Scandalul dintre 50 Cent și P.Diddy escaladează! Un alt rapper celebru intervine cu replici dure

Scandalul dintre 50 Cent și Diddy era deja suficient de încins, cu documentare, flori trimise din pușcărie și replici tăioase aruncate online, dar iată că un vechi rival a simțit miros de sânge și a intrat în arenă. JA RULE sare acum în mijlocul circului. CANCAN.RO îți spune de partea cui a intervenit Ja Rule și ce noi scântei a aruncat peste focul deja aprins.

Dacă războiul 50 Cent vs. Diddy părea că a atins deja cote imposibil de depășit, cu buchete de flori trimise misterioooos din penitenciar, cu 50 Cent râzând în hohote și promițând că îi va trimite și el un buchet „dar nu zgârcit, ca al lui”, ei bine, scena tocmai a primit un nou personaj: JA RULE. Da, marele rival al lui 50 Cent din anii 2000, cel cu care a avut cele mai celebre beef-uri din istoria hip-hop-ului, s-a întors la rampă.

Totul a început după lansarea documentarului produs de 50 Cent pe Netflix, Sean Combs: The Reckoning, care l-a trimis pe Diddy nu doar în gura presei, dar și într-o lumină devastatoare. 50 s-a poziționat ca un fel de justițiar, un Batman al industriei, gata să expună toate ororile. Între timp, buchetul mafiot apărut în clubul unde performa el a transformat tot scandalul într-un sketch de comedie neagră, iar echipa lui Diddy se justifica frenetic: „Nu Diddy a trimis florile, e o glumă, nu știm cine!” 50 Cent nu i-a crezut și a spus că va trimite și el un buchet la pușcărie, unul mai bogat și cu flori proaspete să vadă și Diddy cum e aerul de afară!

Ja Rule sare la gâtul lui 50 Cent, după scandalul cu P.Diddy

Dar în timp ce lumea încă digera episodul floral, JA RULE a venit cu o ploaie de critici direct la adresa lui 50 Cent. Pe Instagram, rapperul a postat poze cu 50 și Diddy din vremurile bune și a explodat în comentarii: „Acest suc#&r Curtis se dă moralist, dar nu ești cu NIMIC diferit! Te comporți ca un salvator al hip-hop-ului, când tu ai propriile acuzații care bântuie online.”

El a subliniat că intervenția lui nu este în apărarea lui Diddy, „care e la închisoare și acolo trebuie să fie”, spune Ja, ci un atac direct la adresa lui 50 pentru ipocrizia pe care o vede la rivalul său. Practic, Ja Rule a turnat gaz peste flăcările deja violente ale scandalului, sugerând că 50 nu e chiar „Sfântul Hip-Hop-ului” pe care se străduiește să îl joace acum în fața lumii.

Dar cine este, de fapt, Ja Rule, rapperul care s-a trezit acum să bage fitilul în scandalul secolului? Pentru cei mai tineri: Jeffrey Atkins, pe numele real, este unul dintre veteranii hip-hop-ului american, omul care a dominat topurile la începutul anilor 2000 cu hituri ca Always on Time, Mesmerize sau Livin’ It Up. Un star cu 30 de milioane de albume vândute, dar și cu un palmares de controverse cât un roman întreg. Și, foarte important pentru povestea de azi: el este inamicul istoric al lui 50 Cent. Cei doi au avut unul dintre cele mai violente și răsunătoare conflicte din rap, cu bătăi, înțepături în versuri, raiduri FBI la casa de discuri Murder Inc., ba chiar și intervenția liderului religios Louis Farrakhan care încerca să-i convingă să nu transforme Harlem-ul într-o baie de sânge. Pe scurt: ură veche, sânge fierbinte și niciun gram de milă.

De aceea, apariția lui Ja Rule în scandalul floral dintre 50 Cent și Diddy este ca și cum ai turna benzină pe un grătar deja încins: spectaculos, periculos și imposibil de ignorat. El sare acum să-l facă ipocrit pe 50 Cent, insinuând că și el ar avea păcatele lui și că se dă mare salvator moral fără să fie cu nimic mai „sfânt” decât Diddy. Cu un astfel de triunghi al tensiunilor, scena începe să se aglomereze vizibil, iar noi nu putem decât să ne întrebăm: cine urcă următorul pe ringul scandalului? Eminem, tu ce faci? Stai pe margine sau vii să-ți aperi „fratele” din G-Unit? Pentru că, la ce se întâmplă, e clar: show-ul abia începe.

CITEȘTE ȘI: Decizia luată de 50 Cent, după ce P. Diddy i-a trimis un ”cadou” din închisoare: ”Să vadă, în timp ce el tropăie de nervi în celulă”

NU RATA: P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut din închisoare