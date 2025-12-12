Cătălin Botezatu, dezvăluiri neașteptate despre relația cu avocata Vanda Vlasov: ”Am iubit-o mult de tot!”

Cătălin Botezatu este unul dintre designerii de succes din România, iar de-a lungul timpului a fost „vânat” de numeroase femei. Deși viața sa amoroasă nu a fost una prea liniștită, acesta are în bagaj câteva povești de dragoste ce au făcut valuri. S-a iubit cu femei celebre, iar printre ele s-a numărat și Vanda Vlasov, un avocat de succes. Ce spune acum Cătălin Botezatu despre cea care i-a fost parteneră?

De-a lungul timpului, viața amoroasă a lui Cătălin Botezatu a fost un adevărat carusel. De la relații scurte dar intense, la povești de iubire ce au ținut prima pagină, designerul a avut parte de câteva relații speciale. Multe au fost cele care l-au dorit, dar puține cele care l-au impresionat, iar printre cele din urmă se numără și Vanda Vlasov.

Cătălin Botezatu, despre povestea de iubire trăită alături de Vanda Vlasov

Printre femeile ce s-au perindat prin viața lui Cătălin Botezatu s-a numărat și Vanda Vlasov, un avocat de succes, o prezență puternică și imprevizibilă. În urmă cu ani de zile, gemenele Vlasov, Ingrid și Vanda, erau în atenția publică și cucereau inimile bărbaților.

Puțin sunt cei care își mai amintesc că între Cătălin Botezatu și Vanda Vlasov s-a consumat o frumoasă poveste de iubire. Designerul își amintește cu drag de acea perioadă și are numai cuvinte de laudă la adresa fostei partenere, pe care spune că a iubit-o mult.

„Vanda Vlasov e un avocat foarte bun, o femeie bătăioasă, ambițioasă, de neoprit… Am iubit-o mult de tot, a fost acea relație cu suișuri și coborâșuri, cu adrenalina la maxim. Pe sora ei geamănă, Ingrid, și pe ea le alintam ‘copilaș’, iar ele pe mine, la fel. O respect mult și pe Ingrid, un designer senzațional. Toate relațiile mele adevărate au fost deosebite și cu toate femeile importante din viața mea am rămas prieten”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit viva.ro.

Ce caută Cătălin Botezatu într-o femeie

De-a lungul timpului, Cătălin Botezatu s-a iubit cu numeroase femei celebre, iar toate au un numitor comun. Deși este atras în mod invitabil de „ambalaj”, designerul pune accentul mai mult pe mintea și personalitatea unei femei, iar cele care nu îl impresionează la acest capitol nu au nicio șansă.

„Da, aș fi ipocrit să spun că nu m-a atras ambalajul. Dar astfel de relații nu durează pentru că, dacă nu ai frecvența și chimia cu o persoană, nu ai ce să vorbești cu ea, e nașpa. Mie îmi plac oamenii care să mă țină în vervă, să îmi țină adrenalina la cote maxime. Sunt Săgetător, îmi place să călătoresc, să le fiu ghid femeilor din viața mea, să le împărtășesc din cultura mea generală, din istorie, din geografie, din toate cunoștințele mele. Dacă văd că nu sunt atente, că nu le place și ar vrea să meargă în schimb la un mall, din start au pierdut tot în fața mea. Dar încerc să înțeleg și generația asta a like-urilor și a rețelelor de socializare”, a mai spus Cătălin Botezatu.

