Avem singurele imagini cu ”puiuțul” fostei ministrese a Justiției! Rodica Stănoiu întinerise și ea cu 30 de ani

Avem singurele imagini cu iubițelul Rodicăi Stănoiu, mai mic cu 50 de ani decât aceasta! După ce bărbatul și-a început cu stângul prezența în lumea publică din cauza unor zvonuri răutăcioase, vă arătăm chipul lui și vă oferim detalii picante din relația celor doi porumbei, ca să aveți imaginea completă. Toate detaliile în articol.

După cum vă spuneam, iubițelul Rodicăi Stănoiu nu și-a început cu dreptul prezența în presă. Prezente la înmormântare, prietenele apropiate ale fostului ministru au făcut dezvăluiri de-a dreptul uimitoare. Femeile au mărturisit că nu mai țineau legătura cu Rodica Stănoiu din cauza bărbatului cu 50 de ani mai tânăr care i-ar fi interzis acest lucru. Acum, nu se știe dacă ăsta este adevărul sau dacă doar, prea absorbită de bărbatul care o întinerea, femeia a uitat să le mai acorde atenție și prietenelor ei.

„Ăsta e un mafiot. I-a luat tot. E un mafiot. A luat toate mașinile, casele. Nu mai avea nimeni acces acolo, nici la telefon nu mai răspundea pentru că telefonul era tot la ei. Îi era frică de ei.”, a spus o apropiată pentru un post TV.

Rodica Stănoiu întinerise alături de ”puiuțul ei”

Dar să revenim la relația care a spart orice tipare, că asta vă interesează. Rodica Stănoiu și-a trăit viața la maximum alături de ”puiuțul ei”. Cei doi îndrăgostiți nu simțeau diferența de 50 de ani și bifau vacanțe peste vacanțe împreună. Mai mult, pentru a ține pasul cu iubi, ea și-a făcut mai multe operații estetice care s-o mențină tânără. Oricum, din imaginile prezentate se vede clar cât de fresh era aceasta la vârsta ei. Nici nu ai cum altfel! Atunci când ai un așa tinerel lângă tine, întinerești și tu fără să îți dai seama!

În ciuda gurilor rele care au pus tunurile pe relația celor doi abia acum, după dispariția fostului ministru, Rodica Stănoiu le spunea tuturor că era îndrăgostită până peste cap și că trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Care o fi adevărul?

Nici nu vrem să ne imaginăm ce atmosferă tensionată a fost la înmormântarea de astăzi, având în vedere faptul că prietenele regretatei și iubițelul se aflau în același perimetru. Totuși, aflate la o vârstă și bineînțeles că mai mature, acestea au inițiat o discuție cu tinerel pentru a-l ruga să îi îndeplinească o ultimă dorință Rodicăi Stănoiu: să îi aducă o haină de blană pe care ea o purta foarte des și să o pună în sicriu.

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost depus la capela Bisericii „Izvorul Nou”, unde familia și apropiațIi și-au luat rămas-bun astăzi, 5 decembrie 2025. Ceremonia a avut loc la Cimitirul „Izvorul Nou”, începând cu ora 12:00.

CITEȘTE ȘI: Obiectul pe care prietenele Rodicăi Stănoiu i l-au pus în sicriu. A lăsat cu limbă de moarte

NU RATA: Rodica Stănoiu, înmormântare stranie. Colinde în loc de veșnica pomenire

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.