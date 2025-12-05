Acasă » Exclusiv » Avem singurele imagini cu ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Rodica Stănoiu întinerise și ea cu 30 de ani

De: roxana tudorescu 05/12/2025 | 19:28
Avem singurele imagini cu iubițelul Rodicăi Stănoiu, mai mic cu 50 de ani decât aceasta! După ce bărbatul și-a început cu stângul prezența în lumea publică din cauza unor zvonuri răutăcioase, vă arătăm chipul lui și vă oferim detalii picante din relația celor doi porumbei, ca să aveți imaginea completă. Toate detaliile în articol.

După cum vă spuneam, iubițelul Rodicăi Stănoiu nu și-a început cu dreptul prezența în presă. Prezente la înmormântare, prietenele apropiate ale fostului ministru au făcut dezvăluiri de-a dreptul uimitoare. Femeile au mărturisit că nu mai țineau legătura cu Rodica Stănoiu din cauza bărbatului cu 50 de ani mai tânăr care i-ar fi interzis acest lucru. Acum, nu se știe dacă ăsta este adevărul sau dacă doar, prea absorbită de bărbatul care o întinerea, femeia a uitat să le mai acorde atenție și prietenelor ei.

„Ăsta e un mafiot. I-a luat tot. E un mafiot. A luat toate mașinile, casele. Nu mai avea nimeni acces acolo, nici la telefon nu mai răspundea pentru că telefonul era tot la ei. Îi era frică de ei.”, a spus o apropiată pentru un post TV.

Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Rodica Stănoiu întinerise alături de ”puiuțul ei”

Dar să revenim la relația care a spart orice tipare, că asta vă interesează. Rodica Stănoiu și-a trăit viața la maximum alături de ”puiuțul ei”. Cei doi îndrăgostiți nu simțeau diferența de 50 de ani și bifau vacanțe peste vacanțe împreună. Mai mult, pentru a ține pasul cu iubi, ea și-a făcut mai multe operații estetice care s-o mențină tânără. Oricum, din imaginile prezentate se vede clar cât de fresh era aceasta la vârsta ei. Nici nu ai cum altfel! Atunci când ai un așa tinerel lângă tine, întinerești și tu fără să îți dai seama!

Rodica Stănoiu, alături de iubițelul mai tânăr cu 50 de ani.

În ciuda gurilor rele care au pus tunurile pe relația celor doi abia acum, după dispariția fostului ministru, Rodica Stănoiu le spunea tuturor că era îndrăgostită până peste cap și că trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Care o fi adevărul?

Nici nu vrem să ne imaginăm ce atmosferă tensionată a fost la înmormântarea de astăzi, având în vedere faptul că prietenele regretatei și iubițelul se aflau în același perimetru. Totuși, aflate la o vârstă și bineînțeles că mai mature, acestea au inițiat o discuție cu tinerel pentru a-l ruga să îi îndeplinească o ultimă dorință Rodicăi Stănoiu: să îi aducă o haină de blană pe care ea o purta foarte des și să o pună în sicriu.

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost depus la capela Bisericii „Izvorul Nou”, unde familia și apropiațIi și-au luat rămas-bun astăzi, 5 decembrie 2025. Ceremonia a avut loc la Cimitirul „Izvorul Nou”, începând cu ora 12:00.

CITEȘTE ȘI: Obiectul pe care prietenele Rodicăi Stănoiu i l-au pus în sicriu. A lăsat cu limbă de moarte

NU RATA: Rodica Stănoiu, înmormântare stranie. Colinde în loc de veșnica pomenire



Monica Pop, dată afară din restaurant de un angajat nervos. Motivul este IREAL: „S-a purtat execrabil”
Monica Pop, dată afară din restaurant de un angajat nervos. Motivul este IREAL: „S-a purtat execrabil”
O tânără ucraineancă dată dispărută a fost găsită în casa unui român. Ce făcea acolo, de fapt
O tânără ucraineancă dată dispărută a fost găsită în casa unui român. Ce făcea acolo, de fapt
Obiectul pe care prietenele Rodicăi Stănoiu i l-au pus în sicriu. A lăsat cu limbă de moarte
Obiectul pe care prietenele Rodicăi Stănoiu i l-au pus în sicriu. A lăsat cu limbă de moarte
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând ...
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât pe ceva cu arome ciudate. Scârbos!”
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața transferurilor și vine anunțul mult-așteptat despre stadion!
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 11:00
