Câte cafele avem voie să bem în fiecare zi, de fapt. Care este limita, potrivit neurochirurgului Leon Dănăilă

De: Andreea Stăncescu 19/12/2025 | 15:52
Cafeaua, una dintre cele mai populare băuturi din lume, consumată zilnic de milioane de oameni, poate avea efecte benefice asupra creierului dacă este băută cu măsură. Medicul neurochirurg Leon Dănăilă atrage atenția că moderația este cheia și explică ce cantitate consideră sigură pentru menținerea sănătății mintale.

La venerabila vârstă de 90 de ani, neurochirurgul Leon Dănăilă rămâne activ în sala de operații și continuă să fie un exemplu de disciplină și echilibru. Recent, reputatul medic a vorbit public despre principiile care, în opinia sa, contribuie la menținerea unei vieți lungi și a unui creier sănătos. În cadrul intervenției sale, acesta a prezentat șapte reguli esențiale pentru un stil de viață armonios, insistând asupra importanței moderației și a obiceiurilor corecte.

Leon Dănăilă a explicat faptul că anumite plăceri cotidiene, precum cafeaua, ciocolata sau alcoolul, pot avea efecte benefice asupra creierului dacă sunt consumate responsabil. Acestea nu trebuie eliminate complet, ci integrate cu măsură într-un regim echilibrat. În ceea ce privește cafeaua, sunt de ajuns 3 ceșcuțe pe zi.

„Se pot consuma 40 de ml de alcool pe zi și până la 150 de ml de vin roșu, asta s-a constatat. Nu trebuie să consumi cafea multă, până la 3 ceșcuțe pe zi, nu căni din alea mari, dar cafeaua e bună. Ciocolata este și ea benefică, doar până la 20-30 de grame pe zi de ciocolată. Așa că viața cu regim nu e viață în care să te rupi de societate, să nu guști nimic și să devii un pustnic, este o viață care se poate duce în condiții optime”, a declarat medicul.

Leon Dănăilă explică cum să avem o viață sănătoasă

Medicul a detaliat și cei „șapte stâlpi” care stau la baza unui trai sănătos: activitatea fizică, satisfacția personală, componenta spirituală, somnul, alimentația echilibrată și activitățile benefice pentru fiecare individ. De asemenea, el a atras atenția asupra alimentației copiilor și a efectelor stilului de viață modern.

„Trebuie să ducem o activitate în continuare, cât putem și să prelungim această viață activă, este foarte importantă din toate punctele de vedere. Sunt cei șapte stâlpi: activitatea fizică, activitatea satisfacției, cea sacrală, a somnului, alimentară și activitatea benefică pentru individul respectiv. Noi trebuie să avem grijă de noi înșine, de copii trebuie avut grijă. Nu trebuie să le dăm alimente foarte bogate în grăsimi, zaharuri. În regimul acesta occidental, în care unii au câte două locuri de muncă, nu mai au timp și se duc la fast-food să-și ia mâncare. Mâncarea trebuie să fie low-food, adică făcută acasă, la foc liniștit și cu grăsimi și zaharuri puține, dar să fie gustoasă”, a mai spus renumitul medic Leon Dănăilă.

