Dacă vrei spectacol garantat, îl chemi pe Tamaș. Noaptea în care Gabi a lovit din nou

De: Paul Hangerli 01/12/2025 | 16:12
După epopeea de la Iași despre care CANCAN.RO a relatat, epopee în care Ronaldinho a coborât printre daci în armuri, moldovence costumate ca la Carnavalul de la Rio apoi a jucat hora, era clar că ceva memorabil urma să se întâmple. Și s-a întâmplat! Pentru că universul a decis ca Gabi Tamaș să fie în echipa de start a meciului. Organizatorii s-au gîndit: „E prea liniște. Îl băgăm pe Gabi Tamaș în echipă!”. Și Tamaș a venit. Și a lovit. Și bara, și mingea, și adversarii. În final a lovit și INTERNETUL.

La câteva ore după meciul dintre „Ronaldinho și prietenii lui” și „vedetele românești”, apare un video cu Gabi Tamaș în cel mai natural habitat al lui: în recuperare pe căruciorul de bagaje al hotelului, undeva târziu în noapte.

Frățili nostru se dregea cu niște produse de la McDonald’s, semn că la mâncare n-a vrut să experimenteze cu „sandvișuri dacice” sau „cocoșel de 45 de zile”. A mers pe clasic, Big Macul dacului urban.

Gabi Tamaș a dovedit un Big Mac

Tamaș – ultimul dac al fotbalului

România e plină de fotbaliști fabricați la „Academia FC Șutul în peluză”, dar Tamaș… Tamaș e altă specie. E ultimul dac care dă cu capul în minge și cu paharul în bar. Are șprițuri legendare.

Are cartonașe galbene câștigate cu stil. Are declarații la interviuri pe care ar trebui să le bage în manualul de limbă română. Are haz, are inimă, are picioare de beton. Ce făcea el în privat, treaba lui, dar pe teren, era GLADIATOR, frate!

Tamaș l-a luat și pe Trică la antrenamente speciale

Sursele noastre complet neoficiale (dar teribil de amuzate) spun că Gabi Tamaș l-a băgat în „cantonament” și pe Eugen Trică. Nu pentru fotbal. Pentru arta fină a șprițului. Se pare că Tamaș îl învață cum se „plasează” corect cubul de gheață cu șpițul în vinclul paharului de vin cu sifon.

O tehnică străveche, transmisă doar adevăraților inițiați.

Ce Ronaldinho? Ce fotbal brazilian?

Bietul Ronaldinho probabil încă încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat. A venit în România, a fost întâmpinat de daci în zale, de moldovence cu pene la fund și de o ceață mai densă decât apărarea Braziliei din 2014, dar a ratat atracția veteranilor naționalei de fotbal. Se știe, dacă n-ai stat la șpriț cu Tamaș nu exiști! Iar dacă a stat la șpriț și a ajuns pe sub mese, vrem filmările! Nu fiți egoiști!

