Dana Roba, mamă pentru a treia oară?! Make-up artistul a făcut totul public: ”Curând!”

De: Veronica Mavrodin 12/12/2025 | 16:14
Dana Roba trece prin cea mai liniștită perioadă din viața ei, după ani întregi de scandaluri, traume și relații toxice. Vedeta nu doar că și-a refăcut viața sentimentală, dar a făcut și un anunț care i-a surprins pe fani: își dorește încă un copil!

De la relația intens mediatizată cu Nicolae Guță, la mariajul care aproape i-a curmat viața în urmă cu doi ani, și până la noua iubire care i-a readus zâmbetul pe buze, Dana Roba continuă să râmână un personaj interersant pentru public, mereu curios de noutățile din viața acesteia. Recent, make-up artistul și-a surprins urmăritorii, pe TikTok, cu un anunț inedit.

Dana Roba a devenit cunoscută în showbiz ca make-up artist și ca apariție constantă în preajma unor nume sonore din muzica de petrecere. Relația ei cu Nicolae Guță a fost timp de ani de zile subiect de presă.  Ulterior, Dana s-a reinventat ca antreprenor în domeniul frumuseții și a dispărut din peisajul „monden”.

Trauma care i-a marcat viața

Pe 5 iunie 2023, viața Danei Roba s-a schimbat dramatic. Soțul ei de atunci, Daniel Balaciu, a atacat-o cu un ciocan, lovind-o repetat în zona capului. Dana a ajuns în stare critică la spital, a fost supusă unei operații de peste nouă ore și a petrecut mai mult timp în comă, medicii oferindu-i șanse reduse de supraviețuire. În ciuda diagnosticului dur, ea a reușit să se recupereze spectaculos. Cazul a cutremurat opinia publică, iar bărbatul a fost arestat. Dana a mărturisit ulterior că doar credința și cele două fiice ale ei, Chantal și Celine, au ținut-o în viață.

Își dorește un copil cu noul iubit

După despărțirea de Beniamin, bărbatul care ar fi fost lângă ea în cele mai grele momente, Dana a ales să meargă mai departe și, în primăvara acestui an, s-a afișat cu un bărbat de culoare, alături de care a spus că trăiește „cea mai matură și sănătoasă relație”. În unele videoclipuri postate de aceasta pe TikTok, bărbatul apare jucându-se cu cele două fetițe ale ei, semn că deja face parte din familie și că lucrurile sunt extrem de serioase între ei. Mai mult, ea a postat chiar și un video în care lasă să se vadă un inel impunător, care duce cu gândul la o logodnă.  însă  cel mai mare val de reacții a venit după un fan a întrebat-o, pe TikTok: „Fă-i și lui un bebe?”

Răspunsul ei a fost scurt, dar extrem de categoric: „Soon.”

×