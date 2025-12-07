Acasă » Exclusiv » Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc

Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc

De: Bogdan Luca 07/12/2025 | 19:31
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției și una dintre cele mai influente figuri politice ale anilor 2000, a murit pe data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Deși nu există până în acest moment date oficiale cu privire la cauzele decesului, acest subiect ridică în continuare multe semne de întrebare. În ultimul an, aparițiile sale publice au devenit extrem de rare, iar puținele momente în care a fost surprinsă în fața camerelor au indicat o deteriorare vizibilă a condiției sale fizice.

Vineri, 5 noiembrie, a avut loc înmormântarea Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției în cabinetul condus de Adrian Năstase. Rodica Stănoiu a încetat din viață la vârsta de 86 de ani, iar plecarea ei dintre cei vii a fost confirmată miercuri de surse oficiale. Personalitate marcantă a vieții politice și juridice din România, ea a rămas în memoria publică pentru rolul esențial pe care îl avusese în structurarea sistemului juridic în perioada mandatului său.

Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”
Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Fostul premier Adrian Năstase a reacționat public la veste, numind-o „o veche prietenă şi colegă” și subliniind că „odată cu plecarea Rodicăi Stănoiu pleacă şi o parte din viaţa mea, aşa cum am trăit-o în ultimii 50 de ani”.

Rodica Stănoiu, înmormântare atipică

Înmormântarea a avut loc rapid, într-un format neobişnuit pentru standardele oficiale. La capela Bisericii „Izvorul Nou”, cei dragi au putut să îi aducă un ultim omagiu, iar ceremonia propriu-zisă s-a desfășurat vineri, la Cimitirul „Izvorul Nou”.

În locul unei slujbe religioase tradiționale, apropiaţii şi foştii săi colegi au ales să cânte colinde, un gest emoţionant, dar atipic față de ritualurile obişnuite.

Persoanele care au fost anunțate cu privire la slujba de înmormântare nu s-au așteptat ca aceasta să înceapă la ora 12.00. Majoritatea apropiaților fuseseră informați că funeraliile vor începe la ora 13.00. În mod normal, slujba ar fi trebuit să dureze cel puțin 45 de minute, iar dacă ar fi fost respectat și protocolul specific unei ceremonii cu onoruri militare, momentul s-ar fi prelungit cu încă aproximativ 30 de minute, în total cel puțin 75 de minute.

Dar, cu puţin înainte de ora 13.00, sicriul Rodicăi Stănoiu se afla deja în fața gropii. Martori prezenți au povestit că la cimitir ar fi existat inclusiv discuții privind îmbrăcarea fostei ministre cu una dintre blănurile ei ”preferate”.

Înmormântarea Rodicăi Stănoiu. Sursă: Captură TV
Înmormântarea Rodicăi Stănoiu. Sursă: Captură TV

Ba, mai mult, a atras atenția faptul că, la cimitir, partenerul de viață al Rodicăi Stănoiu (mai tânăr cu aproape 50 de ani decât fosta ministresă și despre care CANCAN.RO a scris aici!) i-a cerut unui reporter, pe un ton iritat, să se îndepărteze și să nu mai filmeze. Când a fost întrebat cu privire la cum a murit Rodica Stănoiu, tânărul ei fost iubit a replicat tăios: ”Medicii legiști știu cum a murit!”. Și a refuzat să mai comenteze altceva.

Aceste lucruri au ridicat semne de întrebare cu privire la cauza morții, iar apropiații arată acum că graba cu care a avut loc înmormântarea, dar și secretomania din jurul acesteia, sunt suspecte.

Rodica Stănoiu, apariții tot mai rare în spațiul public

În exclusivitate, CANCAN.RO vă prezintă acum o fotografie realizată la un eveniment de la Iaşi, de la începutul acestui an, cu ocazia lansării cărţii fostei ministrese. Apoi, ca în oglindă, noi am comparat acea imagine cu starea emoțională a aceleiaşi doamne, la priveghiul fostului președinte al României, Ion Iliescu.

Acolo unde am putut observa faptul că, pe unul dintre brațele Rodicăi Stănoiu, în partea superioară, se zărea o pată maronie, echivalentă cu o proaspătă echimoză.

Rodica Stănoiu la priveghiul fostului președinte al României, Ion Iliescu (Sursă: Inquam Photos / George Călin)
Rodica Stănoiu la priveghiul fostului președinte al României, Ion Iliescu (Sursă: Inquam Photos / George Călin)

Opinia unui specialist, care ne-a cerut să-i protejăm identitatea, este că: ”Poate fi cauzată de o simplă lovire sau de o strângere a braţului, de către altcineva, mai puternic. Mai există și posbilitatea ca o astfel de vânătaie să fi apărut în urma unei injectii sau altceva de natură medicală, dar puţin probabil!”

Prezența vânătăii a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc, dar și al publicului, mai ales în contextul în care fosta demnitară a evitat, în ultimele luni, să iasă în public.

Deși nu a făcut declarații oficiale, apropiații vorbesc despre o perioadă dificilă, marcată de probleme medicale care ar fi determinat-o să se retragă aproape complet din viața publică. Chiar și așa, Rodica Stănoiu a încercat să își păstreze discreția, dar în urma ei au rămas o seamă de întrebări neelucidate.

În discuțiile cu reporterii CANCAN.RO, apropiații Rodicăi Stănoiu consideră că ”Sunt mari semne de întrebare de ce s-a schimbat ora iniţială de începere a funeraliilor de la cimitir și de ce nu a fost respectat întreg protocolul aferent unui demnitar, de genul doamnei Stănoiu. Și, mai ales, de ce nu s-a implicat Protocolul de stat, astfel încât toată înmormântarea să nu se transforme într-un circ mediatic. În loc de răspunsuri, momentan, noi cei care i-au fost alături de-a lungul vieții avem doar tăceri!”

CITEȘTE ȘI: Obiectul pe care prietenele Rodicăi Stănoiu i l-au pus în sicriu. A lăsat cu limbă de moarte

Tags:
Iți recomandăm
Cine este „Batman de Constanța” cu Ferrari Purosangue de peste 500K€. N-o să-ți vină să crezi ce colecție de supercaruri are
Exclusiv
Cine este „Batman de Constanța” cu Ferrari Purosangue de peste 500K€. N-o să-ți vină să crezi ce colecție de supercaruri are
România l-a pierdut pe ”Regele cocainei din Balcani”! Temutul interlop din Bulgaria era urmărit internațional din 2018
Exclusiv
România l-a pierdut pe ”Regele cocainei din Balcani”! Temutul interlop din Bulgaria era urmărit internațional din 2018
„Cel mai frumos loc de pe Pământ” – destinația europeană aproape lipsită de turiști, cu hoteluri de la 35 de euro pe noapte
Mediafax
„Cel mai frumos loc de pe Pământ” – destinația europeană aproape lipsită de...
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar
Gandul.ro
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de...
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia...
Alegeri Primăria București 2025. Prezența crește pe seară. Director INSCOP: Va câștiga cine a făcut ceva treabă în București / Cum arată situația în prezent
Mediafax
Alegeri Primăria București 2025. Prezența crește pe seară. Director INSCOP: Va câștiga cine...
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Donald Trump Jr atacă Ucraina și UE: SUA nu vor mai fi „idiotul cu carnetul de cecuri”
Digi 24
Donald Trump Jr atacă Ucraina și UE: SUA nu vor mai fi „idiotul cu carnetul...
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
Digi24
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate de vortexul polar
Gandul.ro
Când vine iarna secolului în Europa. Meteorologii avertizează că vor fi perioade de ger provocate...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BREAKING | Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei
BREAKING | Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei
Incidente la alegerile locale 2025! Oamenii legii au intervenit în mai multe secții de votare din Capitală
Incidente la alegerile locale 2025! Oamenii legii au intervenit în mai multe secții de votare din Capitală
Cine este „Batman de Constanța” cu Ferrari Purosangue de peste 500K€. N-o să-ți vină ...
Cine este „Batman de Constanța” cu Ferrari Purosangue de peste 500K€. N-o să-ți vină să crezi ce colecție de supercaruri are
Cine sunt principalii pretendenți la fotoliul de primar al Capitalei. Au votat peste 30 % dintre bucureșteni
Cine sunt principalii pretendenți la fotoliul de primar al Capitalei. Au votat peste 30 % dintre bucureșteni
Horoscop 8 decembrie 2025. Zodia care se desparte de partener
Horoscop 8 decembrie 2025. Zodia care se desparte de partener
Live text alegeri locale 2025. Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei
Live text alegeri locale 2025. Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei
Vezi toate știrile
×