Prima reacție a lui Alin Borcan, după ce amanta și concubina s-au bătut: „Au luat-o din casă”

Un nou scandal a izbucnit în mediul online, după ce tiktokerul Alin a susținut public că partenera sa, Sibel, ar avea probleme serioase cu legea. Potrivit declarațiilor făcute de acesta pe rețelele de socializare, femeia, care este și mama copiilor lui, ar fi fost reținută de poliție în urma unui conflict violent cu Dana Badea. Tiktokerul afirmă că intervenția autorităților ar fi avut loc chiar la domiciliul lor.

Conform spuselor tiktokerului, Sibel ar fi ajuns în custodia poliției după ce ar fi agresat-o fizic pe Dana Badea, o persoană cu care există un conflict vechi. Tensiunile dintre cele două ar fi apărut cu ceva timp după despărțirea lui Alin de mama copiilor săi și începutul relației acestuia cu Dana Baea. De-a lungul timpului, situația ar fi degenerat, iar de această dată lucrurile ar fi scăpat complet de sub control.

Alin a povestit că Dana Badea ar fi venit recent la Timișoara, unde ar fi făcut mai multe declarații la poliție, unele extrem de grave, care l-ar fi vizat direct. Aceste acuzații ar fi declanșat reacția violentă a lui Sibel. Tiktokerul susține că nu a fost martor la incident, însă din informațiile primite ulterior, conflictul dintre cele două ar fi degenerat într-o bătaie, în urma căreia Sibel ar fi fost ridicată de polițiști.

„Dana a venit aici la Timișoara și a dat declarații de nevastă-mea că a bătut-o, că a tâlhărit-o. A venit ea de bună voie să facă rău. A fost acum vreo lună de zile Dana aici la mine, la Timișoara. A fost aici la Timișoara și a declarat că eu am drogat-o pe aici. Că am drogat-o cu forța și am făcut manevră să o bată Sibel. A bătut-o Sibel, frate. M-a blocat pe telefon. Nu știu ce s-a întâmplat. S-au luat la bătaie și ea a fost mai tare”, a spus Alin pe rețelele de socializare.

Sibel ar fi fost arestată

Alin a descris intervenția autorităților și reacția copiilor, precizând că a apelat deja la un avocat pentru a o ajuta pe Sibel. Declarațiile sale au fost făcute într-un ton confuz și emoționat, sugerând că lucrurile au escaladat mult peste așteptările lui.

„Și ea a venit acum să o lege pe asta (nr. Sibel) Au luat-o din casă, desculță… fata mea cea mare a început să strige, jale, frate, e la arest. Am luat avocat. Nu știu dacă a bătut-o că eu nu știu despre ce a fost discuția. Din ce am auzit și eu că nu am fost de față. Asta e pe la poliție. E vina mea, ce să zic”, a spus acesta.

