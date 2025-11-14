Cu cine a vrut să facă echipă Gabi Tamaș, de fapt, la Asia Express! Un alt fotbalist celebru a fost prima lui alegere: „Nu a putut să vină”

Asia Express sezonul 8 a ajuns la final, iar marii câștigători au fost desemnați. Gabriel Tamaș și Dan Alexa sunt cei care au reușit să pună mâna pe marele premiu. Cei doi au făcut echipă bună pe Drumul Eroilor, însă Dan Alexa nu a fost prima alegere a lui Gabi Tamaș. Cu cine a vrut acesta să plece, de fapt, în Asia Express?

După un drum lung și numeroase probe grele, Gabi Tamaș și Dan Alexa au reușit să își adjudece trofeul Asia Express din acest an. Fotbaliștii au format o echipă puternică și au plecat acasă cu marele premiu. Însă, chiar dacă s-au înțeles cât se poate de bine, Gabi Tamaș recunoaște că inițial a vrut să plece cu altcineva în Asia Express.

Mai exact, acesta a mărturisit că prima lui opțiune a fost un alt fotbalist celebrul. Ei bine, este vorba despre Gabi Torje. Însă, acesta nu s-a putut alătura aventurii, așa că Dan Alexa a fost opțiunea a doua și se pare cea mai bună.

„M-am gândit prima dată la Gabi Torje. El nu a putut să vină, pentru că juca la Câmpulung și al doilea care am zis că e compatibil e Dan Alexa 100%. Maxim o săptămână stăteam (n.r. dacă mergea cu soția lui). Este foarte greu să mergi cu fata, cu un membru al familiei. Când te duci cu un băiat sau o parteneră, ai o reținere. Noi fiind de peste 20 de ani împreună am trecut peste rețineri (…) ”, a declarat Gabi Tamaș, la Un Show Păcătos.

„M-am gândit să merg cu ea”

De asemenea, o altă opțiune pentru Gabi Tamaș a fost și partenera sa, Ioana. Fotbalistul s-a gândit să încerce experiența Asia Express în formula de cuplu, însă și-a data seama repede că asta nu ar fi o soluție câștigătoare.

Gabi Tamaș susține că probabil dacă ar fi făcut echipă cu Ioana ar fi ajuns la multe certuri, așa că varianta aceasta s-a spulberat rapid.

„Chiar m-am gândit să merg cu ea, dar nu… La asemenea probe, venind cu partenera, cu soția, cu o fată, este foarte greu, credeți-mă! Este foarte greu, pentru că ai, să spunem așa, acasă, un alt fel de viață. Și, când te duci și dai de greu, poate se schimbă persoana și intervin certurile. Și mai bine lăsăm certurile pentru altă dată. Mergi cu un prieten și treceți împreună peste greutăți”, a mai spus Gabi Tamaș.

Foto: Instagram