Care este „rețeta” unui creier tânăr, potrivit neurochirurgului Leon Dănăilă: „Trebuie să acordăm atenție unor factori esențiali”

Leon Dănăilă, unul dintre cei mai mari neurochirurgi români explică simplu și clar ce poți face zilnic pentru a-ți menține creierul sănătos până la adânci bătrâneți. Nu e vorba de pastile sau diete-minune, ci de un obicei banal pe care mulți îl ignoră.

Leon Dănăilă explică secretul unui creier sănătos

Longevitatea creierului nu este un mister rezervat doar geneticii sau norocului, ci rezultatul unor alegeri zilnice simple, dar constante. Profesorul Leon Dănăilă, unul dintre cei mai respectați neurochirurgi români și o autoritate mondială în domeniul sănătății creierului, subliniază importanța unor factori esențiali care pot face diferența între un creier activ și unul afectat de degradarea cognitivă. Printre aceștia, activitatea fizică ocupă un loc central.

„Pentru a menține longevitatea creierului, trebuie să acordăm atenție unor factori esențiali. Activitatea fizică joacă un rol crucial, în special în perioada de îmbătrânire. Se recomandă cel puțin 4.000 de pași pe zi”, afirmă profesorul Dănăilă, care ne-a spus și care este singurul desert benefic pentru creier.

Deși cifra poate părea modestă în comparație cu recomandările clasice de 10.000 de pași, mesajul este clar: mișcarea constantă este mai importantă decât performanța.

Legătura dintre activitatea fizică și creier

Studiile științifice confirmă spusele specialistului. Activitatea fizică regulată stimulează circulația sângelui la nivel cerebral, favorizând oxigenarea neuronilor și eliminarea toxinelor. În plus, mersul pe jos contribuie la formarea de noi conexiuni neuronale, un proces esențial pentru menținerea memoriei, atenției și capacității de învățare, mai ales la vârste înaintate. Practic, fiecare pas făcut este un pas în plus pentru sănătatea creierului.

Pe lângă beneficiile fiziologice, mișcarea are și un impact major asupra stării emoționale. Activitatea fizică reduce nivelul de stres, anxietatea și riscul de depresie – factori recunoscuți pentru efectele lor negative asupra funcțiilor cognitive. Un creier stresat îmbătrânește mai repede, în timp ce un creier stimulat prin mișcare rămâne flexibil și adaptabil.

Sedentarismul, marele inamic al omului și creierului

Leon Dănăilă atrage atenția că, odată cu înaintarea în vârstă, sedentarismul devine unul dintre cei mai mari inamici ai sănătății mintale. Lipsa mișcării duce la scăderea masei musculare, la probleme cardiovasculare și, implicit, la o oxigenare deficitară a creierului. Chiar și plimbările scurte, zilnice, pot avea un efect protector semnificativ împotriva declinului cognitiv.

Desigur, activitatea fizică nu acționează singură. Pentru un creier sănătos, este necesar un echilibru între mișcare, alimentație corectă, somn de calitate și stimulare intelectuală. Cititul, conversațiile, jocurile de logică și învățarea continuă completează efectele benefice ale mersului zilnic. Creierul, asemenea unui mușchi, are nevoie de exercițiu pentru a rămâne tânăr.

Mesajul profesorului Leon Dănăilă este unul simplu și extrem de accesibil: nu este nevoie de eforturi extreme pentru a ne proteja creierul. 4.000 de pași pe zi, făcuți consecvent, pot reprezenta un gest mic cu un impact major asupra calității vieții. Într-o societate grăbită, în care sănătatea este adesea neglijată, această recomandare devine nu doar un sfat medical, ci o lecție de viață.

