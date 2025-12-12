Acasă » Știri » Alertă alimentară: tone din alimentul pus de români pe masa de Crăciun a fost retras! ANPC a emis un mesaj urgent

Alertă alimentară: tone din alimentul pus de români pe masa de Crăciun a fost retras! ANPC a emis un mesaj urgent

De: Andreea Stăncescu 12/12/2025 | 12:53
Numeroase alimente au fost retrase din magazine / Sursa foto: Freepik

Este alertă alimentară în România după ce inspectorii ANPC au retras de la raft tone de carne și mii de produse neconforme din marile magazine. Controalele efectuate în ultimele zile au scos la iveală nereguli grave, care au dus la aplicarea unor sancțiuni consistente și la intensificarea măsurilor de verificare în toată țara.

În ultimele două zile, inspectorii ANPC au retras de pe rafturile marilor lanțuri de magazine din țară cantități uriașe de produse neconforme, inclusiv mii de kilograme de carne. Problemele au ieșit la iveală cu doar câteva zile înaine de sărbători, când toți românii fac cumpărături pentru mesele bogate de Crăciun și Revelion.

Controalele au scos la iveală o serie de probleme grave: produse expirate, fructe și legume alterate, diferențe între prețurile afișate la raft și cele taxate la casa de marcat, precum și condiții neigienice în spațiile de depozitare și comercializare. Valoarea totală a amenzilor aplicate a ajuns la 3,2 milioane de lei.

Un britanic care a vizitat 140 de țări spune care este destinația care i-a plăcut cel mai mult și în care revine mereu. E și preferata românilor
Un britanic care a vizitat 140 de țări spune care este destinația care...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Sursa foto: Freepik

Reprezentanții ANPC recomandă consumatorilor să fie cât mai atenți în perioada următoare, să verifice mereu starea produselor înainte de a le cumpăra și să compare prețul afișat la raft cu cel din bonul final, întrucât au fost descoperite numeroase neconcordanțe. De asemenea, pentru produsele congelate, specialiștii atrag atenția asupra acumulării excesive de cristale de gheață, care poate indica probleme legate de calitate și gramaj.

„Ca și recomandare pentru perioada următoare este să alegem cu foarte mare atenție ceea ce cumpărăm, să fim foarte bine informați, să verificăm produsul înainte de a-l achiziționa, să urmărim ca prețul afișat la raft să fie același cu prețul afișat la casă pentru că au fost descoperite o serie de neconformități de nereguli, în sensul că la raft este afișat un preț și la casă de marcat plătim al preț. De asemenea, trebuie să urmărească ca produsele congelate să nu aibă foarte multă gheață, foarte multe cristale pentru că acolo e o altă problemă, e problema gramajului”, a spus Cristinel Obretin, vicepreședinte ANPC.

CITEȘTE ȘI: Cauzele ascunse ale carenței de fier. Mulți români ignoră simptomele!

Românii se confruntă cu insomnii înainte de Sărbători. Remediul pentru un somn liniștit

Tags:
Iți recomandăm
Valoarea noilor taxe pe case și terenuri de la 1 ianuarie 2026. Primăria Capitalei a publicat prețurile majorate
Știri
Valoarea noilor taxe pe case și terenuri de la 1 ianuarie 2026. Primăria Capitalei a publicat prețurile majorate
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Știri
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
Mediafax
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
Cum este vremea la sfârșit de săptămână și ce ne așteaptă în weekend. ANM, pentru Gândul: „În zilele următoare, situația va fi asemănătoare”
Gandul.ro
Cum este vremea la sfârșit de săptămână și ce ne așteaptă în weekend....
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prețuri uriașe, camere goale! Intervenție disperată, după ce hotelul Simonei Halep a rămas fără turiști de Anul Nou. Revelion la reducere în Poiana Brașov
Adevarul
Prețuri uriașe, camere goale! Intervenție disperată, după ce hotelul Simonei Halep a rămas...
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a...
6 idei de cadouri de Crăciun sub 150 lei, utile, în trend, pentru copii, bărbați și femei
Mediafax
6 idei de cadouri de Crăciun sub 150 lei, utile, în trend, pentru...
Parteneri
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină...
România este implicată în producerea unei „bombe murdare” de către ucraineni, acuză șeful armelor chimice din Rusia
Digi 24
România este implicată în producerea unei „bombe murdare” de către ucraineni, acuză șeful armelor chimice...
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Cum este vremea la sfârșit de săptămână și ce ne așteaptă în weekend. ANM, pentru Gândul: „În zilele următoare, situația va fi asemănătoare”
Gandul.ro
Cum este vremea la sfârșit de săptămână și ce ne așteaptă în weekend. ANM, pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
După relația cu milionarul, Xonia aruncă bomba: „Nu mai pot să aleg ca la 20 de ani”
După relația cu milionarul, Xonia aruncă bomba: „Nu mai pot să aleg ca la 20 de ani”
Valoarea noilor taxe pe case și terenuri de la 1 ianuarie 2026. Primăria Capitalei a publicat prețurile ...
Valoarea noilor taxe pe case și terenuri de la 1 ianuarie 2026. Primăria Capitalei a publicat prețurile majorate
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul ...
Ce se întâmplă cu pacienta depistată cu lepră la Cluj. Informații de ultimă oră de la ministrul Sănătății
Calendar Ortodox 12 decembrie: Sf. Spiridon. Pilda și rugăciunea care îți întăresc sufletul azi
Calendar Ortodox 12 decembrie: Sf. Spiridon. Pilda și rugăciunea care îți întăresc sufletul azi
Andreea Tonciu a recunoscut: stă prost cu finanțele! „Lumea a început să se vândă pe bani puțini”
Andreea Tonciu a recunoscut: stă prost cu finanțele! „Lumea a început să se vândă pe bani puțini”
Artistul din România care și-a anulat concertele până pe 14 martie 2026! „O să plec în Franța ...
Artistul din România care și-a anulat concertele până pe 14 martie 2026! „O să plec în Franța să fac un tratament”
Vezi toate știrile
×