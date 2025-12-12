Acasă » Știri » Cea mai ieftină ciorbă cu carne costă doar 9 lei (4 porții). Cum se face, pas cu pas, această rețetă

De: Irina Vlad 12/12/2025 | 14:50
Majoritate nutriționiștilor recomandă consumul de supe și ciorbe calde în sezonul rece. Sunt alegeri sănătoase, gustoase și prietenoase cu bugetul. Cea mai ieftină ciorbă cu carne costă doar 9 lei (4 porții). CSID te îndrumă cum se face, pas cu pas, această rețetă. 

Ciorbele și supele sunt preferatele gospodinelor în sezonul rece. Dacă în perioada verii mulți preferă să consume preparate mai reci, în sezonul rece, consumul de ciorbe calde face minuni pentru organism, deoarece toate ingredientele folosite la prepararea lor sunt proaspete, naturale și de calitate.

Dacă vrei să gătești o ciorbă gustoasă fără să să dai o avere pe ingrediente, CSID îți prezintă cea mai ieftină rețetă de ciorbă cu carne: costă 9 lei (4 porții). Vezi AICI cum se face, pas cu pas, această rețetă.

