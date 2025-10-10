Cătălin Botezatu, în pas cu moda de la Hollywood! A apărut la PRO TV cu pantofi cu toc ca ai lui Sam Smith și Downey Jr.

Cătălin Botezatu a fost invitat recent la emisiunea “La bine și la roast” de la Pro TV, unde apariția sa a atras imediat atenția. Designerul a ales un costum clasic, elegant, de culoare neagră, care i-a pus în valoare atenția la detalii, însă încălțămintea a fost una interesantă.



Cătălin Botezatu și-a demonstrat, încă o dată, că rămâne mereu în trend și că este atent la fiecare detaliu al aparițiilor sale. Fiecare ținută a sa este un exemplu de eleganță combinată cu noutate, ceea ce îl face unul dintre cei mai influenți creatori de modă din România.

Apariția sa de la emisiunea “La bine și la roast, acesta a strălucit în adevărul sens al cuvântului. Elementul care a ieșit cu adevărat în evidență din ținuta designerului vestimentar a fost alegerea pantofilor. Cătălin Botezatu a purtat o pereche de pantofi de lac cu toc înalt, inspirată de stilul hollywoodian, asemenea celor văzuți pe covorul roșu la Robert Downey Jr., Harry Styles sau Sam Smith.

Cătălin Botezatu și Nicolle Fota s-au despărțit

Cătălin Botezatu și Nicolle Fota au avut o relație timp de câteva luni. Cu toate ca diferența între ei este de 40 de ani, cei doi menționau ca nu era un impediment. Tânăra a fost ghidată către designerul vestimentar in cariera sa de model, iar acum, după ce a terminat liceul și relația s-a încheiat, ea a plecat în Italia, unde se va axa pe cariera sa personală.

Designerul a povestit că fosta lui parteneră este încă un copil și ca a învățat numeroase lucruri despre modeling.

“Nu am timp să cresc copii! Nicolle e foarte drăgălașă, e o tipă foarte faină. I-am spus de la început că mie îmi plac femeile care știu ce vor. Ea este încă un copil, dar știe ce vrea. A învățat într-o perioadă scurtă multe de la mine”, a mărturisit designerul pentru Cancan.

