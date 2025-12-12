Andreea Tonciu a recunoscut: stă prost cu finanțele! „Lumea a început să se vândă pe bani puțini”

Andreea Tonciu, cunoscută pentru stilul său de viață luxos și mereu prezentă în lumina reflectoarelor, a avut parte în 2025 de un an mai puțin strălucitor decât și-ar fi imaginat. Dacă în mod normal este obișnuită cu proiecte numeroase și câștiguri pe măsură, de data aceasta veniturile nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Vedeta recunoaște că perioada recentă a fost una complicată pe plan financiar. Deși se consideră norocoasă și obișnuită să atragă oportunități profitabile, Andreea Tonciu spune că anul acesta nu a avut atât de multe colaborări și că a câștigat mai puțin decât în anii precedenți. Ea explică faptul că a preferat să rămână selectivă în alegerea proiectelor, într-un context în care tot mai mulți acceptă oferte plătite modest, iar această abordare i-a limitat încasările.

„Anul ăsta a fost foarte bun, extrem de bun, nici nu mă așteptam să fie atât de bun. La capitolul bani nu prea a fost bine, mă refer la faptul că nu a fost bine pentru mine. Nu prea am produs eu îndeajuns, eu personal. Eu sunt foarte norocoasă, am magnet la bani, doar că în acest an nu prea am avut proiecte atât de multe pe cât mi-aș fi dorit eu, dar sunt și foarte scumpă. Lumea a început să se vândă pe bani puțini, iar eu sunt scumpă”, a povestit Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu își dorește să se întoarcă în televiziune

În ultimii ani, Andreea Tonciu a preferat să se axeze mai mult pe familia sa și televiziunea a rămas pe locul al doilea. În ceea ce privește activitatea profesională, a avut campanii în mediul online și a reușit să câștige să-și rotunjească veniturile însă sumele câștigate nu au fost îndeajuns pentru stilul său de viață luxos.

Acum, vedeta își dorește să se întoarcă în televiziune și să aibă un nou proiect în care să fie implicată.

„Îmi doresc din tot sufletul să revin pe micul ecran, toată lumea mă vrea pe micul ecran. Îmi doresc foarte mult să am un proiect în televiziune”, a mai spus vedeta.

CITEȘTE ȘI: Andreea Tonciu a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit bruneta

Starul din „Bridgerton” și „Wicked” cucerește titlul de cel mai sexy bărbat al anului. Jonathan Bailey, noul simbol al atracției în showbizul internațional