Lovitură de teatru la Antena 1! Survivor 2026 nici nu a început și 2 „faimoase” s-au retras deja din competiție

A mai rămas puțin timp până când Survivor 2026 revine pe micile ecrane. Pe ultima sută de metri, deși au bătut palma cu Antena 1, două dintre „faimoase” au decis să se retragă din competiție. Despre cine este vorba, de fap? Avem lista completă a celor 12 vedete din Republica Dominicană.

Începând cu 9 ianuarie 2026, lupta pentru supraviețuire preferată a românilor se va da la Antena 1. Survivor România revine cu un format nou, probe mai dificile și surprize uriașe. Emisiunea din Republica Dominicană va putea fi urmărit trei zile pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică.

Antena 1 a anunțat lista finală a „Faimoșilor” și „Războinicilor” de la Survivor 2026

Noul sezon de la Survivor 2026 se anunță a fi unul incendiar, la un alt nivel. 12 „Faimoși” și 12 „Războinic” au acceptat să se aventureze în cel mai dur test al rezistenție (psihice și fizice) și al supraviețuirii. Printre primii participanți care au bătut palma cu Antena 1 s-au aflat Alina Pușcaș și Sânziana Buruiană, dar surpriză! După ce a fost anunțată lista finală a celor 12 vedete care vor pleca în Republica Dominicană, nici urmă de Sânzi și Pușcaș.

Lista completă a „Faimoșilor” de la Survivor 2026

Aris Eram Gabi Tamaș Patricia Vizitiu Cristian Boureanu Călin Donca Naba Salem Yamin Awad Ceanu Zheng Larisa Uță Iustin HVNDS Roxana Condurache Marina Dinu

Reamintim că Antena 1 a preluat formatul Survivor 2026 – după ce în trecut a fost difuzat la Kanal D și Pro TV.

