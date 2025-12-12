Acasă » Știri » Cătălin Botezatu, dezvăluiri neașteptate despre relația cu avocata Vanda Vlasov: ”Am iubit-o mult de tot!”

Cătălin Botezatu, dezvăluiri neașteptate despre relația cu avocata Vanda Vlasov: ”Am iubit-o mult de tot!”

De: Alina Drăgan 12/12/2025 | 18:28
Cătălin Botezatu, dezvăluiri neașteptate despre relația cu avocata Vanda Vlasov: ”Am iubit-o mult de tot!”
Cătălin Botezatu, despre poveste de iubire trăită alături de Vanda Vlasov /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Cătălin Botezatu este unul dintre designerii de succes din România, iar de-a lungul timpului a fost „vânat” de numeroase femei. Deși viața sa amoroasă nu a fost una prea liniștită, acesta are în bagaj câteva povești de dragoste ce au făcut valuri. S-a iubit cu femei celebre, iar printre ele s-a numărat și Vanda Vlasov, un avocat de succes. Ce spune acum Cătălin Botezatu despre cea care i-a fost parteneră?

De-a lungul timpului, viața amoroasă a lui Cătălin Botezatu a fost un adevărat carusel. De la relații scurte dar intense, la povești de iubire ce au ținut prima pagină, designerul a avut parte de câteva relații speciale. Multe au fost cele care l-au dorit, dar puține cele care l-au impresionat, iar printre cele din urmă se numără și Vanda Vlasov.

Cătălin Botezatu, despre povestea de iubire trăită alături de Vanda Vlasov

Printre femeile ce s-au perindat prin viața lui Cătălin Botezatu s-a numărat și Vanda Vlasov, un avocat de succes, o prezență puternică și imprevizibilă. În urmă cu ani de zile, gemenele Vlasov, Ingrid și Vanda, erau în atenția publică și cucereau inimile bărbaților.

Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Puțin sunt cei care își mai amintesc că între Cătălin Botezatu și Vanda Vlasov s-a consumat o frumoasă poveste de iubire. Designerul își amintește cu drag de acea perioadă și are numai cuvinte de laudă la adresa fostei partenere, pe care spune că a iubit-o mult.

„Vanda Vlasov e un avocat foarte bun, o femeie bătăioasă, ambițioasă, de neoprit… Am iubit-o mult de tot, a fost acea relație cu suișuri și coborâșuri, cu adrenalina la maxim. Pe sora ei geamănă, Ingrid, și pe ea le alintam ‘copilaș’, iar ele pe mine, la fel.

O respect mult și pe Ingrid, un designer senzațional. Toate relațiile mele adevărate au fost deosebite și cu toate femeile importante din viața mea am rămas prieten”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit viva.ro.

Cătălin Botezatu, despre poveste de iubire trăită alături de Vanda Vlasov /Foto: Social media

Ce caută Cătălin Botezatu într-o femeie

De-a lungul timpului, Cătălin Botezatu s-a iubit cu numeroase femei celebre, iar toate au un numitor comun. Deși este atras în mod invitabil de „ambalaj”, designerul pune accentul mai mult pe mintea și personalitatea unei femei, iar cele care nu îl impresionează la acest capitol nu au nicio șansă.

„Da, aș fi ipocrit să spun că nu m-a atras ambalajul. Dar astfel de relații nu durează pentru că, dacă nu ai frecvența și chimia cu o persoană, nu ai ce să vorbești cu ea, e nașpa. Mie îmi plac oamenii care să mă țină în vervă, să îmi țină adrenalina la cote maxime.

Sunt Săgetător, îmi place să călătoresc, să le fiu ghid femeilor din viața mea, să le împărtășesc din cultura mea generală, din istorie, din geografie, din toate cunoștințele mele. Dacă văd că nu sunt atente, că nu le place și ar vrea să meargă în schimb la un mall, din start au pierdut tot în fața mea. Dar încerc să înțeleg și generația asta a like-urilor și a rețelelor de socializare”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Poza zilei | Cum arăta Cătălin Botezatu acum 20 de ani. Stil de rockstar și accesorii mai scumpe decât salariile din România!

Cătălin Botezatu, în pas cu moda de la Hollywood! A apărut la PRO TV cu pantofi cu toc ca ai lui Sam Smith și Downey Jr.

Tags:
Iți recomandăm
Nepaleză, angajată la un hotel din Maramureș, dată în judecată! A furat din seifurile clienților sume uriașe: cum acționa femeia
Știri
Nepaleză, angajată la un hotel din Maramureș, dată în judecată! A furat din seifurile clienților sume uriașe: cum…
Motivul real pentru care Bebe Cotimanis și-a dat demisia de la Pro TV: ”Dacă ar fi fost Adrian Sârbu, nu s-ar fi creat condițiile ca eu să plec”
Știri
Motivul real pentru care Bebe Cotimanis și-a dat demisia de la Pro TV: ”Dacă ar fi fost Adrian…
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prețuri uriașe, camere goale! Intervenție disperată, după ce hotelul Simonei Halep a rămas fără turiști de Anul Nou. Revelion la reducere în Poiana Brașov
Adevarul
Prețuri uriașe, camere goale! Intervenție disperată, după ce hotelul Simonei Halep a rămas...
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a blocat sute de bolizi în parcări
Digi24
De ce nu au mai pornit maşinile Porsche în Rusia, incident care a...
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux...
Parteneri
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină...
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
Digi 24
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu...
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Digi24
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nepaleză, angajată la un hotel din Maramureș, dată în judecată! A furat din seifurile clienților ...
Nepaleză, angajată la un hotel din Maramureș, dată în judecată! A furat din seifurile clienților sume uriașe: cum acționa femeia
L-am fotografiat la notariat! A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! Iubitul (mai tânăr ...
L-am fotografiat la notariat! A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! Iubitul (mai tânăr cu 50 ani) pare să fie beneficiarul vilelor din Nisa, Pipera și de la mare + al altor bunuri
Decizia luată de Donald Trump, după ce soția lui și-a făcut casă de producție de film. A intervenit ...
Decizia luată de Donald Trump, după ce soția lui și-a făcut casă de producție de film. A intervenit imediat!
Motivul real pentru care Bebe Cotimanis și-a dat demisia de la Pro TV: ”Dacă ar fi fost Adrian Sârbu, ...
Motivul real pentru care Bebe Cotimanis și-a dat demisia de la Pro TV: ”Dacă ar fi fost Adrian Sârbu, nu s-ar fi creat condițiile ca eu să plec”
Sfârșit tragic pentru o sportivă de 19 ani. A murit după o provocare bizară, de pe TikTok
Sfârșit tragic pentru o sportivă de 19 ani. A murit după o provocare bizară, de pe TikTok
Ce a apărut pe mormântul soților Ceaușescu, la 36 de ani de la Revoluție! Monumentul funerar atrage ...
Ce a apărut pe mormântul soților Ceaușescu, la 36 de ani de la Revoluție! Monumentul funerar atrage mulți nostalgici ai comunismului
Vezi toate știrile
×