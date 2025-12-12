Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Kim Kardashian dă din nou lovitura. Va deveni personaj într-unul din cele mai populare jocuri video

12/12/2025
Kim Kardashian dă din nou lovitura. Va deveni personaj într-unul din cele mai populare jocuri video
Celebra Kim Kardashian se alătură oficial personalităților care au devenit personaje ale jocului video online Fortnite.

Avatarul ei digital va deveni disponibil jucătorilor începând cu 13 decembrie, scrie The Independent.

Influencerița, în vârstă de 45 de ani, și-a confirmat implicarea în proiect prin distribuirea de imagini promoționale pe X, prezentându-și aspectul distinctiv din Fortnite, alături de diverse personalizări de ținute și păr, cunoscute sub numele de „skin-uri”. Includerea sa în acest joc a fost detaliată și prin intermediul unui trailer postat pe Instagram.

Jucătorii vor putea combina și asorta ținuta ei personalizabilă, un body complet cu mănuși asortate, cu peste 25 de variante disponibile, inclusiv șapte culori diferite, patru decolteuri și trei coafuri, inclusiv păr lung și drept, negru, un coc dezordonat cu breton și păr gri-argintiu.

Un look inspirat de brandul lui Kardashian, Skims, cu pantaloni gri de trening și un top scurt alb, completat cu o haină de blană albă, apare și el ca opțiune, împreună cu o gamă destul de amplă de accesorii, notează sursa citată.

Jucătorii pot recrea, de asemenea, unele dintre momentele virale ale lui Kardashian cu o gamă de opțiuni, inclusiv un emoticon Slurp the Internet, care face referire la faimoasa ei ședință foto Break The Internet, dar și un emoticon Diamond Drop.

Aceasta este prima colaborare a lui Kardashian cu acest joc video. Ea calcă pe urmele altor vedete care au apărut în diferite versiuni ale popularului joc video, printre care s-au mai numărat, de-a lungul timpului, cântărețele Sabrina Carpenter și Ariana Grande și rapperul Eminem.

Kim Kardashian a făcut senzație la New York

Celebra Kim Kardashian a făcut senzație în acest weekend pe străzile din New York, unde a fost surprinsă pregătită de mers la ski.

Kim, în vârstă de 45 de ani, a apărut îmbrăcată în haine de ski produse de brandul său, SKIMS, în colaborare cu North Face, în timp ce se îndrepta spre locul unde urma să filmeze o nouă reclamă pentru produsele sale de iarnă.

Miliardara purta o jachetă albă scurtă din blană artificială, cu fermoar și hanorac, colanți strâmți care îi scoteau în evidență faimosul posterior, cizme ascuțite peste genunchi și mănuși. Imaginile cu Kim Kardashian îmbrăcată în această ținută îndrăzneață în timp ce se urca într-un SUV negru au făcut înconjurul internetului. Mai târziu, ea și-a păcălit dieta strictă și a băut o ciocolată caldă umplută cu mici bezele, semn că și cei care par „perfecți” au momentele lor de slăbiciune.

Colanți mulați, posterior celebru și o ciocolată caldă – rețeta lui Kim Kardashian ca să arate „bombiță” și pe pârtie

Adevărul dur despre pastilele pentru slăbit pe care le folosesc vedetele: ”Este devastator! Femeile tinere nu au idee ce înseamnă să fii frumoasă”

