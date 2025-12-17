Acasă » Teste IQ » TEST IQ | Câte broaște țestoase sunt, de fapt, în această imagine?

TEST IQ | Câte broaște țestoase sunt, de fapt, în această imagine?

17/12/2025
TEST IQ | Câte broaște țestoase sunt, de fapt, în această imagine?
Tu poți să rezolvi testul de mai jos?

Ești gata pentru o provocare care îți pune la încercare atenția și spiritul de observație? În această iluzie optică apare o imagine cu mai multe țestoase, dintre care unele sunt ușor de văzut, iar altele sunt atent camuflate. Sarcina ta este simplă doar la prima vedere: trebuie să identifici numărul exact de țestoase în maximum 17 secunde. 

Astfel de exerciții sunt asemănătoare testelor de IQ, care măsoară abilități precum gândirea logică, viteza de procesare, atenția la detalii și capacitatea de concentrare. Deși nu pot defini inteligența unei persoane în totalitate, testele de IQ și jocurile de tip ghicitori sunt utile pentru antrenarea creierului și menținerea agilității mentale. Dacă ai reușit să numeri corect toate țestoasele într-un timp atât de scurt, înseamnă că ai o bună capacitate de observare și reacție rapidă.

Testul este simplu, dar contra cronometru: ai la dispoziție doar 17 secunde pentru a analiza imaginea și a descoperi toate broaștele țestoase ascunse printre cele vizibile. Timpul limitat crește nivelul de dificultate și îți pune la încercare rapiditatea cu care observi detaliile. Crezi că vei reuși să le găsești pe toate înainte ca timpul să expire?

Ai reușit să găsești toate broaștele țestoase?

Ai reușit să găsești răspunsul corect?

Pentru cei curioși de rezultat, imaginea ascunde, în total, 22 de țestoase. Indiferent dacă ai găsit răspunsul corect sau nu, astfel de provocări sunt o modalitate plăcută de a-ți testa limitele cognitive și de a-ți exersa atenția într-un mod distractiv.

Deși rezultatul unui astfel de joc nu echivalează cu un test de inteligență standardizat, el oferă indicii despre modul în care o persoană procesează informațiile vizuale. Testele de IQ sunt concepute pentru a evalua anumite tipuri de inteligență, dar nu reflectă creativitatea, inteligența emoțională sau experiența de viață. Tocmai de aceea, jocurile de tip iluzie optică sunt apreciate ca instrumente complementare, care transformă evaluarea cognitivă într-o experiență relaxantă și accesibilă oricui.

CITEȘTE ȘI: Test de inteligență | Nu toate cifrele din imagine sunt 8. Identificați-o pe cea diferită!

Test IQ cu chibrituri | Mutați un singur băț, pentru a corecta 2 + 8 = 8

