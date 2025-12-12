BANC | Bulă mai are doar 24 de ore de trăit

Dragi cititori, echipa CANCAN.ro vă aduce, în această zi de vineri, bancul zilei. Protagonistul este celebrul nostru personaj Bulă, pe care îl știm cu toții. Acesta află de la doctor că mai are 24 de ore de trăit și alege să îi dea „teroare” soției sale. Hai să râdem împreună citind rândurile următoare!

Bulă se duce la doctor și află că mai are doar 24 de ore de trăit. Ajuns acasă, îi spune soției:

– Bubulino, mai am doar 24 de ore de trăit. Hai să facem dragoste!

– Bine, Bulă! Sigur, cum să nu..

După 6 ore, Bulă se duce la ea și îi spune:

– Iubito, știi, mai am doar 18 ore de trait. Crezi că am putea să mai facem dragoste încă o data?

Bubulina este din nou de acord. Mai târziu, cand se duce la culcare, Bulă se uită la ceas și vede că acum au mai rămas doar 8 ore.

– Bubulino, te rog, hai să o facem încă o data înainte să mor!

– Bineînțeles, dragul meu.

Și fac dragoste pentru a treia oară. Apoi, soția se întoarce cu spatele și adoarme. Bulă, însă, îngrijorat, se tot foiește în pat, neputând să adoarmă. Când vede ca au mai rămas doar 4 ore, o trezește pe Bubulina:

– Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi că am putea?…

– Uite care e problema, Bulă dragă, eu trebuie să mă scol mâine dimineață. Tu, nu!

Alte bancuri amuzante

Se întâlnesc ursul, vulpea și lupul în pădure, dar nu au nimic de băut. Întâmplător trece pe acolo melcul singuratic.

– Băi, melcule, zice lupul, nu vrei să stai cu noi? Melcul dă ușor din cap, semn că ar vrea.

– Atunci ia banii ăștia, du-te în sat aici aproape și ia ceva tărie să ne dregem și noi.

Melcul ia bucuros banii de la lup și pleacă degrabă. Trece o oră, trec două, trec trei și melcul nu mai apare cu băutura.

– Fiți atenți că ăsta s-a tirat cu banii… îl omor! Zice lupul.

– Îl joc în picioare! Adaugă ursul.

Din apropiere, melcul le răspunde: Bă, dacă mai ziceți ceva, nu mă mai duc deloc!

Soția, soțul și mâncarea

– Nevastă, de ce mi-ai pus atât de multă mâncare în farfurie?

– Cu cât ești tu mai gras, cu atât par eu mai slabă…

„Bro” și motivul de supărare

-Ce ai bro? De ce ești așa de abătut?

-Am văzut-o pe iubita mea la mall cu bărbatul ei.

-Păi și nu e normal să meargă la mall cu bărbatul ei?

-E normal, dar nu cu cardul meu.

