Rețeta zilei, 17 decembrie 2025: ghiveci călugăresc ca la Prislop. O rânduială a gustului, a răbdării și a legumelor adunate cu grijă

De: Paul Hangerli 17/12/2025 | 07:30
Ghiveci Călugăresc, sursa social media

Ghiveciul călugăresc ca la Prislop este mai mult decât o rețetă de post: este o lecție despre măsură, răbdare și rânduială. Din legume simple și gesturi făcute fără grabă se naște o mâncare care hrănește nu doar trupul, ci și liniștea celui care o pregătește.

Ghiveci călugăresc ca la Prislop

Ghiveciul călugăresc ca la Prislop nu este doar un fel de mâncare de post, ci o adevărată rânduială a răbdării, a măsurii și a lucrului făcut cu grijă. După tradiție, acest preparat se naște din belșugul pământului și din priceperea celor care știu să adune, să aleagă și să pregătească legumele la vremea lor. Se ia, așadar, o mare cantitate de legume – proaspete, curate și tăiate gospodărește – cât să ajungă pentru hrana de post a întregii obști, pe toată perioada rânduită. Nimic nu este grăbit, nimic nu este risipit, iar fiecare ingredient își are rostul lui bine stabilit.

După adunarea legumelor, se ia hotărârea ca acestea să fie pregătite cu grijă, dar și depozitate cu un zel administrativ demn de pomenire, sub privegherea atentă a Chelarului, cel care poartă răspunderea bunului mers al bucătăriei și al magaziilor. În bucătăria mănăstirească, ordinea și rânduiala sunt la fel de importante ca focul și sarea.

Ingrediente ghiveci:

  • morcov
  • pătrunjel rădăcină
  • țelină rădăcină
  • cartofi
  • ceapă
  • ardei gras
  • roșii
  • varză albă
  • gulii
  • conopidă
  • mazăre boabe
  • fasole verde
  • dovlecei
  • vinete
  • verdeață
  • sare, piper
  • cimbru
  • suc de roșii
  • ulei sau margarină

Mod de preparare (după rânduiala bucătăriei mănăstirești)

Se începe cu rădăcinoasele, temelia oricărui ghiveci așezat: morcovul, pătrunjelul și țelina se curăță cu grijă și se taie bastonașe potrivite, nici prea subțiri, nici prea groase. Acestea se pun la înăbușit într-o cratiță mare, cu puțin ulei, apă și sare, la foc domol, astfel încât să se înmoaie încet și să-și lase aroma.

Peste ele se adaugă ceapa tocată mărunt, care leagă gusturile, apoi varza albă tăiată cuburi, guliile și conopida desfăcută în buchețele. Legumele se amestecă din când în când, cu răbdare, până când încep să se împrietenească între ele și să lase zeama lor dulceagă.

Abia după aceea vin legumele mai fragile: dovleceii tăiați batoane, vinetele, mazărea boabe din conservă și fasolea verde, urmate de ardeii grași tăiați cuburi. Totul se lasă să fiarbă împreună câteva minute, cât să se lege fără a se destrăma.

Gustul se potrivește cu sare, piper și cimbru, după dreapta socotință a Chelarului, care știe că echilibrul este cheia. După această etapă, legumele se răstoarnă cu o paletă într-o tavă mare, se toarnă sucul de roșii, iar deasupra se așază felii de roșii proaspete și verdeață tocată din belșug, pe toată suprafața.

Vasul se introduce la cuptor pentru câteva minute, nu pentru grabă, ci pentru a desăvârși lucrarea, astfel încât aromele să se lege, iar ghiveciul să capete gust rotund și așezat.

Servire și rost

Ghiveciul călugăresc ca la Prislop se servește fierbinte, ca fel de bază, fiind potrivit atât pentru post, cât și pentru răbdare. Este o mâncare simplă, dar hrănitoare, care adună în ea munca câmpului, rânduiala bucătăriei și liniștea locului.

