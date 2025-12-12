Alertă alimentară: tone din alimentul pus de români pe masa de Crăciun a fost retras! ANPC a emis un mesaj urgent

Este alertă alimentară în România după ce inspectorii ANPC au retras de la raft tone de carne și mii de produse neconforme din marile magazine. Controalele efectuate în ultimele zile au scos la iveală nereguli grave, care au dus la aplicarea unor sancțiuni consistente și la intensificarea măsurilor de verificare în toată țara.

În ultimele două zile, inspectorii ANPC au retras de pe rafturile marilor lanțuri de magazine din țară cantități uriașe de produse neconforme, inclusiv mii de kilograme de carne. Problemele au ieșit la iveală cu doar câteva zile înaine de sărbători, când toți românii fac cumpărături pentru mesele bogate de Crăciun și Revelion.

Controalele au scos la iveală o serie de probleme grave: produse expirate, fructe și legume alterate, diferențe între prețurile afișate la raft și cele taxate la casa de marcat, precum și condiții neigienice în spațiile de depozitare și comercializare. Valoarea totală a amenzilor aplicate a ajuns la 3,2 milioane de lei.

Reprezentanții ANPC recomandă consumatorilor să fie cât mai atenți în perioada următoare, să verifice mereu starea produselor înainte de a le cumpăra și să compare prețul afișat la raft cu cel din bonul final, întrucât au fost descoperite numeroase neconcordanțe. De asemenea, pentru produsele congelate, specialiștii atrag atenția asupra acumulării excesive de cristale de gheață, care poate indica probleme legate de calitate și gramaj.

„Ca și recomandare pentru perioada următoare este să alegem cu foarte mare atenție ceea ce cumpărăm, să fim foarte bine informați, să verificăm produsul înainte de a-l achiziționa, să urmărim ca prețul afișat la raft să fie același cu prețul afișat la casă pentru că au fost descoperite o serie de neconformități de nereguli, în sensul că la raft este afișat un preț și la casă de marcat plătim al preț. De asemenea, trebuie să urmărească ca produsele congelate să nu aibă foarte multă gheață, foarte multe cristale pentru că acolo e o altă problemă, e problema gramajului”, a spus Cristinel Obretin, vicepreședinte ANPC.

