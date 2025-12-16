Scandal după o petrecere a familiei Kardashian. Meghan Markle a făcut o criză după ce a văzut imaginile

Meghan Markle și prințul Harry au fost prezenți la petrecerea organizată de familia Kardashian pentru Kris Jenner, care tocmai a împlinit 70 de ani. Un eveniment exclusivist, plin de vedete și strălucire, dar care ar fi generat un scandal „regal” în spatele ușilor glamour.

Apariția lui Meghan Markle și a prințului Harry la aniversarea lui Kris Jenner a părut, la prima vedere, o întâlnire de senzație între două lumi complet diferite. Însă, la scurt timp după ce imaginile cu cei doi invitați de seamă au fost postate pe rețelele sociale de Kris Jenner și Kim Kardashian, situația s-a tensionat. Surprinzător, fotografiile au dispărut imediat. Potrivit presei americane, eliminarea acestora ar fi avut loc la solicitarea expresă a ducilor de Sussex.

„Meghan a făcut o criză”

Surse citate de tabloidele din SUA susțin că Meghan Markle nu ar fi fost deloc mulțumită de felul în care arăta în imaginile apărute. „Meghan este extrem de atentă la felul în care își construiește imaginea publică și aprobă fiecare fotografie care apare cu ea. A văzut acele poze, și-a dat seama cât de prost arăta comparativ cu celelalte femei de la petrecere și, evident, a făcut o criză”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

Gestul nu ar fi fost deloc pe placul lui Kim Kardashian, care, potrivit acelorași surse, ar fi fost vizibil iritată de solicitare. „Ați fost deja fotografiați afară și, în aceeași seară, ați participat la un alt eveniment unde ați fost pozați, deci care este problema?”, ar fi reacționat Kim, conform apropiaților.

O strategie marca Kris Jenner?

Cu toate acestea, se vehiculează un cu totul alt scenariu. RadarOnline.com susține că Meghan Markle ar avea „cel mai mare respect” pentru Kris Jenner și că ar fi venit la petrecere cu intenția clară de a lega relații profesionale și de a discuta posibile colaborări.

Se vorbește deja despre includerea lui Meghan și Harry într-un episod al reality-show-ului The Kardashians, dar și despre o posibilă colaborare între Meghan și Khloe Kardashian pentru brandul As Ever. Mai mult, în cercurile apropiate s-ar discuta chiar și despre o eventuală implicare a prințului Harry în brandul de lenjerie Skims, deținut de Kim Kardashian.

Harry, prins la mijloc

Potrivit acelorași surse, prințul Harry ar fi copleșit de întreaga situație, însă Meghan i-ar fi explicat că Kris Jenner este una dintre cele mai influente persoane din Los Angeles, cu o experiență uriașă în construirea de imperii financiare și branduri globale. „Harry nu prea are cum să se opună”, susțin apropiații.