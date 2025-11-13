Acasă » Știri » Gabi Tamaș, mesaj emoționant după victoria la Asia Express. Ce le-a transmis adversarilor, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion

De: Mirela Loșniță 13/11/2025 | 09:27
Sezonul 8 Asia Express a fost câștigat de Dan Alexa și Gabi Tamaș. Aceștia au plecat acasă cu marele premiu și au mărturisit că nu s-au așteptat nicio secundă sa ajungă până la finalul competiției. Marea finală s-a jucat între echipa actorilor, Ștefan Floroaica – Alexandru Ion și echipa fotbaliștilor, Dan Alexa – Gabi Tamaș.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat trofeul Asia Express, dar și marele premiu. Cei doi au precizat că nu se așteptau să termine competiția pe primul loc și au fost extrem de fericiți atunci când au aflat că sunt fericiții câștigători.

Gabi Tamaș a spus că nu se aștepta să ajungă atât de departe în competiție și că, pe lângă marele premiu, el și Dan Alexa au câștigat și niște oameni extraordinari. De asemenea, fostul fotbalist a transmis și un mesaj emoționant pentru Ștefan Floroaica și Alexandru Ion.

„Mulțumim întregii echipe Asia Express – o echipă care face performanță, o echipă de oameni dedicați, o echipă care va rămâne mereu în sufletul nostru. Și vă mulțumim vouă, celor de acasă, pentru toată susținerea și toate mesajele pe care le-am primit de la voi. Și un mulțumesc special pentru Ștefan și Alex. Nu cred că putea exista o finală la fel de tare dacă nu eram cu voi. Tot ce ați făcut în competiția asta și în finala din Seul ne-a motivat și pe noi. Sunteți parte din povestea asta și rămâneți acolo”, a scris Gabi Tamaș, pe Instagram.

