Dezvăluiri uluitoare despre Rodica Stănoiu! Prietenele spun că se iubea cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: ”Un mafiot”

Rodica Stănoiu s-a stins pe data de 3 decembrie 2025 la vârsta de 86 de ani și a fost condusă pe ultimul drum astăzi, 5 decembrie 2025. Detalii neștiute au ieșit la iveală despre relația fostului ministru al Justiției cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr decât ea, după ce prietenele ei au vorbit despre impactul negativ pe care bărbatul l-ar fi avut asupra ei. Toate detaliile în articol.

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în cabinetul condus de Adrian Năstase, a rămas cunoscută de public pentru rolul important pe care l-a jucat în structurarea sistemului juridic din perioada în care și-a ocupat funcția (2000-2004).

Dezvăluiri uluitoare despre Rodica Stănoiu

Prezente la înmormântare, prietenele apropiate ale fostului ministru au făcut dezvăluiri de-a dreptul uimitoare. Femeile au mărturisit că nu mai țineau legătura cu ea din cauza bărbatului cu 50 de ani mai tânăr, care îi interzicea acest lucru. Mai mult, Rodica Stănoiu nu și-a ascuns relația controversată și chiar s-ar fi prezentat la înmormântarea lui Ion Iliescu alături de partenerul ei.

„Ăsta e un mafiot. I-a luat tot. E un mafiot. A luat toate mașinile, casele. Nu mai avea nimeni acces acolo, nici la telefon nu mai răspundea pentru că telefonul era tot la ei. Îi era frică de ei.”, a spus o apropiată pentru un post TV.

În ciuda relației tensionate cu cel care îi interzicea Rodicăi să țină legătura cu ele, acestea l-au rugat pe bărbat să îi aducă o haină de blană pe care ea o purta foarte des și să o pună în sicriu.

Ele a mai spus că totul s-a schimbat în viața fostului ministru al Justiției din momentul în care iubitul cu 50 de ani mai tânăr a apărut în viața ei, iar el nu i-ar fi dat voie să vorbească la telefon.

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost depus la capela Bisericii „Izvorul Nou”, unde familia, foști colaboratori și apropiați și-au luat rămas-bun. Ceremonia de astăzi a avut loc la Cimitirul „Izvorul Nou”, începând cu ora 12:00.

CITEȘTE ȘI:

Președinția va semna declarația de onoruri militare pentru înmormântarea Rodicăi Stănoiu. Nicușor Dan a luat decizia

BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției