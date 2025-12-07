Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției și una dintre cele mai influente figuri politice ale anilor 2000, a murit pe data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Deși nu există până în acest moment date oficiale cu privire la cauzele decesului, acest subiect ridică în continuare multe semne de întrebare. În ultimul an, aparițiile sale publice au devenit extrem de rare, iar puținele momente în care a fost surprinsă în fața camerelor au indicat o deteriorare vizibilă a condiției sale fizice.

Vineri, 5 noiembrie, a avut loc înmormântarea Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției în cabinetul condus de Adrian Năstase. Rodica Stănoiu a încetat din viață la vârsta de 86 de ani, iar plecarea ei dintre cei vii a fost confirmată miercuri de surse oficiale. Personalitate marcantă a vieții politice și juridice din România, ea a rămas în memoria publică pentru rolul esențial pe care îl avusese în structurarea sistemului juridic în perioada mandatului său.

Fostul premier Adrian Năstase a reacționat public la veste, numind-o „o veche prietenă şi colegă” și subliniind că „odată cu plecarea Rodicăi Stănoiu pleacă şi o parte din viaţa mea, aşa cum am trăit-o în ultimii 50 de ani”.

Rodica Stănoiu, înmormântare atipică

Înmormântarea a avut loc rapid, într-un format neobişnuit pentru standardele oficiale. La capela Bisericii „Izvorul Nou”, cei dragi au putut să îi aducă un ultim omagiu, iar ceremonia propriu-zisă s-a desfășurat vineri, la Cimitirul „Izvorul Nou”.

În locul unei slujbe religioase tradiționale, apropiaţii şi foştii săi colegi au ales să cânte colinde, un gest emoţionant, dar atipic față de ritualurile obişnuite.

Persoanele care au fost anunțate cu privire la slujba de înmormântare nu s-au așteptat ca aceasta să înceapă la ora 12.00. Majoritatea apropiaților fuseseră informați că funeraliile vor începe la ora 13.00. În mod normal, slujba ar fi trebuit să dureze cel puțin 45 de minute, iar dacă ar fi fost respectat și protocolul specific unei ceremonii cu onoruri militare, momentul s-ar fi prelungit cu încă aproximativ 30 de minute, în total cel puțin 75 de minute.

Dar, cu puţin înainte de ora 13.00, sicriul Rodicăi Stănoiu se afla deja în fața gropii. Martori prezenți au povestit că la cimitir ar fi existat inclusiv discuții privind îmbrăcarea fostei ministre cu una dintre blănurile ei ”preferate”.

Ba, mai mult, a atras atenția faptul că, la cimitir, partenerul de viață al Rodicăi Stănoiu (mai tânăr cu aproape 50 de ani decât fosta ministresă și despre care CANCAN.RO a scris aici!) i-a cerut unui reporter, pe un ton iritat, să se îndepărteze și să nu mai filmeze. Când a fost întrebat cu privire la cum a murit Rodica Stănoiu, tânărul ei fost iubit a replicat tăios: ”Medicii legiști știu cum a murit!”. Și a refuzat să mai comenteze altceva.

Aceste lucruri au ridicat semne de întrebare cu privire la cauza morții, iar apropiații arată acum că graba cu care a avut loc înmormântarea, dar și secretomania din jurul acesteia, sunt suspecte.

Rodica Stănoiu, apariții tot mai rare în spațiul public

În exclusivitate, CANCAN.RO vă prezintă acum o fotografie realizată la un eveniment de la Iaşi, de la începutul acestui an, cu ocazia lansării cărţii fostei ministrese. Apoi, ca în oglindă, noi am comparat acea imagine cu starea emoțională a aceleiaşi doamne, la priveghiul fostului președinte al României, Ion Iliescu.

Acolo unde am putut observa faptul că, pe unul dintre brațele Rodicăi Stănoiu, în partea superioară, se zărea o pată maronie, echivalentă cu o proaspătă echimoză.

Opinia unui specialist, care ne-a cerut să-i protejăm identitatea, este că: ”Poate fi cauzată de o simplă lovire sau de o strângere a braţului, de către altcineva, mai puternic. Mai există și posbilitatea ca o astfel de vânătaie să fi apărut în urma unei injectii sau altceva de natură medicală, dar puţin probabil!”

Prezența vânătăii a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc, dar și al publicului, mai ales în contextul în care fosta demnitară a evitat, în ultimele luni, să iasă în public.

Deși nu a făcut declarații oficiale, apropiații vorbesc despre o perioadă dificilă, marcată de probleme medicale care ar fi determinat-o să se retragă aproape complet din viața publică. Chiar și așa, Rodica Stănoiu a încercat să își păstreze discreția, dar în urma ei au rămas o seamă de întrebări neelucidate.

În discuțiile cu reporterii CANCAN.RO, apropiații Rodicăi Stănoiu consideră că ”Sunt mari semne de întrebare de ce s-a schimbat ora iniţială de începere a funeraliilor de la cimitir și de ce nu a fost respectat întreg protocolul aferent unui demnitar, de genul doamnei Stănoiu. Și, mai ales, de ce nu s-a implicat Protocolul de stat, astfel încât toată înmormântarea să nu se transforme într-un circ mediatic. În loc de răspunsuri, momentan, noi cei care i-au fost alături de-a lungul vieții avem doar tăceri!”

