Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale!

De: Keva Iosif 16/12/2025 | 17:21
Controversele de după moartea Rodicăi Stănoiu i-au determinat pe procurori s-o deshumeze pe fosta ministră a Justiției. Colegii de breaslă, dar și apropiații, s-au declarat revoltați de faptul că a fost îngropată fără autopsie, mai ales că aceasta ajunsese la spital cu mai multe lovituri, dar și subnutrită. Medicii legiști au efectuat astăzi necropsia ei, nu ieri, așa cum s-a vehiculat inițial, iar CANCAN.RO  are rezultatele!

Deși luni presa a anunțat verdictul necropsiei în cazul Rodicăi Stănoiu, ea s-a făcut, de fapt, abia astăzi, după ce trupul neînsuflețit al fostei demnitare, deshumat la cererea procurorilor, a fost reevaluat de doi medici, în cadrul dosarului de moarte suspectă care a zguduit opinia publică.

Primele rezultate ale necropsiei Rodica Stănoiu

Surse CANCAN.RO au dezvăluit că specialiștii au stabilit fără dubii: nu există urme de violență pe corp, a fost exclusă inclusiv varianta strangulării, iar decesul a survenit în urma unui stop cardiac. Misterul nu este însă pe deplin lămurit. Ce a declanșat stopul cardiac rămâne, pentru moment, o necunoscută.

Răspunsul final urmează să vină din probele toxicologice, prelevate chiar astăzi, nu ieri, așa cum s-a vehiculat inițial. Iar așteptarea se anunță tensionată: rezultatele pot întârzia până la o lună, timp în care ancheta rămâne deschisă, iar suspansul – maxim.

”Devenise prizonieră în propria casă”

Duminică, procurii au anunțat deschiderea unui dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, iar a doua zi, luni, au deshumat-o. Totul s-a întâmplat după ce mai mulți apropiați ai fostei demnitare au povestit că aceasta a ajuns la spital cu mai multe lovituri pe corp, fără să cunoască sursa lor.

De asemenea, unii dintre prietenii ei au declarat pentru CANCAN.RO că Rodica Stănoiu părea ”prizonieră” în propria casă, ba chiar era păzită de un câine periculos pentru a nu putea ieși afară.

Ce stiu eu este că în data de 10 mai, când era ziua doamnei Stănoiu, am sunat-o ca să îi duc un buchet de flori. Mi-a răspuns și am fost la dânsa, însă o vreme nu am putut intra. Dânsa statea speriată în ușa întredeschisă pentru că pe acolo era un căine foarte periculos si mi s-a părut că devenise prizonieră în propria casă. Apoi a plecat câinele și mi- a zis repede sa vorbim…4-5 minute. Nu era într- o formă bună, slăbise dar era cu spiritul viu. E greu de imaginat că la o femeie de o inteligență ieșită din comun, ca dumneai, să se producă o alterare a psihicului într-o perioadă așa scurtă, de câteva luni. Apoi, când a fost dusă la spital, nu am avut cum să ajut pentru că am avut și eu probleme medicale. Îmi pare sincer foarte rău”, ne-a declarat magistratul Emilian Stănișor.

CITEȘTE ȘI: Cum arată ”cuibușorul de nebunii” în care Rodica Stănoiu se ascundea cu ”puiuțul” mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă ”renăscuse” lângă iubit

ACCESEAZĂ ȘI: Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc

×