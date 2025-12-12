Acasă » Exclusiv » Ce a apărut pe mormântul soților Ceaușescu, la 36 de ani de la Revoluție! Monumentul funerar atrage mulți nostalgici ai comunismului

De: Andrei Iovan 12/12/2025 | 17:29
Nicolae și Elena Ceaușescu, conducătorii comuniști ai României care au deținut o putere mult prea autoritară timp de peste două decenii, au avut un final sumbru pe 25 decembrie 1989. Totuși, locul unde își dorm somnul de veci constituie un moment de reflecție asupra istoriei. CANCAN.RO vă arată, în exclusivitate, informații și fotografii de la mormântul celui care a condus România timp de 24 de ani, la 36 de ani de la Revoluție.

Mormântul soților Ceaușescu, situat în Cimitirul Ghencea Civil din București, România, reprezintă un punct de referință istorică și sursă de dezbateri, continuând să atragă vizitatori. Inițial, după execuția din 25 decembrie 1989, cei doi au fost înhumați, la data de 30 decembrie 1989, într-un loc neidentificat.

Cum arată astăzi mormântul soților Ceaușescu la 36 de ani de la Revoluție

Mormântul soților Ceaușescu este marcat prin plăci din granit într-o nuanță maronie, pe care sunt inscripționate numele lor, alături de datele nașterii și ale morții. Designul sobru este completat de cruci discrete și, frecvent, de buchete de flori proaspete și lumânări aprinse, care reprezintă omagiile celor care revin adesea la locul acesta, fie că este vorba despre nostalgici ai regimului Ceaușescu, fie despre cei care vor să reflecteze asupra unei perioade semnificative în istoria României.

Cum arată astăzi mormântul soților Ceaușescu

De-a lungul timpului, mormântul a generat diverse controverse și speculații, inclusiv dezbateri referitoare la adevărata natură a rămășițelor. O analiză ADN efectuată în 2010 a validat faptul că persoanele înmormântate aici sunt, cu adevărat, Nicolae și Elena Ceaușescu.

Cine a fost Nicolae Ceaușescu?

Nicolae Ceaușescu a fost un lider marcant al PCR și dictator român care a condus România în perioada comunistă, între anii 1965 și 1989. El a fost secretar general al Partidului Comunist Român și președinte al Republicii Socialiste România.

Ceaușescu a preluat puterea după Gheorghe Gheorghiu-Dej și a instaurat un regim dictatorial, caracterizat prin cultul personalității, control strict asupra societății și a economiei, cenzură, supraveghere politică și represiune împotriva oricărei opoziții.

Nicolae și Elena Ceaușescu și-au găsit sfârșitul în 1989, chiar în ziua de Crăciun.

Data de 25 decembrie 1989 marchează un moment crucial în istoria recentă a României. În urma unui proces rapid desfășurat de un tribunal militar ad-hoc, Nicolae și Elena Ceaușescu au fost găsiți vinovați de multiple acuzații, printre care genocid și subminarea economiei naționale, fiind condamnați la pedeapsa capitală. Execuția a avut loc în garnizoana Târgoviște și a fost ulterior difuzată public, simbolizând sfârșitul regimului comunist român.

Pentru un segment al populației, marcat de nostalgia regimului comunist, ziua de Crăciun dobândește o semnificație suplimentară, manifestată prin pelerinajul anual la mormântul  soților Nicolae și Elena Ceaușescu, eveniment la care participă și persoane născute după anul 1989.

Mormântul lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu

De atunci, mormântul lor s-a transformat într-un punct de atracție pentru unii și un simbol a unei epoci încheiate pentru alții. Oameni vin în continuare, fie pentru a-și manifesta respectul, fie pentru a medita asupra evenimentelor care au schimbat cursul istoriei țării. Astfel, mormântul soților Ceaușescu rămâne nu doar un loc de odihnă veșnică, ci și un punct de întâlnire al memoriei colective și al dezbaterilor despre trecutul României.

CITEȘTE ȘI: Cât costă ceasul de buzunar Monthal, deținut de Nicolae Ceaușescu. Poți să-l cumperi și tu!

NU RATA: Care era mâncarea preferată a Elenei Ceaușescu. Era foarte ieftină și se găsea pe toate drumurile. Acum, costă o „avere”

