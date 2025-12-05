Acasă » Știri » Dezvăluiri uluitoare despre Rodica Stănoiu! Prietenele spun că se iubea cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: ”Un mafiot”

Dezvăluiri uluitoare despre Rodica Stănoiu! Prietenele spun că se iubea cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: ”Un mafiot”

De: Denisa Iordache 05/12/2025 | 16:57
Dezvăluiri uluitoare despre Rodica Stănoiu. Sursă: Inquam Photos / George Călin

Rodica Stănoiu s-a stins pe data de 3 decembrie 2025 la vârsta de 86 de ani și a fost condusă pe ultimul drum astăzi, 5 decembrie 2025. Detalii neștiute au ieșit la iveală despre relația fostului ministru al Justiției cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr decât ea, după ce prietenele ei au vorbit despre impactul negativ pe care bărbatul l-ar fi avut asupra ei. Toate detaliile în articol.

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în cabinetul condus de Adrian Năstase, a rămas cunoscută de public pentru rolul important pe care l-a jucat în structurarea sistemului juridic din perioada în care și-a ocupat funcția (2000-2004).

Dezvăluiri uluitoare despre Rodica Stănoiu

Prezente la înmormântare, prietenele apropiate ale fostului ministru au făcut dezvăluiri de-a dreptul uimitoare. Femeile au mărturisit că nu mai țineau legătura cu ea din cauza bărbatului cu 50 de ani mai tânăr, care îi interzicea acest lucru. Mai mult, Rodica Stănoiu nu și-a ascuns relația controversată și chiar s-ar fi prezentat la înmormântarea lui Ion Iliescu alături de partenerul ei.

Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Ăsta e un mafiot. I-a luat tot. E un mafiot. A luat toate mașinile, casele. Nu mai avea nimeni acces acolo, nici la telefon nu mai răspundea pentru că telefonul era tot la ei. Îi era frică de ei.”, a spus o apropiată pentru un post TV.

În ciuda relației tensionate cu cel care îi interzicea Rodicăi să țină legătura cu ele, acestea l-au rugat pe bărbat să îi aducă o haină de blană pe care ea o purta foarte des și să o pună în sicriu.

Ele a mai spus că totul s-a schimbat în viața fostului ministru al Justiției din momentul în care iubitul cu 50 de ani mai tânăr a apărut în viața ei, iar el nu i-ar fi dat voie să vorbească la telefon.

Trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost depus la capela Bisericii „Izvorul Nou”, unde familia, foști colaboratori și apropiați și-au luat rămas-bun. Ceremonia de astăzi a avut loc la Cimitirul „Izvorul Nou”, începând cu ora 12:00.

CITEȘTE ȘI:

Președinția va semna declarația de onoruri militare pentru înmormântarea Rodicăi Stănoiu. Nicușor Dan a luat decizia

BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției

Tags:
Iți recomandăm
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața transferurilor și vine anunțul mult-așteptat despre stadion!
Știri
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața…
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 11:00
Știri
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la…
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
Gandul.ro
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon...
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026....
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
Click.ro
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…”...
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
Digi 24
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în...
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea....
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
Gandul.ro
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând ...
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât pe ceva cu arome ciudate. Scârbos!”
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața transferurilor și vine anunțul mult-așteptat despre stadion!
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 11:00
Un TIR plin cu portocale s-a răsturnat exact ca trendul de pe TikTok. Jumătate de lume adună, jumătate ...
Un TIR plin cu portocale s-a răsturnat exact ca trendul de pe TikTok. Jumătate de lume adună, jumătate mănâncă la marginea drumului
50 Cent îi dă fatala lui P. Diddy! Netflix a scos documentarul care l-a rupt pe fostul mogul hip-hop
50 Cent îi dă fatala lui P. Diddy! Netflix a scos documentarul care l-a rupt pe fostul mogul hip-hop
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie. Colinde în loc de veșnica pomenire
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie. Colinde în loc de veșnica pomenire
Vezi toate știrile
×