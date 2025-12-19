Acasă » Știri » Prima reacție a lui Alin Borcan, după ce amanta și concubina s-au bătut: „Au luat-o din casă”

Prima reacție a lui Alin Borcan, după ce amanta și concubina s-au bătut: „Au luat-o din casă”

De: Andreea Stăncescu 19/12/2025 | 14:16
Prima reacție a lui Alin Borcan, după ce amanta și concubina s-au bătut: „Au luat-o din casă”
Tensiuni mari între Dana Badea și Sibel / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Un nou scandal a izbucnit în mediul online, după ce tiktokerul Alin a susținut public că partenera sa, Sibel, ar avea probleme serioase cu legea. Potrivit declarațiilor făcute de acesta pe rețelele de socializare, femeia, care este și mama copiilor lui, ar fi fost reținută de poliție în urma unui conflict violent cu Dana Badea. Tiktokerul afirmă că intervenția autorităților ar fi avut loc chiar la domiciliul lor.

Conform spuselor tiktokerului, Sibel ar fi ajuns în custodia poliției după ce ar fi agresat-o fizic pe Dana Badea, o persoană cu care există un conflict vechi. Tensiunile dintre cele două ar fi apărut cu ceva timp după despărțirea lui Alin de mama copiilor săi și începutul relației acestuia cu Dana Baea. De-a lungul timpului, situația ar fi degenerat, iar de această dată lucrurile ar fi scăpat complet de sub control.

Alin a povestit că Dana Badea ar fi venit recent la Timișoara, unde ar fi făcut mai multe declarații la poliție, unele extrem de grave, care l-ar fi vizat direct. Aceste acuzații ar fi declanșat reacția violentă a lui Sibel. Tiktokerul susține că nu a fost martor la incident, însă din informațiile primite ulterior, conflictul dintre cele două ar fi degenerat într-o bătaie, în urma căreia Sibel ar fi fost ridicată de polițiști.

„Dana a venit aici la Timișoara și a dat declarații de nevastă-mea că a bătut-o, că a tâlhărit-o. A venit ea de bună voie să facă rău. A fost acum vreo lună de zile Dana aici la mine, la Timișoara. A fost aici la Timișoara și a declarat că eu am drogat-o pe aici. Că am drogat-o cu forța și am făcut manevră să o bată Sibel. A bătut-o Sibel, frate. M-a blocat pe telefon. Nu știu ce s-a întâmplat. S-au luat la bătaie și ea a fost mai tare”, a spus Alin pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Social media

Sibel ar fi fost arestată

Alin a descris intervenția autorităților și reacția copiilor, precizând că a apelat deja la un avocat pentru a o ajuta pe Sibel. Declarațiile sale au fost făcute într-un ton confuz și emoționat, sugerând că lucrurile au escaladat mult peste așteptările lui.

„Și ea a venit acum să o lege pe asta (nr. Sibel) Au luat-o din casă, desculță… fata mea cea mare a început să strige, jale, frate, e la arest. Am luat avocat. Nu știu dacă a bătut-o că eu nu știu despre ce a fost discuția. Din ce am auzit și eu că nu am fost de față. Asta e pe la poliție. E vina mea, ce să zic”, a spus acesta.

CITEȘTE ȘI: Povestea de dragoste dintre Cosmina Păsărin și George Vintilă. Motivul real pentru care s-au despărțit după 3 ani de relație

Cântăreț din România, agresat de vecini! De la ce a izbucnit scandalul: a intrat Poliția pe fir

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un satelit Starlink a scăpat de sub control. Sunt șanse să intre în atmosfera Pământului
Știri
Un satelit Starlink a scăpat de sub control. Sunt șanse să intre în atmosfera Pământului
Marina Dina se pregătește să plece la Survivor. Cum se simte că își lasă copiii acasă: „Nu mi-am permis să caut scuze”
Știri
Marina Dina se pregătește să plece la Survivor. Cum se simte că își lasă copiii acasă: „Nu mi-am…
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
Gandul.ro
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Adevarul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace
Digi24
Vladimir Putin, anunț în fața a sute de jurnaliști despre negocierile pentru pace
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina a atacat prima; Zelenski nu a fost în Kupiansk; Kievul nu vrea să oprească războiul
Digi 24
Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina a atacat prima; Zelenski nu a fost în...
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Instagram nu mai e doar pe telefon: apare o aplicație interesantă
go4it.ro
Instagram nu mai e doar pe telefon: apare o aplicație interesantă
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
Gandul.ro
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un satelit Starlink a scăpat de sub control. Sunt șanse să intre în atmosfera Pământului
Un satelit Starlink a scăpat de sub control. Sunt șanse să intre în atmosfera Pământului
Marina Dina se pregătește să plece la Survivor. Cum se simte că își lasă copiii acasă: „Nu ...
Marina Dina se pregătește să plece la Survivor. Cum se simte că își lasă copiii acasă: „Nu mi-am permis să caut scuze”
BANCUL ZILEI | Dacă Angelina Jolie se descurcă fără Brad Pitt…
BANCUL ZILEI | Dacă Angelina Jolie se descurcă fără Brad Pitt…
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, fidel filosofiei de a consolida independența ...
ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, fidel filosofiei de a consolida independența editorială și autonomia operațională, își continuă demersurile de implementare a unei strategii integrate de dezvoltare
Dana Badea, primele declarații după ce s-a bătut cu Sibel: „Trebuie să ne gândim că avem copii ...
Dana Badea, primele declarații după ce s-a bătut cu Sibel: „Trebuie să ne gândim că avem copii acasă”
Mama Mihaelei Rădulescu a murit! Durere imensă pentru vedeta de la ProTV, la 5 luni de la decesul lui ...
Mama Mihaelei Rădulescu a murit! Durere imensă pentru vedeta de la ProTV, la 5 luni de la decesul lui Felix Baumgartner
Vezi toate știrile
×