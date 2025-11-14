Acasă » Știri » Cu cine a vrut să facă echipă Gabi Tamaș, de fapt, la Asia Express! Un alt fotbalist celebru a fost prima lui alegere: „Nu a putut să vină”

Cu cine a vrut să facă echipă Gabi Tamaș, de fapt, la Asia Express! Un alt fotbalist celebru a fost prima lui alegere: „Nu a putut să vină”

De: Alina Drăgan 14/11/2025 | 19:03
Cu cine a vrut să facă echipă Gabi Tamaș, de fapt, la Asia Express! Un alt fotbalist celebru a fost prima lui alegere: „Nu a putut să vină”
Cu cine a vrut să facă echipă Gabi Tamaș, de fapt, la Asia Express /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Asia Express sezonul 8 a ajuns la final, iar marii câștigători au fost desemnați. Gabriel Tamaș și Dan Alexa sunt cei care au reușit să pună mâna pe marele premiu. Cei doi au făcut echipă bună pe Drumul Eroilor, însă Dan Alexa nu a fost prima alegere a lui Gabi Tamaș. Cu cine a vrut acesta să plece, de fapt, în Asia Express?

După un drum lung și numeroase probe grele, Gabi Tamaș și Dan Alexa au reușit să își adjudece trofeul Asia Express din acest an. Fotbaliștii au format o echipă puternică și au plecat acasă cu marele premiu. Însă, chiar dacă s-au înțeles cât se poate de bine, Gabi Tamaș recunoaște că inițial a vrut să plece cu altcineva în Asia Express.

Mai exact, acesta a mărturisit că prima lui opțiune a fost un alt fotbalist celebrul. Ei bine, este vorba despre Gabi Torje. Însă, acesta nu s-a putut alătura aventurii, așa că Dan Alexa a fost opțiunea a doua și se pare cea mai bună.

„M-am gândit prima dată la Gabi Torje. El nu a putut să vină, pentru că juca la Câmpulung și al doilea care am zis că e compatibil e Dan Alexa 100%. Maxim o săptămână stăteam (n.r. dacă mergea cu soția lui). Este foarte greu să mergi cu fata, cu un membru al familiei. Când te duci cu un băiat sau o parteneră, ai o reținere. Noi fiind de peste 20 de ani împreună am trecut peste rețineri (…) ”, a declarat Gabi Tamaș, la Un Show Păcătos.

Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat Asia Express /Foto: Instagram

„M-am gândit să merg cu ea”

De asemenea, o altă opțiune pentru Gabi Tamaș a fost și partenera sa, Ioana. Fotbalistul s-a gândit să încerce experiența Asia Express în formula de cuplu, însă și-a data seama repede că asta nu ar fi o soluție câștigătoare.

Gabi Tamaș susține că probabil dacă ar fi făcut echipă cu Ioana ar fi ajuns la multe certuri, așa că varianta aceasta s-a spulberat rapid.

„Chiar m-am gândit să merg cu ea, dar nu… La asemenea probe, venind cu partenera, cu soția, cu o fată, este foarte greu, credeți-mă! Este foarte greu, pentru că ai, să spunem așa, acasă, un alt fel de viață. Și, când te duci și dai de greu, poate se schimbă persoana și intervin certurile. Și mai bine lăsăm certurile pentru altă dată. Mergi cu un prieten și treceți împreună peste greutăți”, a mai spus Gabi Tamaș.

Dan Alexa a spus adevărul! Cum a reușit să câștige trofeul Asia Express 2025 împreună cu Gabi Tamaș

Cum au reacționat actorii când au aflat că au pierdut Asia Express? Ce i-a șoptit Ștefan Floroaica lui Gabi Tamaș la ureche

 

Foto: Instagram

Tags:
Iți recomandăm
Bogdan de la Ploiești o vrea înapoi? Mesaj public pentru fosta iubită
Știri
Bogdan de la Ploiești o vrea înapoi? Mesaj public pentru fosta iubită
Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul Sarei, copila de 2 ani anesteziată de stomatolog. Nu ar fi fost la prima sedare
Știri
Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul Sarei, copila de 2 ani anesteziată de stomatolog. Nu ar fi fost…
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel”
Adevarul
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș...
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatălui ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis Mariana?
Click.ro
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatălui ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul...
Ce spune Mugur Isărescu despre creșterea TVA-ului anul viitor. Reacția guvernatorului când a fost întrebat despre cursul euro
Digi 24
Ce spune Mugur Isărescu despre creșterea TVA-ului anul viitor. Reacția guvernatorului când a fost întrebat...
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bogdan de la Ploiești o vrea înapoi? Mesaj public pentru fosta iubită
Bogdan de la Ploiești o vrea înapoi? Mesaj public pentru fosta iubită
Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul Sarei, copila de 2 ani anesteziată de stomatolog. Nu ar ...
Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul Sarei, copila de 2 ani anesteziată de stomatolog. Nu ar fi fost la prima sedare
Trupul neînsuflețit al unei tinere de 26 de ani a fost descoperit lângă o cale ferată din Bacău! ...
Trupul neînsuflețit al unei tinere de 26 de ani a fost descoperit lângă o cale ferată din Bacău! Oamenii legii cred că este vorba de o crimă
News alert! Cutremur în familia Vlăduței Lupău! Fratele artistei, sub control judiciar
News alert! Cutremur în familia Vlăduței Lupău! Fratele artistei, sub control judiciar
S-a aflat! Ea este patroana clinicii stomatologice unde a murit Sara. Cine e dr. Sorina Blaj
S-a aflat! Ea este patroana clinicii stomatologice unde a murit Sara. Cine e dr. Sorina Blaj
Nimic nu-l ține în loc pe Pepe. A continuat spectacolul chiar și cu incidente
Nimic nu-l ține în loc pe Pepe. A continuat spectacolul chiar și cu incidente
Vezi toate știrile
×