie Brown sau A Simple Plan.

Ultimul său proiect cinematografic a fost filmul Snow Queen, lansat în 2002. În anul următor, actrița a fost implicată într-un grav accident de mașină, moment care a schimbat complet direcția vieții sale. După acel episod, a ales să se retragă din lumina reflectoarelor, preferând o viață liniștită, departe de industria filmului care i-a adus cândva faima.

