Acasă » Bancuri » BANC | Bulă mai are doar 24 de ore de trăit

BANC | Bulă mai are doar 24 de ore de trăit

De: Irina Maria Daniela 12/12/2025 | 07:10
BANC | Bulă mai are doar 24 de ore de trăit

Dragi cititori, echipa CANCAN.ro vă aduce, în această zi de vineri, bancul zilei. Protagonistul este celebrul nostru personaj Bulă, pe care îl știm cu toții. Acesta află de la doctor că mai are 24 de ore de trăit și alege să îi dea „teroare” soției sale. Hai să râdem împreună citind rândurile următoare!

Bulă se duce la doctor și află că mai are doar 24 de ore de trăit. Ajuns acasă, îi spune soției:
– Bubulino, mai am doar 24 de ore de trăit. Hai să facem dragoste!
– Bine, Bulă! Sigur, cum să nu..
După 6 ore, Bulă se duce la ea și îi spune:
– Iubito, știi, mai am doar 18 ore de trait. Crezi că am putea să mai facem dragoste încă o data?
Bubulina este din nou de acord. Mai târziu, cand se duce la culcare, Bulă se uită la ceas și vede că acum au mai rămas doar 8 ore.
– Bubulino, te rog, hai să o facem încă o data înainte să mor!
– Bineînțeles, dragul meu.
Și fac dragoste pentru a treia oară. Apoi, soția se întoarce cu spatele și adoarme. Bulă, însă, îngrijorat, se tot foiește în pat, neputând să adoarmă. Când vede ca au mai rămas doar 4 ore, o trezește pe Bubulina:
– Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi că am putea?…
– Uite care e problema, Bulă dragă, eu trebuie să mă scol mâine dimineață. Tu, nu!

Alte bancuri amuzante

Se întâlnesc ursul, vulpea și lupul în pădure, dar nu au nimic de băut. Întâmplător trece pe acolo melcul singuratic.

– Băi, melcule, zice lupul, nu vrei să stai cu noi? Melcul dă ușor din cap, semn că ar vrea.

Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix
Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

– Atunci ia banii ăștia, du-te în sat aici aproape și ia ceva tărie să ne dregem și noi.

Melcul ia bucuros banii de la lup și pleacă degrabă. Trece o oră, trec două, trec trei și melcul nu mai apare cu băutura.

– Fiți atenți că ăsta s-a tirat cu banii… îl omor! Zice lupul.

– Îl joc în picioare! Adaugă ursul.

Din apropiere, melcul le răspunde: Bă, dacă mai ziceți ceva, nu mă mai duc deloc!

Soția, soțul și mâncarea

– Nevastă, de ce mi-ai pus atât de multă mâncare în farfurie?
– Cu cât ești tu mai gras, cu atât par eu mai slabă…

„Bro” și motivul de supărare

-Ce ai bro? De ce ești așa de abătut?

-Am văzut-o pe iubita mea la mall cu bărbatul ei.

-Păi și nu e normal să meargă la mall cu bărbatul ei?

-E normal, dar nu cu cardul meu.

VEZI ȘI:
Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:
Iți recomandăm
BANC | De ce nu e bine să trimiți melcul după băutură
Bancuri
BANC | De ce nu e bine să trimiți melcul după băutură
BANCUL ZILEI | Dragostea chiar trece prin stomac
Bancuri
BANCUL ZILEI | Dragostea chiar trece prin stomac
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
Mediafax
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. Cât a cheltuit femeia, în luna noiembrie
Gandul.ro
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale
Adevarul
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
O maseuză de la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticată cu lepră
Mediafax
O maseuză de la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticată cu lepră
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină...
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
Digi 24
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
go4it.ro
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. Cât a cheltuit femeia, în luna noiembrie
Gandul.ro
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Bostănică primește o nouă lovitură, după zvonurile grave din Dubai! Ce i s-a refuzat influenceriței ...
Andreea Bostănică primește o nouă lovitură, după zvonurile grave din Dubai! Ce i s-a refuzat influenceriței care trăiește în lux și opulență
Ursula von der Leyen îi dă replica lui Donald Trump, după ce a atacat Europa + „Săptămâna ...
Ursula von der Leyen îi dă replica lui Donald Trump, după ce a atacat Europa + „Săptămâna care urmează va fi decisivă pentru Ucraina”
Ce filme apar în ianuarie 2026 la Hollywood: Return to Silent Hill, Melania, Shelter sau Leave te vor ...
Ce filme apar în ianuarie 2026 la Hollywood: Return to Silent Hill, Melania, Shelter sau Leave te vor fascina!
Donald Trump vrea să elimine Europa de la „masa greilor”?! Ce grup intenționează să își facă ...
Donald Trump vrea să elimine Europa de la „masa greilor”?! Ce grup intenționează să își facă alături de China și Rusia
Rețete de sarmale pentru masa de Crăciun. Trucurile de care trebuie să ții cont dacă vrei să iasă ...
Rețete de sarmale pentru masa de Crăciun. Trucurile de care trebuie să ții cont dacă vrei să iasă perfect
Un nou cutremur de 6,7 grade Richter a lovit Japonia! Autoritățile au emis o nouă avertizare de tsunami
Un nou cutremur de 6,7 grade Richter a lovit Japonia! Autoritățile au emis o nouă avertizare de tsunami
Vezi toate știrile
×