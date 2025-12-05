Acasă » Știri » Adela Popescu a revenit la Pro TV! Primele imagini din culisele Vocea României

Adela Popescu a revenit la Pro TV! Primele imagini din culisele Vocea României

De: Denisa Iordache 05/12/2025 | 22:01
Adela Popescu a revenit la Pro TV! Primele imagini din culisele Vocea României
Adela Popescu a revenit la Pro TV. Sursă: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Astăzi, 5 decembrie 2025, reprezintă o zi importantă pentru Vocea României. Emoțiile sunt la cote maxime, asta pentru că la ora 20:30 au început LIVE-urile sezonului 13. Mai mult, o prezență neașteptată a acaparat atenția publicului: Adela Popescu. Toate detaliile în articol.

Fiecare antrenor are câte trei concurenți în prima etapă LIVE, la care se adaugă câte unul în fiecare echipă, salvat de public după etapa de Knockout. Astfel, 16 concurenți vor urca pe scenă și vor aștepta verdictul venit de la telespectatori în această seară.

Adela Popescu a revenit la Pro TV

Cei de acasă își vor vota favoriții în timp real și vor decide cine rămâne în competiție și are mai multe șanse să plece acasă cu titlul de „Vocea României”. Adela Popescu a revenit pe platourile de la PRO TV alături de Pavel Bartoș pentru a fi cât mai aproape de concurenți și a transmite trăirile și emoțiile prin care aceștia trec. Vedeta le va pune întrebări și le va prezenta celor de acasă situația din spatele scenei.

Sfaturile ANPC pentru cei care vor să-și cumpere o locuință, pentru a nu fi păcăliți de dezvoltator
Sfaturile ANPC pentru cei care vor să-și cumpere o locuință, pentru a nu...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Anul trecut m-am distrat enorm la LIVE-urile Vocea României și am știut că experiența aceea trebuie repetată. E o reală bucurie pentru mine să mă întorc alături de Pavel Bartoș, de concurenți și de antrenori, într-o etapă încărcată de emoție, energie și momente care îți taie respirația. Am urmărit fiecare ediție din etapa audițiilor pe nevăzute, confruntările și Knockout-ul și am trăit alături de concurenți emoțiile de pe scenă, din fața televizorului, iar acum abia aștept să descoperim împreună care este cea mai bună voce a României, în sezonul 13 cu noroc”, a spus Adela.

Pe contul său de Instagram au apărut deja primele postări din culisele show-ului, semn că vedeta este foarte entuziasmată de momentele pe care le trăiește alături de colegii ei.

CITEȘTE ȘI:

Ce frici de mamă are Adela Popescu. Vedeta s-a ales cu ele după ce s-a uitat la filme americane

Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, român 100% la cumpărături

Tags:
Iți recomandăm
Ultima dorință din testamentul lui Victor Rebengiuc. Maestrul a dezvăluit ce vrea cu orice preț
Știri
Ultima dorință din testamentul lui Victor Rebengiuc. Maestrul a dezvăluit ce vrea cu orice preț
Motivul pentru care Mara Bănică nu își împodobește bradul de Crăciun: „Nu-mi place să-l țin”
Știri
Motivul pentru care Mara Bănică nu își împodobește bradul de Crăciun: „Nu-mi place să-l țin”
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului Nicolae
Mediafax
Moș Nicolae se apropie: copiii își pregătesc ghetuțele. Tradițiile și obiceiurile dedicate Sfântului...
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau pe un pod suspendat
Gandul.ro
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Noaptea de Sfântul Nicolae, icoană pentru copii, propagandă pentru regimuri. Moșul așteptat cu cântece legionare
Adevarul
Noaptea de Sfântul Nicolae, icoană pentru copii, propagandă pentru regimuri. Moșul așteptat cu...
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon...
Horoscop 6 decembrie 2025: Zodiile care pot face pași importanți în iubire, la muncă sau în decizii personale
Mediafax
Horoscop 6 decembrie 2025: Zodiile care pot face pași importanți în iubire, la...
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de ani. A atras privirile tuturor
Click.ro
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de...
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
Digi 24
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în...
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea....
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau pe un pod suspendat
Gandul.ro
Vagoanele vechi de tren, experiență inedită de cazare. Turiștii pot dormi în mijlocul pustiului sau...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ultima dorință din testamentul lui Victor Rebengiuc. Maestrul a dezvăluit ce vrea cu orice preț
Ultima dorință din testamentul lui Victor Rebengiuc. Maestrul a dezvăluit ce vrea cu orice preț
Motivul pentru care Mara Bănică nu își împodobește bradul de Crăciun: „Nu-mi place să-l țin”
Motivul pentru care Mara Bănică nu își împodobește bradul de Crăciun: „Nu-mi place să-l țin”
Descinderi ca-n „Casa de Papel” în imobiliarele de lux! Poliția a găsit un tezaur în casa milionarului ...
Descinderi ca-n „Casa de Papel” în imobiliarele de lux! Poliția a găsit un tezaur în casa milionarului basarabean
S-au tras la sorți grupele pentru CM 2026. Cu cine va juca România, dacă trece de play-off
S-au tras la sorți grupele pentru CM 2026. Cu cine va juca România, dacă trece de play-off
Horoscop 6 decembrie 2025. Zodia care este dezamăgită de persoana iubită
Horoscop 6 decembrie 2025. Zodia care este dezamăgită de persoana iubită
Roxana Moise a fost condusă pe ultimul drum. Familia a ținut secretă ceremonia de înmormântare
Roxana Moise a fost condusă pe ultimul drum. Familia a ținut secretă ceremonia de înmormântare
Vezi toate știrile
×