Geminidele 2025. Când și cum putem vedea fenomenul spectaculos denumit ”ploaia de meteori”

12/12/2025 | 17:02
În fiecare decembrie, cerul se transformă într-un adevărat spectacol cosmic, iar Geminidele sunt vedetele incontestabile ale sezonului. Considerată una dintre cele mai frumoase și bogate ploi de meteori ale anului, această ploaie stârnește anual entuziasmul pasionaților de astronomie. Iar în 2025, fenomenul promite să fie mai spectaculos ca oricând.

Geminidele sunt recunoscute ca una dintre cele mai spectaculoase ploi de meteori din întregul an, iar în 2025 își vor face apariția pe cer în perioada 4-20 decembrie. Cea mai intensă activitate este așteptată în noaptea de 13 spre 14 decembrie, când observatorii se pot bucura de până la 120 de meteori pe oră. Această ploaie are o origine aparte. Nu provine dintr-o cometă, ca majoritatea celorlalte, ci din fragmentele asteroidului 3200 Phaethon.

Unde pot fi văzute Geminidele

Primele apariții pot fi văzute chiar de la apus în seara de 13 decembrie, însă adevăratul spectacol începe după miezul nopții, când constelația Gemeni – zona din care par să vină meteoritii pentru că urcă suficient de mult pe cer. În orele târzii și până spre răsărit, condițiile devin ideale pentru observație.

Cei care vor să admire ploaia de meteori se pot pregăti cu câteva lucruri simple. Un loc cât mai întunecat, departe de luminile orașului, face diferența. Ochii au nevoie de aproximativ 15-30 de minute pentru a se adapta complet la întuneric, iar privirea trebuie orientată spre întregul cer. Geminidele sunt apreciate pentru intensitatea lor vizuală: multe dintre aparițiile luminoase se văd ușor cu ochiul liber, iar culorile pot varia de la alb și galben până la nuanțe verzi, influențate de compoziția fiecărui fragment.

Chiar dacă vârful activității are loc în noaptea de 13 spre 14 decembrie, ploaia rămâne activă până în jurul datei de 20 decembrie, oferind mai multe șanse celor pasionați de astronomie.În această perioadă nu ai nevoie de instrumente speciale pentru a observa, doar un cer senin și cât mai puțină poluare luminoasă.

