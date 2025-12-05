Adela Popescu a revenit la Pro TV! Primele imagini din culisele Vocea României

Astăzi, 5 decembrie 2025, reprezintă o zi importantă pentru Vocea României. Emoțiile sunt la cote maxime, asta pentru că la ora 20:30 au început LIVE-urile sezonului 13. Mai mult, o prezență neașteptată a acaparat atenția publicului: Adela Popescu. Toate detaliile în articol.

Fiecare antrenor are câte trei concurenți în prima etapă LIVE, la care se adaugă câte unul în fiecare echipă, salvat de public după etapa de Knockout. Astfel, 16 concurenți vor urca pe scenă și vor aștepta verdictul venit de la telespectatori în această seară.

Adela Popescu a revenit la Pro TV

Cei de acasă își vor vota favoriții în timp real și vor decide cine rămâne în competiție și are mai multe șanse să plece acasă cu titlul de „Vocea României”. Adela Popescu a revenit pe platourile de la PRO TV alături de Pavel Bartoș pentru a fi cât mai aproape de concurenți și a transmite trăirile și emoțiile prin care aceștia trec. Vedeta le va pune întrebări și le va prezenta celor de acasă situația din spatele scenei.

„Anul trecut m-am distrat enorm la LIVE-urile Vocea României și am știut că experiența aceea trebuie repetată. E o reală bucurie pentru mine să mă întorc alături de Pavel Bartoș, de concurenți și de antrenori, într-o etapă încărcată de emoție, energie și momente care îți taie respirația. Am urmărit fiecare ediție din etapa audițiilor pe nevăzute, confruntările și Knockout-ul și am trăit alături de concurenți emoțiile de pe scenă, din fața televizorului, iar acum abia aștept să descoperim împreună care este cea mai bună voce a României, în sezonul 13 cu noroc”, a spus Adela.

Pe contul său de Instagram au apărut deja primele postări din culisele show-ului, semn că vedeta este foarte entuziasmată de momentele pe care le trăiește alături de colegii ei.

